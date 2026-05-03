Orădenii au ieșit la miting să-l susțină pe Bolojan înainte de moțiune: "Fug șobolanii, că n-au mai găsit brânză la guvernare"

1 minut de citit Publicat la 20:43 03 Mai 2026 Modificat la 20:49 03 Mai 2026

Miting al susținătorilor lui Ilie Bolojan, la Oradea. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Un miting pentru susținerea lui Ilie Bolojan a avut loc duminică la Oradea, unde actualul premier a fost primar timp de trei mandate consecutive.

Mitingul, convocat prin intermediul unei pagini Facebook, a adunat circa 4.000 de oameni, potrivit organizatorilor, sau circa 1.500, conform jurnaliștilor locali prezenți la eveniment.

Acțiunea de susținere vine cu două zile înainte de votul la moțiunea de cenzură depusă în Parlament de PSD și AUR.

Susținătorii premierului au adus pancarte pe care se puteau citi mesaje precum "Fug șobolanii, că n-au mai găsit brânză la guvernare" și "Bolojan, cinstit, serios, competent, de neoprit".

Unii au venit cu steaguri ale Uniunii Europene.

Primarul municipiului Oradea: Dacă trece moțiunea, PNL poate merge în opoziție să pregătească o alternativă pentru 2028

Printre cei prezenți s-a numărat și actualul primar al municipiului Oradea, Florin Birta (PNL).

"Dacă moțiunea trece, există varianta ca PNL să treacă în opoziție și să construiască o alternativă puternică pentru 2028", a declarat el.

"Situația politică actuală reprezintă o luptă între două lumi. O lume care, atunci când își asumă responsabilități publice, lasă ceva în urmă în mandatele prin care a trecut, care vrea să existe cât mai multă normalitate în această țară, și o lume care face politică pentru interese personale și de partid și care nu lasă nimic în urmă atunci când pleacă de pe funcție", a afirmat, la rândul său, Mircea Mălan (PNL), președintele Consiliului Județean Bihor.

La manifestația de susținere au venit oameni de toate vârstele, inclusiv familii cu copii.

"Cel mai bun premier din 1990. E corect, competent, cu experiență", a spus o participantă la miting despre Ilie Bolojan.

"Este un administrator bun și are grija de cămările lui. Vrem să rămână în continuare în funcție pentru a face eficientizarea României", a afirmat o alta.

Acțiunea de la Oradea a avut loc în timp ce o manifestație similară a fost anunțată la București, în Piața Victoriei.