Aliatul SUA care vrea să construiască primul submarin cu propulsie nucleară până în anul 2030

2 minute de citit Publicat la 12:00 31 Mai 2026 Modificat la 12:00 31 Mai 2026

Autoritățile sud-coreene susțin că viitoarele submarine nu vor transporta arme nucleare. Sursă: Getty Images

Coreea de Sud a anunțat oficial că intenționează să construiască primul său submarin cu propulsie nucleară până în anii 2030, într-un proiect strategic menit să răspundă amenințărilor tot mai mari din regiune, în special celor venite din partea Coreei de Nord, potrivit Interesting Engineering.

Programul, denumit „Chang Bogo N Project”, a fost prezentat de Ministerul Apărării de la Seul și marchează un pas major în consolidarea capacităților maritime ale țării. Denumirea proiectului este un omagiu adus primului submarin sud-coreean, ROKS Chang Bogo.

Autoritățile sud-coreene susțin că viitoarele submarine nu vor transporta arme nucleare, însă vor utiliza propulsie nucleară pentru a putea opera perioade îndelungate sub apă și pentru a reacționa rapid la eventuale amenințări.

Coreea de Sud și SUA au ajuns la un acord privind cooperarea în dezvoltarea unor submarine convenționale cu propulsie nucleară

Anunțul vine după ce, în noiembrie 2025, Coreea de Sud și Statele Unite au ajuns la un acord de principiu privind cooperarea în dezvoltarea unor submarine convenționale cu propulsie nucleară. Cele două state au convenit inclusiv să colaboreze în privința aprovizionării cu combustibil necesar reactoarelor navale.

Potrivit documentului publicat de Ministerul Apărării, obiectivul principal este creșterea capacității de descurajare militară și întărirea securității maritime, în special în raport cu Phenianul.

„Acest proiect urmărește să îmbunătățească autonomia operațională și capacitatea de supraviețuire a submarinelor, consolidând astfel securitatea maritimă și nivelul de descurajare față de Coreea de Nord”, arată documentul oficial.

Coreea de Nord a dezvăluit în 2025 că dezvoltă propriul submarin strategic cu propulsie nucleară

Seulul insistă că proiectul respectă tratatele internaționale privind neproliferarea nucleară și că va coopera cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) pentru a asigura transparența programului.

Planurile Coreei de Sud vin în contextul în care Coreea de Nord a dezvăluit în 2025 că dezvoltă propriul submarin strategic cu propulsie nucleară și rachete ghidate. Combinat cu arsenalul său de rachete balistice, un astfel de sistem ar putea extinde considerabil capacitatea militară a regimului de la Phenian.

Submarinele cu propulsie nucleară oferă avantaje importante față de cele convenționale. Acestea pot rămâne scufundate perioade foarte lungi fără să fie nevoite să iasă la suprafață, ceea ce le face mai greu de detectat și mai eficiente în misiuni de supraveghere și reacție rapidă.

Seulul intenționează să construiască integral submarinele pe plan intern

Coreea de Sud susține că noile submarine vor fi echipate și cu sisteme de lovire de precizie capabile să răspundă amenințărilor nucleare nord-coreene.

Reactoarele navale vor utiliza uraniu slab îmbogățit, iar tehnologia va fi concepută pentru a permite cicluri lungi de funcționare, cu necesar minim de înlocuire a combustibilului. De asemenea, Seulul intenționează să construiască integral submarinele pe plan intern, pentru a avea control complet asupra producției și mentenanței.

Primul submarin ar urma să fie lansat la mijlocul anilor 2030, iar introducerea sa în serviciu este planificată pentru finalul deceniului.

Coreea de Sud are deja experiență în construcția de submarine și încearcă în prezent să convingă Canada să cumpere submarine diesel-electrice din clasa KSS-III. Un astfel de model, ROKS Dosan Ahn Changho, construit de compania sud-coreeană Hanwha Ocean, este expus în prezent în Canada ca parte a ofertei pentru programul de modernizare navală al statului nord-american.