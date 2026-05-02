O casă în valoare de 2,4 milioane de euro este oferită cadou în München, cu o condiție

2 minute de citit Publicat la 16:01 02 Mai 2026 Modificat la 16:04 02 Mai 2026

O casă în valoare de 2,4 milioane de euro este oferită cadou în München

O casă de 200 metri pătrați din apropierea orașului german München este oferită cadou, deși valoarea ei se ridică la aproximativ 2,4 milioane de euro. Construcția se află în districtul Starnberg, iar oferta implică o condiție.

Proprietarii cedează doar clădirea din Gauting (Bavaria), nu și terenul, potrivit Bild. Asta înseamnă că viitorul „beneficiar” trebuie să demonteze integral vila de aproximativ 200 de metri pătrați, să o transporte și să o reconstruiască într-o altă locație. Demolarea sau depozitarea simplă a elementelor nu sunt opțiuni: imobilul este protejat ca monument, iar autoritățile verifică respectarea regulilor.

Specialiștii estimează că demontarea și transportul ar costa în jur de 50.000 de euro. Vila este realizată integral din lemn, în sistem de structură portantă, ceea ce facilitează relocarea, dar nu reduce costurile. La această sumă se adaugă cheltuielile pentru fundație, racorduri la utilități și reconstrucția propriu-zisă, evaluate la încă 100.000–150.000 de euro.

Chiar și așa, oferta rămâne atractivă având în vedere piața imobiliară din München, unde prețul mediu pentru o casă unifamilială ajunge la aproximativ 12.000 de euro pe metru pătrat, ceea ce înseamnă că valoarea casei oferită în dar este de 2,4 milioane de euro.

De ce este oferită gratuit

În spatele deciziei stă o moștenire complicată. Două surori, care doresc să rămână anonime, au moștenit terenul și se confruntă cu taxe ridicate. Problema majoră este însă casa în sine: statutul de monument istoric blochează posibilitatea de a construi pe parcelă, iar vânzarea în forma actuală este dificilă.

Soluția a venit din partea agentului imobiliar care gestionează proprietatea: imobilul trebuie mutat, dar și conservat. Astfel, casa este oferită gratuit, cu condiția relocării.

Clădirea nu este una obișnuită. A fost construită în 1928 după planurile arhitectului Richard Riemerschmid, o figură importantă a arhitecturii germane. Stilul său marchează trecerea către un design mai sobru și funcțional, caracterizat prin linii clare, materiale naturale și spații luminoase.

Interes ridicat, în ciuda provocărilor

Chiar dacă oferta este cunoscută doar într-un cerc restrâns, aproximativ 30 de potențiali cumpărători și-au manifestat deja interesul. Doi dintre ei au ajuns pe lista scurtă, ambii fiind proprietari de castele, fiind interesați să transforme vila într-o locație pentru evenimente, ceea ce ar permite și accesul publicului.

În ciuda costurilor și a efortului logistic, oferta rămâne una neobișnuită. Pentru cei dispuși să investească timp și resurse, poate reprezenta șansa de a salva și deține o bucată de patrimoniu arhitectural, la un preț considerabil mai mic decât cel al unei construcții noi.