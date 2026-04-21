„Cea mai mare criză energetică din istorie”. Avertismentul șefului AIE, înaintea unor posibile noi negocieri SUA-Iran în Pakistan

Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că războiul din Iran a creat cea mai gravă criză energetică globală de până acum.

Șeful organizației, Fatih Birol, a declarat pentru radioul France Inter:

„Aceasta este într-adevăr cea mai mare criză din istorie. Dacă combinați această criză a petrolului cu criza gazelor care a implicat Rusia, este deja o criză uriașă, dar nu este vorba doar de petrol și gaze; este vorba și de îngrășăminte, produse petrochimice, sulf - toate aceste produse vor fi în cantități insuficiente, împingând inflația la nivel mondial, în special în țările emergente și în curs de dezvoltare, iar acest lucru va încetini creșterea.”

Birol nu este primul care trage acest avertisment. Șeful companiei saudite Aramco, Amin Nasser, a declarat anterior reporterilor că industria energetică din Orientul Mijlociu se confruntă cu cea mai gravă criză din istoria sa în timpul războiului din Iran.

La începutul acestei luni, Birol a declarat că situația energetică globală este mai gravă decât crizele anterioare din 1973, 1979 și 2022 la un loc.

În martie, AIE a convenit, de asemenea, să elibereze un număr record de 400 de milioane de barili de petrol din stocurile strategice pentru a combate creșterea prețurilor petrolului - consultați postarea noastră de la 8:20 pentru mai multe informații despre impactul economic al războiului.