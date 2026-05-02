Un bărbat prins, în Mamaia, cu un plic în care era o substanță suspectă a vrut să-i mituiască pe jandarmi cu 7.950 de lei. Ce a urmat

Publicat la 13:38 02 Mai 2026 Modificat la 13:38 02 Mai 2026

Un bărbat a vrut să-i mituiască pe jandarmi cu 7.950 de lei. FOTO: Facebook Jandarmeria Bucuresti

Vineri, 1 mai, în jurul orei 21:00, un echipaj de jandarmi aflat în misiune de menținere a ordinii publice în Mamaia a depistat un bărbat într-un autoturism, având asupra sa un plic autosigilant cu o substanță suspectă. În timpul verificărilor, acesta a încercat să ofere bani jandarmilor pentru a evita măsurile legale, insistând și indicând existența unor sume suplimentare în autoturism. În total, suma oferită cu titlu de mită s-a ridicat la 7.950 lei, au transmis autorităţile.

"Echipajul de jandarmi a refuzat categoric mita și a sesizat Direcția Generală Anticorupție. Persoana a fost condusă la sediul Poliției Mamaia, iar suma de bani și bunurile identificate au fost confiscate.

Jandarmii își desfășoară activitatea cu integritate și respect față de lege. Corupția nu este tolerată", au comunicat autorităţile.