Prima zi a procesului titanilor tech. Elon Musk a spus că el a botezat Open AI. Avocatul lui Altman: Nu făcea decât să țipe

Elon Musk, la judecătoria din Oakland. Foto: Profimedia Images

Sam Altman și Greg Brockman, liderii OpenAI, producătorul ChatGPT, au stat marți într-o sală de judecată din Oakland, California, în timp ce fostul său colaborator și fost mentor Elon Musk a depus mărturie că cei doi au conspirat pentru a încerca să „fure o organizație caritabilă”.

Musk a fost primul martor chemat în cazul său de succes împotriva OpenAI, o companie pe care a fondat-o împreună cu Brockman și Altman, inițial ca o entitate complet non-profit, în urmă cu mai bine de un deceniu. Dar de atunci, structura OpenAI s-a schimbat - iar Musk, cel mai bogat om de pe pământ, susține că directorii acesteia și Microsoft s-au îmbogățit pe nedrept abătându-se de la misiunea caritabilă inițială a companiei.

OpenAI susține că procesul lui Musk are ca scop, de fapt, eliminarea unui rival al propriei sale companii de inteligență artificială, xAI.

Iată cele mai remarcabile concluzii din prima zi de mărturie a lui Musk, notate de CNN:

O companie de inteligență artificială „în beneficiul umanității”

Musk a mărturisit marți că a crezut că finanțează o organizație care ar fi un „beneficiu pentru întreaga umanitate”.

El a formulat cazul în termeni sumbri, argumentând că pierderea procesului ar „da permisiunea de a jefui fiecare organizație caritabilă din America”. Rezultatul procesului ar putea schimba semnificativ peisajul inteligenței artificiale chiar acum, în contextul în care OpenAI, una dintre cele mai valoroase companii de inteligență artificială din lume, plănuiește o listare la bursă masivă .

Avocatul OpenAI, William Savitt, a prezentat o imagine diferită, susținând că Musk a promovat o structură profitabilă, dar a părăsit compania când nu a mai putut exercita controlul total. Musk a intentat procesul pentru a împiedica OpenAI după ce a fondat concurentul xAI , a susținut Savitt.

Avocatul lui Musk, Steven Molo, a rezumat notorietatea clientului său. „Toată lumea pare să-l cunoască pe domnul Musk, toată lumea are o părere despre domnul Musk. Nu orice opinie este bună, nu orice opinie este rea”, a spus el în pledoaria sa de deschidere.

„Îngrijorări extreme” legate de inteligența artificială

Musk, îmbrăcat într-un costum închis la culoare și cu cravată, a explicat de ce s-a implicat într-o companie de inteligență artificială în 2015, spunând că și-a făcut griji cu privire la potențialul inteligenței artificiale de ani de zile.

„Am îngrijorări extreme cu privire la inteligența artificială”, a declarat el juriului, menționând că aceasta ar putea face pe toată lumea prosperă, „dar ne-ar putea și ucide pe toți”.

„Nu vrem să avem un rezultat gen «Terminator»”, a spus el, făcând aluzie la franciza cinematografică despre o revoltă a roboților împotriva umanității.

Musk a spus că Larry Page, cofondatorul Google, a contribuit la inspirarea ideii OpenAI după ce Musk a constatat că nu este „suficient de preocupat de siguranța inteligenței artificiale”.

„Larry Page m-a numit «specist» pentru că îmi pasă mai mult de oameni decât de inteligența artificială”, a declarat Musk marți.

Musk a spus că este în opinia sa că este nevoie de „un fel de contrapunct” la Google: „o organizație non-profit cu sursă deschisă, spre deosebire de o organizație cu sursă închisă, cu scop lucrativ”.

Însă, de când OpenAI a creat o filială cu scop lucrativ acum mai bine de șase ani, s-a îndepărtat în mare măsură de modelul său open source.

Musk a spus că a venit cu numele „OpenAI” deoarece „open” înseamnă „open source”.

„Mi-a venit ideea”

Savitt, avocatul principal al OpenAI, a declarat că Musk promisese că va ajuta OpenAI să strângă 1 miliard de dolari, dar a renunțat la companie când nu i s-a permis controlul deplin. A lăsat compania baltă, a spus Savitt, și o dă în judecată abia acum, după ce OpenAI s-a dovedit a fi un succes.

Savitt a sugerat, de asemenea, că, în timp ce ceilalți cofondatori ai OpenAI au contribuit cu „eforturi”, Musk apărea la fiecare câteva săptămâni pentru a oferi sfaturi și „ocazional țipa la oameni pentru că nu se mișcau suficient de repede”.

Musk, însă, a spus că a avut un rol esențial încă de la început.

„Eu am venit cu ideea, cu numele, am recrutat oamenii cheie, i-am învățat tot ce știu și am oferit finanțarea inițială”, a spus el.

Musk a declarat că el a recrutat majoritatea inginerilor de top ai OpenAI și a jucat un rol esențial în aducerea lui Ilya Sutskever, cofondator și fost șef de știință al OpenAI. Sutskever a părăsit compania după ce a jucat un rol cheie în demiterea de scurtă durată a lui Altman în 2023 .

Chiar și după ce Musk a demisionat din consiliul de administrație al OpenAI, Altman a continuat să-l țină la curent pe Musk cu strângerea de fonduri de către divizia for-profit a companiei de inteligență artificială, a spus Savitt. La momentul acestor actualizări, a spus Savitt, Musk nu și-a exprimat îngrijorarea față de Altman, Brockman sau Microsoft că firma s-a abătut de la misiunea sa inițială.