O pagină cu 14 puncte. Axios: SUA și Iranul, aproape de un memorandum pentru încheierea războiului. Următoarele 48 de ore sunt cruciale

3 minute de citit Publicat la 13:27 06 Mai 2026 Modificat la 13:27 06 Mai 2026

Sursa foto: Hepta

Casa Albă consideră că se apropie de un acord cu Iranul privind un memorandum de înțelegere de o pagină. Documentul ar urma să pună capăt războiului și să stabilească un cadru pentru negocieri mai ample privind programul nuclear iranian, scrie Axios, care citează doi oficiali americani și surse care cunosc stadiul discuțiilor.

Statele Unite așteaptă, în următoarele 48 de ore, răspunsuri din partea Iranului pe mai multe puncte importante. Deocamdată, nu există un acord final, însă sursele spun că acesta este cel mai apropiat moment de o înțelegere de la începutul războiului.

Printre prevederile discutate se află un angajament al Iranului de a opri temporar îmbogățirea uraniului. În schimb, Statele Unite ar urma să ridice sancțiunile și să deblocheze miliarde de dolari din fonduri iraniene înghețate. De asemenea, ambele părți ar urma să elimine restricțiile privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Multe dintre aceste măsuri ar depinde însă de semnarea unui acord final. Asta înseamnă că există în continuare riscul ca războiul să reînceapă sau ca situația să rămână blocată, adică luptele să se oprească, dar problemele importante să nu fie rezolvate.

Casa Albă crede că liderii iranieni au păreri împărțire și că va fi greu să existe un consens între diferitele grupări de la Teheran. Unii oficiali americani sunt încă sceptici că se va ajunge chiar și la un acord preliminar.

Oficialii americani au mai fost optimiști și în trecut, atât în negocierile anterioare, cât și în timpul actualului război, dar până acum nu au reușit să încheie un acord.

Totuși, doi oficiali americani spun că decizia președintelui Donald Trump de a renunța la operațiunea anunțată recent în Strâmtoarea Ormuz și de a evita prăbușirea armistițiului fragil a fost luată tocmai pentru că negocierile au avansat.

Memorandumul are o pagină cu 14 puncte

El este negociat de trimișii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, cu mai mulți oficiali iranieni, atât direct, cât și prin intermediul mediatorilor.

În forma actuală, documentul ar declara încheierea războiului din regiune și ar deschide o perioadă de 30 de zile de negocieri. În acest interval, părțile ar urma să discute un acord mai detaliat privind redeschiderea strâmtorii, limitarea programului nuclear iranian și ridicarea sancțiunilor americane.

Negocierile ar putea avea loc la Islamabad sau la Geneva, potrivit a două surse.

Restricțiile impuse de Iran asupra transportului prin strâmtoare și blocada navală americană ar urma să fie ridicate treptat în cele 30 de zile, a spus un oficial american. Dacă negocierile eșuează, Statele Unite ar putea reinstaura blocada sau ar putea relua acțiunile militare, potrivit aceluiași oficial.

Durata moratoriului asupra îmbogățirii uraniului este încă negociată. Trei surse spun că acesta ar urma să fie de cel puțin 12 ani, iar o altă sursă vorbește despre 15 ani ca variantă probabilă. Iranul a propus cinci ani, în timp ce Statele Unite au cerut 20 de ani. Washingtonul vrea ca orice încălcare a acordului de către Iran să ducă la prelungirea moratoriului. După expirarea acestuia, Iranul ar putea îmbogăți uraniu doar la un nivel redus, de 3,67%.

Prin memorandum, Iranul s-ar angaja să nu caute niciodată să obțină o armă nucleară și să nu desfășoare activități legate de transformarea programului nuclear într-unul militar. Părțile discută și o clauză prin care Iranul s-ar angaja să nu folosească instalații nucleare subterane. Iranul ar urma, de asemenea, să accepte inspecții mai stricte, inclusiv controale neanunțate ale inspectorilor ONU.

Statele Unite s-ar angaja, la rândul lor, să ridice treptat sancțiunile împotriva Iranului și să permită deblocarea graduală a miliardelor de dolari din fonduri iraniene înghețate în mai multe țări.

Două surse apropiate discuțiilor susțin că Iranul ar accepta și să scoată din țară uraniul puternic îmbogățit. Aceasta este una dintre principalele cerințe ale Statelor Unite, respinsă până acum de Teheran. Una dintre variantele discutate ar fi transferarea acestui material în Statele Unite, a spus o sursă.

Ce spun oficialii americani

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat marți că „nu trebuie să avem acordul propriu-zis scris într-o singură zi”.

„Este un proces foarte complex și tehnic. Dar trebuie să existe o soluție diplomatică foarte clară: ce subiecte sunt dispuși să negocieze și ce concesii sunt pregătiți să facă de la început, astfel încât discuțiile să merite continuate”, a spus Rubio.

În același timp, Rubio i-a criticat dur pe unii dintre liderii iranieni, pe care i-a numit „nebuni”, și a spus că nu este clar dacă aceștia vor accepta un acord.