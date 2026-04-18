Axios: Statele Unite ar putea oferi Iranului 20 de miliarde de dolari în schimbul uraniului

SUA și Iranul negociază un plan de trei pagini pentru a pune capăt războiului, un element aflat în discuție fiind eliberarea a 20 de miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate de către SUA în schimbul renunțării Iranului la stocul său de uraniu îmbogățit, potrivit a doi oficiali americani și a două surse suplimentare informate despre discuții, scrie Axios.

Discuțiile din această săptămână au înregistrat progrese constante, deși există încă lacune semnificative. Un acord în acești termeni ar pune capăt războiului, generând în același timp reacții negative din partea susținătorilor Iranului. Președintele Trump a declarat joi că negociatorii americani și iranieni se vor întâlni probabil în acest weekend pentru o a doua rundă de discuții, în încercarea de a pune capăt războiului.

Discuțiile sunt așteptate să aibă loc la Islamabad, probabil duminică, potrivit unei surse familiarizate cu eforturile de mediere. Pakistanul mediază negocierile, cu sprijin în culise din partea Egiptului și Turciei.

O prioritate maximă pentru administrația Trump este să se asigure că Iranul nu poate accesa stocul de aproape 2.000 kg de uraniu îmbogățit, îngropat în instalațiile sale nucleare subterane, cu accent pe cele 450 kg îmbogățite la o puritate de 60%.

Între timp, iranienii au nevoie de bani. Părțile negociază ce se va întâmpla cu stocul și ce parte din activele Iranului vor fi deblocate. De asemenea, discută termenii în care Iranul ar putea folosi acei bani.

Trump a scris pe Truth Social că „niciun ban nu va fi transferat”, deși nu a făcut referire specifică la ideea deblocării fondurilor iraniene. Potrivit a două surse, SUA erau pregătite într-o etapă anterioară a negocierilor să elibereze 6 miliarde de dolari pentru Iran, pentru a achiziționa alimente, medicamente și alte provizii umanitare. Iranienii au cerut 27 de miliarde.

„Cea mai recentă cifră discutată de SUA și Iran este de 20 de miliarde de dolari”, au declarat sursele.

Un oficial american a declarat că aceasta este o propunere americană. Celălalt oficial american a descris conceptul de „bani pentru uraniu” ca fiind „una dintre multele discuții”.

Între timp, SUA au cerut Iranului să fie de acord să livreze toate materialele sale nucleare către SUA, în timp ce iranienii au fost de acord doar să le „amestece” în interiorul Iranului.

Conform unui compromis aflat în discuție acum, o parte din uraniul puternic îmbogățit ar urma să fie transportat către o țară terță, nu neapărat SUA, iar o parte ar urma să fie amestecat în Iran sub monitorizare internațională.

Memorandumul de înțelegere (MOU) de trei pagini pe care cele două părți îl negociază include și un moratoriu „voluntar” asupra îmbogățirii nucleare de către Iran. În ultima rundă de negocieri, SUA au cerut Iranului să accepte un moratoriu de 20 de ani. Iranul a replicat cu cinci ani. Mediatorii încă încearcă să elimine decalajul.

Ca parte a memorandumului de înțelegere, Iranului i se va permite să dețină reactoare nucleare de cercetare pentru producerea de izotopi medicali, dar se va angaja că toate instalațiile sale nucleare vor fi supraterane. Instalațiile subterane existente vor fi scoase din funcțiune.

Memorandumul de înțelegere se referă și la Strâmtoarea Ormuz, deși sursele au declarat că există încă lacune semnificative în această chestiune. Nu este clar dacă memorandumul se referă la rachetele balistice ale Iranului și la sprijinul său pentru intermediari regionali.

Israelul și susținătorii republicani de la Washington au cerut anterior ca aceste subiecte să fie abordate în orice negocieri cu Iranul. Republicanii și însuși Trump l-au criticat dur pe președintele Obama pentru eliberarea a zeci de miliarde din fondurile iraniene în cadrul acordului nuclear din 2015. Administrația Trump ar putea insista asupra limitării modului în care pot fi utilizate activele neînghețate.

„Iranul a făcut progrese. Dar nu suficient de mult. Vom vedea ce va fi necesar pentru a-i face să avanseze”, a spus al doilea oficial american.

„Iranul își dorește în mod clar 20 de miliarde de dolari și mult mai mult. Evident, vor să vândă petrol la prețuri de piață libere, fără sancțiuni. Vor să participe la sistemul financiar global. Dar vor și să aibă acest program de arme nucleare. Vor să finanțeze teroriști precum Hamas. Și nu vor să renunțe suficient la asta pentru a obține lucrurile pe care le oferim”, a adăugat oficialul.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că discuțiile au fost „productive”, dar SUA „nu vor negocia prin intermediul presei”, adăugând: „Sursele anonime care pretind că știu despre discuții diplomatice sensibile nu au nicio idee despre ce vorbesc”.

Senatorul Lindsey Graham a declarat pentru Fox News că Trump a vorbit direct cu iranienii și că lucrurile au devenit „sportive” într-o convorbire recentă.

Trump a declarat reporterilor joi că Iranul a fost de acord, în timpul negocierilor, să se angajeze la „o declarație foarte, foarte puternică că nu va avea arme nucleare”.

El a mai spus că Iranul a fost de acord să ofere SUA „praful nuclear”, referindu-se la stocul de uraniu îmbogățit.

„Suntem foarte aproape de a încheia o înțelegere. Dacă nu se ajunge la nicio înțelegere, focul se reia”, a spus Trump.

El a precizat că este dispus să prelungească armistițiul după expirarea acestuia, pe 21 aprilie, dacă va fi necesar.