Peste 160 de șoferi au fost prinși băuți sau drogați la volan, în noaptea de 1 spre 2 mai

<1 minut de citit Publicat la 12:40 02 Mai 2026 Modificat la 12:40 02 Mai 2026

Șofer testat de un agent de poliție cu aparatul etilotest în trafic. Sursa foto: Poliția Română via Facebook

Poliţiştii rutieri au efectuat noaptea trecută peste 160 de testări pozitive în rândul şoferilor, în cadrul unei acţiuni, la nivel naţional, pentru combaterea conducerii sub influenţa alcoolului sau substanţelor interzise, a informat sâmbătă IGPR.

Astfel, în cadrul acţiunii desfăşurate în noaptea de 1 spre 2 mai, au fost testaţi pozitiv, pentru consumul de alcool, 149 de conducători auto, dintre care 103 au avut o concentraţie de sub 0,40 mg/l alcool în aerul expirat, iar 46 au avut-o peste 0,40 mg/l.

De asemenea, în privinţa consumului de substanţe interzise, au fost testaţi pozitiv 18 conducători auto, în timp ce, în judeţul Neamţ, unul dintre participanţii la trafic a refuzat testarea cu aparatul din dotare.

În cadrul activităţilor, în judeţul Bihor, poliţiştii au reţinut un conducător auto pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Astfel de acţiuni vor continua şi în perioada următoare, precizează IGPR.