Două maşini ale Ambasadei Bulgariei au fost incendiate la Skopje. Guvernul Macedoniei de Nord a condamnat incidentul

Între cele două țări persistă un conflict legat de limba macedoneană. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Două maşini aparţinând Ambasadei Bulgariei la Skopje au fost incendiate luni în faţa misiunii diplomatice bulgare în capitala Macedoniei de Nord, a declarat Ministerul de Interne macedonean, fără a menţiona existenţa vreunui rănit, relatează AFP, conform Agerpres. Guvernul Macedoniei de Nord a condamnat ferm incidentul, pe care l-a catalogat drept un act de vandalism.

"Astăzi (luni), în jurul orei locale 12:13, două maşini din faţa Ambasadei Bulgariei au fost cuprinse de flăcări", a anunţat poliţia.

Guvernul Macedoniei de Nord a condamnat fără ezitare ceea ce a calificat drept un "act de vandalism". "Astfel de acţiuni constituie un atac la adresa principiilor de securitate, a relaţiilor diplomatice şi legislaţiei internaţionale şi nu-şi au locul într-un stat democratic", se afirmă în reacţia executivului macedonean.

Ministerul bulgar de Externe a condamnat "cu cea mai mare fermitate acest act demonstrativ şi agresiv" şi a cerut o acţiune în justiţie "rapidă şi onestă" în cazul acestui incident pe care l-a imputat "unui discurs politic agresiv".

Relaţiile între cele două ţări vecine din Balcani au fost afectate în ultimii ani de cerinţele Sofiei cu privire la deschiderea negocierilor în vederea unei viitoare aderări a Macedoniei de Nord la UE, blocând practic

procesul.

Între Macedonia de Nord şi Bulgaria există o dispută privind limba macedoneană, pe care Bulgaria nu o recunoaşte ca limbă de sine stătătoare, susţinând că este un dialect al limbii bulgare. Cele două ţări revendică, de asemenea, acelaşi trecut şi aceleaşi personalităţi istorice, care datează din perioada Imperiului Otoman.

Printre condiţiile impuse pentru deschiderea negocierilor în vederea aderării la UE figurează o modificare constituţională pentru integrarea minorităţii bulgare, notează AFP.