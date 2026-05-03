Miting pro-Bolojan în Piața Victoriei, cu două zile înainte de moțiunea de cenzură

2 minute de citit Publicat la 21:18 03 Mai 2026 Modificat la 21:22 03 Mai 2026

Peste 1.000 de persoane s-au adunat în fața Guvernului, duminică, pentru a-l susține pe premierul Ilie Bolojan înaintea moțiunii de cenzură. Este pentru prima dată în istoria recentă când oamenii se mobilizează în stradă pentru susținerea unui premier în funcție. Un astfel de miting este și la Oradea. În Piața Victoriei a venit și primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, după ce a spus, la Antena 3 CNN, că „lipsesc 5-10 voturi ca moțiunea să nu treacă”.

Mai mulți oameni au venit și cu drapelul României și al Uniunii Europene. Cei care se află în Piața Victoriei scandează „Bolojan, Bolojan”, „PSD, ciuma roșie”, „Afară, afară cu hoții din țară”, ”Moțiunea nu va trece” dar și „Bolojane, nu uita, țara e de partea ta”.

După ce a spus, la emisiunea Ora de Foc cu Oana Zamfir, că „lipsesc 5-10 voturi ca moțiunea să nu treacă”, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a mers și el la miting pentru a sta de vorbă cu oamenii.

„Aveți respectul nostru, stima noastră. E important ca acest Guvern să meargă. De obicei, oamenii ies foarte foarte rar să susțină un politician, iar genul acesta de politician este foarte rar”, a spus Ciucu, în Piața Victoriei. El afirmase anterior, la Antena 3 CNN, că oamenii nu au mai ieșit să susțină un politician „de pe vremea lui Băsescu”.

Premierul a transmis un mesaj de mulțumire oamenilor care l-au susținut și continuă să o facă.

„Vă mulțumesc celor care și azi, în piețe și în online, m-ați sprijinit. Așa cum am spus, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient, care își respectă cetățenii. Respect pentru România”, a scris premierul, pe Facebook.

Moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan

Moțiunea de cenzură a fost depusă, pe 28 aprilie, în Parlament, anunţul fiind făcut de George Simion, fără reprezentanţii PSD. Cseke Attila, președintele UDMR și ministrul interimar al Sănătății, a afirmat că partidul său nu va vota moțiunea de cenzură.

În aceeași zi, Partidul Național Liberal a transmis un mesaj către cei din PSD „care se revendică din valorile pro-europene”: „Nu vă puteți numi pro-europeni și vota în același timp alături de AUR împotriva unui guvern care apără tocmai aceste valori”. Mai mult, partidul a cerut parlamentarilor care cred în direcția euroatlantică a României „să nu se lase instrumentalizați de jocurile politice ale lui Sorin Grindeanu și să voteze împotriva acestei moțiuni”

Președintele României a avut prima reacție după depunerea moțiunii marți, la Summit-ul Inițiativel celor Trei Mări, unde a spus că are încredere în PSD că nu va face un Guvern cu AUR.

„Este extrem de improbabil, așa cum a declarat și președintele PSD. Sunt nişte oameni care sunt în funcţia de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni şi când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios”, a spus el.

Votul de încredere va fi dat pe 5 mai.