Iranul anunță că SUA au răspuns propunerii de pace în 14 puncte. Anterior, Trump a spus că "nu-și imaginează" că planul e acceptabil

3 minute de citit Publicat la 21:52 03 Mai 2026 Modificat la 21:56 03 Mai 2026

Teheranul a confirmat că Administrația Trump a răspuns propunerii de pace în 14 puncte. Foto: Getty Images

Iranul a primit un răspuns din partea SUA la ultima sa propunere de pace, a relatat, duminică, presa de stat de la Teheran, citată de BBC.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a declarat, potrivit agenției de știri Tasnim, că răspunsul american - care a fost transmis prin intermediul Pakistanului - este în curs de analiză.

Până la ora acestei actualizări, Statele Unite încă nu confirmaseră că au răspuns Teheranului.

Sâmbătă, președintele Donald Trump a declarat că „va revizui în curând planul pe care Iranul tocmai l-a trimis”.

El a adăugat că nu-și poate imagina că acesta „ar fi acceptabil”.

Anterior, presa iraniană a scris că planul în 14 puncte al Teheranului cere Washingtonului să își retragă forțele din apropierea granițelor republicii islamice, să pună capăt blocadei navale a porturilor iraniene și să înceteze toate ostilitățile - inclusiv ofensiva pe care Israelul o desfășoară în Liban.

De asemenea, regimul iranian a solicitat ajungerea la un acord între părți în termen de 30 de zile, insistând pe „încheierea războiului”, mai degrabă decât pe prelungirea armistițiului actual.

Trump: Iranul nu a plătit suficient pentru ce a făcut lumii în ultimii 45 de ani

Într-o primă reacție la planul în 14 puncte, președintele SUA a scris sâmbătă seara pe Truth Social că liderii de la Teheran „nu au plătit încă un preț suficient de mare pentru ceea ce au făcut umanității în ultimii 47 de ani”.

Vorbind cu reporterii în aceeași zi la Palm Beach, Florida, el recunoscut că încă nu a analizat planul în detaliu, dar că a fost informat de consilieri în legătură cu conținutul.

„Mi-au povestit despre conceptul acordului, iar acum îmi vor da acum detaliile exacte”, a spus el.

Întrebat de BBC despre o reluare a atacurilor militare împotriva unor ținte din interiorul Iranului, Trump a răspuns că este „o posibilitate”.

„Dacă se comportă greșit, dacă fac ceva rău. Însă vom vedea”, adăugat el.

Conform radiodifuzorului britanic, liderul de la Washington s-a arătat reticent la o retragere completă a SUA din operațiunile militare în zonă.

„Nu plecăm și vom face astfel încât nimeni nu va trebui să se întoarcă peste doi sau peste cinci ani”, a subliniat Trump.

Trump le-a scris membrilor Congresului în ziua în care expira termenul pentru aprobarea războiului

Vineri, președintele le-a adresat membrilor Congresului SUA o scrisoare, susținând că războiul a fost „încheiat” de când armistițiul a intrat în vigoare, pe 8 aprilie, chiar dacă Iranul încă reprezintă o „amenințare semnificativă” pentru SUA și forțele sale desfășurate în regiune.

Blocada porturilor iraniene nu reprezintă continuarea conflictului, potrivit lui Trump.

„Este o blocadă foarte prietenoasă. Nimeni nu o contestă, măcar”, a afirmat el.

Liderul republican a susținut, de asemenea, că nu este nevoie să respecte un termen limită pentru aprobarea războiului de către Congres, deoarece armistițiul a suspendat calendarul pentru o astfel de obligație.

Conform legislației SUA, un președinte american trebuie să primească aprobarea legislativului federal în termen de 60 de zile de la notificarea congresmenilor cu privire la acțiunea militară, în caz contrar fiind obligat să înceteze ostilitățile.

Vineri s-au împlinit 60 de zile de când Trump a notificat oficial, pe 2 martie, Congresul de la Washington despre atacurile americane împotriva Iranului.

SUA și Israelul au lansat loviturile cu două zile mai devreme, pe 28 februarie.

Trump insistă că Iranul nu poate avea arma nucleară

Într-o serie de declarații publice făcute în aceeași, Trump a repetat susținerea sa conform căruia „Iranul nu va putea avea niciodată o armă nucleară”.

Iranul a negat în repetate rânduri că dorește să se doteze cu arme atomice și insistă că programul său nuclear are doar scopuri pașnice.

Însă, după cum reamintește BBC, acest stat este singurul nenuclear care a îmbogățit aproape o jumătate de tonă de uraniu la un nivel aproape de gradul militar necesar unei bombe atomice.

Congresmenii americani, tot mai frustrați de războiul lui Trump

Ultimele evoluții vin în contextul în care tot mai mulți membri ai Congresului, inclusiv din Partidul Republican al lui Trump, își exprimă public frustrarea față de ceea ce ei numesc un război costisitor și complex, cu obiective neclare.

Josh Hawley, senator republican din statul Missouri, a cerut administrației să înceapă redistribuirea forțelor în afara zonei conflictului și a opinat că aprobarea Congresului este necesară pentru ca războiul să continue.

Lisa Murkowski, senatoare republicană din Alaska și o critică proeminentă a lui Trump, a pus la îndoială succesul clamat de președinte în conflict.

„Deși administrația poate invoca negocierile în curs, evenimentele de pe teren și retorica de la Teheran spun o poveste diferită.

Dar dacă SUA se retrag brusc și prematur, aproape sigur le lăsăm (iranienilor) intacte capacitățile critice. Și acestea nu sunt riscuri pe care sunt dispusă să mi le asum.

Totuși, răspunsul nu poate fi un cec în alb pentru un alt război fără sfârșit”, a spus ea.