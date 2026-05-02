Un petrolier a fost capturat de pirați în largul Yemenului și dus spre Somalia. Este al treilea vas deturnat în ultimele zece zile

Publicat la 20:23 02 Mai 2026

Un petrolier a fost deturnat, sâmbătă, de persoane înarmate în largul coastelor Yemenului și condus spre Somalia.

Deturnarea a fost anunțată de Garda de Coastă din Yemen, notează Agerpres, care citează AFP.

"Petrolierul Eureka a fost deturnat în largul coastelor provinciei (yemenite) Shabwa. Persoane înarmate neidentificate au urcat la bord, au preluat controlul vasului, apoi l-au îndreptat spre golful Aden în direcția coastelor somaleze", a anunțat organizația citată.

"Nava a fost localizată și sunt în curs eforturi pentru a o urmări și a lua măsurile necesare pentru a încerca recuperarea ei și garantarea securității echipajului său", a mai transmis Garda de Coastă yemenită, fără a preciza numărul persoanelor aflate la bord sau naționalitatea lor.

Potrivit site-ului Marinetraffic, Eureka este un petrolier care transportă produse rafinate și care navighează sub pavilionul Togo.

Nivelul amenințării din largul Somaliei a fost ridicat, luni, de JMIC, Centrul de informare pentru securitate maritimă, după mai multe atacuri ale unor presupuși pirați, primele de luni de zile.

Rebelii Houthi, aliați ai Iranului, controlează părți din Yemen

AFP amintește că Garda de Coastă din Yemen este controlată de guvernul recunoscut internațional. Acesta controlează însă doar o parte din țară, zone întinse fiind controlate de rebelii Houthi, aliați ai Iranului, de circa zece ani.

Rebelii au comis numeroase atacuri asupra unor nave suspectate că au considerat că au legături cu Israelul.

După un vârf de atacuri atins în 2011, pirateria în largul Somaliei s-a diminuat puternic, în special pe seama desfășurării de nave militare internaționale, creării unei poliții maritime a statului autodeclarat Puntland și mai multor măsuri luate de armatori.

Însă anul acesta, pe 21 și 26 aprilie, două nave, tancul petrolier Honour 25 și cargoul M/V Sward, au fost deturnate în largul Somaliei.



Responsabili cu securitatea din Puntland au declarat pentru AFP că deturnarea Sward este opera unui nou grup de "infractori oportuniști".

Deturnarea Eureka are loc în contextul în care închiderea strâmtorii strategice Ormuz, în urma războiului între SUA și Iran, afectează traficul maritim internațional, obligându-i pe armatori să găsească rute alternative.