Polițiștii au reținut 510 permise de conducere și 445 de taloane, în doar 24 de ore: Operațiunea „Blocada” continuă și astăzi

1 minut de citit Publicat la 14:03 02 Mai 2026 Modificat la 14:03 02 Mai 2026

Agenți de poliție. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Poliția Română via Facebook.

Polițiștii au intervenit la peste 2.400 de solicitări în ultimele 24 de ore, aplicând peste 9.100 de sancțiuni contravenționale și reținând 510 permise de conducere, potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de Poliția Română.

La data de 1 mai, la nivel național, au fost organizate 437 de acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale, iar oamenii legii au intervenit la 2.419 evenimente, dintre care 1.977 au fost sesizate prin numărul de urgență 112.

În cadrul activităților desfășurate, au fost depistate 26 de persoane urmărite național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale. Totodată, în cauzele instrumentate au fost luate 32 de măsuri preventive.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 9.105 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 4.153.420 de lei.

Peste 500 permise de conducere reținute în doar o zi, de 1 mai 2026

Pe linie rutieră, au fost constatate 118 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Polițiștii au reținut 510 permise de conducere, dintre care 119 pentru depășirea vitezei legale și 75 pentru conducere sub influența alcoolului. De asemenea, au fost retrase 445 de certificate de înmatriculare.

Tot în cursul zilei de 1 mai 2026, a fost desfășurată acțiunea „Blocada”, organizată la nivel național din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea și combaterea situațiilor de risc și menținerea ordinii publice.

În acest context, peste 3.100 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat, fiind organizate 424 de filtre. Au fost verificate 7.910 autovehicule și legitimate 11.837 de persoane.

Pentru prevenirea accidentelor rutiere, au fost efectuate 3.620 de testări cu aparatele etilotest și alcooltest, precum și 117 testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive.

În cadrul aceleiași acțiuni, polițiștii au reținut 224 de permise de conducere, dintre care 23 pentru consum de alcool și 57 pentru viteză. De asemenea, au fost retrase 202 certificate de înmatriculare.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au transmis că siguranța cetățenilor rămâne o prioritate, iar acțiunile pentru menținerea ordinii și siguranței publice vor continua și în perioada următoare.