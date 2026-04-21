„Cea mai mare criză energetică din istorie”. Avertismentul șefului AIE, înaintea unor posibile noi negocieri SUA-Iran în Pakistan

Războiul din Iran provoacă „cea mai mare criză energetică din istorie”Publicat acum 18 minute
Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că războiul din Iran a creat cea mai gravă criză energetică globală de până acum.
Șeful organizației, Fatih Birol, a declarat pentru radioul France Inter:
„Aceasta este într-adevăr cea mai mare criză din istorie. Dacă combinați această criză a petrolului cu criza gazelor care a implicat Rusia, este deja o criză uriașă, dar nu este vorba doar de petrol și gaze; este vorba și de îngrășăminte, produse petrochimice, sulf - toate aceste produse vor fi în cantități insuficiente, împingând inflația la nivel mondial, în special în țările emergente și în curs de dezvoltare, iar acest lucru va încetini creșterea.”
Birol nu este primul care trage acest avertisment. Șeful companiei saudite Aramco, Amin Nasser, a declarat anterior reporterilor că industria energetică din Orientul Mijlociu se confruntă cu cea mai gravă criză din istoria sa în timpul războiului din Iran.
La începutul acestei luni, Birol a declarat că situația energetică globală este mai gravă decât crizele anterioare din 1973, 1979 și 2022 la un loc.
În martie, AIE a convenit, de asemenea, să elibereze un număr record de 400 de milioane de barili de petrol din stocurile strategice pentru a combate creșterea prețurilor petrolului - consultați postarea noastră de la 8:20 pentru mai multe informații despre impactul economic al războiului.
Iranul declară că pregătește „noi mutări” pe câmpul de luptăPublicat acum 21 minute
Iranul afirmă că pregătește „noi mutări” pe câmpul de luptă, pe măsură ce se apropie termenul-limită al armistițiului anunțat între SUA, Israel și Iran. Deocamdată, nu există nicio confirmare privind reluarea negocierilor de pace.
Președintele Parlamentului iranian a scris pe platforma X că, în ultimele două săptămâni, Iranul s-a pregătit pentru noi mutări pe câmpul de luptă și că nu va accepta negocieri „sub umbra amenințărilor”.
Între timp, președintele Donald Trump a negat că s-ar afla sub presiune pentru a încheia un acord, în timp ce presa americană relatează că vicepreședintele JD Vance urmează să meargă marți în Pakistan pentru discuții. Trump a adăugat că este „foarte puțin probabil” ca armistițiul de două săptămâni dintre SUA și Iran, care expiră miercuri, să fie prelungit.
În Golful Persic, SUA continuă blocada în Strâmtoarea Ormuz, după capturarea, duminică, a unei nave cargo sub pavilion iranian, iar ambele părți se acuză reciproc de încălcarea armistițiului.
Într-o altă evoluție regională, o a doua rundă de negocieri între Israel și Liban este programată pentru joi, potrivit unui oficial american.
Trump: SUA nu vor ridica blocada asupra porturilor iraniene până nu se ajunge la un acord cu TeheranulPublicat acum 21 minute
Președintele american Donald Trump a declarat că SUA nu vor ridica blocada asupra porturilor iraniene până când nu se va ajunge la un acord cu Teheranul, pe fondul incertitudinii continue cu privire la posibilitatea unor noi discuții pentru a pune capăt războiului.
Blocada, care a început acum o săptămână, „distruge absolut Iranul”, a scris Trump pe platforma sa de socializare Truth Social, adăugând că țara sa câștigă conflictul „la mare distanță”.
Comentariile sale vin în contextul în care armistițiul temporar dintre SUA și Iran urmează să se încheie miercuri, dar nu există nicio certitudine cu privire la posibilitatea unei a doua runde de negocieri de pace în Pakistan.
Iranul a declarat că va menține ruta închisă până când SUA vor opri blocada porturilor sale.
Securitatea în capitala Pakistanului este întărită în așteptarea unei întâlniri. Însă vicepreședintele american JD Vance - care urmează să conducă delegația americană - nu a plecat încă din Washington, în timp ce Iranul declară că nu a decis dacă va participa.
Ce spun SUA și Iranul înaintea unei posibile a doua runde de negocieri de pacePublicat acum 22 minute
Vicepreședintele JD Vance și înalți oficiali americani sunt așteptați să călătorească marți în Pakistan pentru o a doua rundă de negocieri cu Iranul, potrivit unor surse. Ministerul de Externe al Iranului insistă însă că nu există planuri de reluare a relațiilor cu SUA.
Negociatorul iranian și președintele Parlamentului, Mohammad Ghalibaf, a declarat luni că președintele american Donald Trump „încearcă să transforme această masă de negocieri - în propria sa imaginație - într-o masă a capitulării sau să justifice o nouă instigare la război”.
„Nu acceptăm negocieri sub umbra amenințărilor”, a spus el într-o postare către X.
Totuși, Trump părea încrezător că Iranul va veni la masa negocierilor . „Vor negocia, iar dacă nu o vor face, vor vedea probleme cum nu au mai văzut niciodată”, a spus el într-un interviu acordat luni seară târziu.
Strâmtoarea Ormuz este mai utilă Iranului „decât o armă nucleară”Publicat acum 22 minute
Generalul în retragere Wesley Clark a declarat pentru CNN că redeschiderea Strâmtorii Ormuz prin forță este „o problemă mult, mult mai dificilă” pentru SUA decât menținerea închisă a porturilor Iranului, adăugând că această cale navigabilă este mai utilă Iranului „decât o armă nucleară”.
„Nu știu dacă avem cu adevărat o opțiune militară pentru a face asta”, a declarat el pentru Pamela Brown de la CNN.
Clark, fost comandant suprem al forțelor aliate din NATO, a subliniat o serie de obstacole cu care se confruntă armata americană: „Sunt minele, bărcile rapide, rachetele, rachetele de croazieră, rachetele balistice, posibilul foc de artilerie care ar putea fi folosit. Aceasta este o zonă foarte restricționată. A fost fortificată ani de zile. Iar iranienii cu siguranță au învățat din asta.”
El a menționat că iranienii au și tehnologie chineză și „observă în timp real flota noastră (americană - n.r.) pe măsură ce ne îndreptăm” spre strâmtoare.
El a spus că, dacă SUA ar folosi forța pentru a încerca să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, „ar fi o adevărată luptă aprigă” dacă ar intra acolo.
„Nu suntem la sfârșitul anilor 1980. Nu este războiul petrolierelor. Este vorba de ceva complet diferit”, a adăugat Clark.
Clark a mai spus că Iranul este conștient de valoarea strategică a Strâmtorii Ormuz în negocieri: „Mai utilă decât o armă nucleară. Și au folosit-o”, a spus el. „Și nu cred că avem un răspuns pentru asta.”