Donald Trump îl trimite pe Marco Rubio la Roma să „dezghețe relația” cu Giorgia Meloni și cu Papa Leon

1 minut de citit Publicat la 21:50 03 Mai 2026 Modificat la 21:50 03 Mai 2026

Secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, urmează să se deplaseze la Roma, săptămâna viitoare, într-o încercare de a dezgheța relațiile cu guvernul italian și cu Vaticanul, după o perioadă mai lungă în care administrația Trump a adoptat o poziție de confruntare cu Italia și cu papalitatea, relatează The Guardian.

Rubio urmează să ajungă în capitala Italiei joi și vineri, perioadă în care se va aniversa și un an de pontificat al Papei Leon.

O sursă din diplomația italiană a confirmat că Rubio va călători la Roma și că-l va întâlni pe secretarul de stat al Sfântului Scaun, Pietro Paroli, dar și pe Antonio Tajani, ministrul italian de externe.

Rubio a cerut și o întâlnire cu Giorgia Meloni, însă solicitare sa nu a fost acceptată până la momentul redactării acestui articol.

Conform relatărilor din publicația italiană Corriere della Sera, vizita lui Rubio a fost anunțată într-o scrisoare transmisă guvernului italian de ambasadorul american la Roma, Tilman Fertitta.

Acesta ar fi preocupat de „reconstruirea relației” dintre cele două țării, după atacurile recente ale lui Donald Trump la adresa suveranului pontif și la adresa Giorgiei Meloni.

Trump a atacat-o pe Meloni, deși este una dintre ultimii săi aliați rămași în Europa, după ce aceasta l-a criticat pentru atacul la adresa Papei Leon.

Corriere a relatat că vizita lui Rubio are ca scop „dezghețarea” relațiilor tensionate atât cu Roma, cât și cu Vaticanul, o misiune descrisă de cotidian drept „nu imposibilă, dar complicată”.

Publicația a scris că Rubio se va întâlni cu Parolin joi și cu Tajani vineri. De asemenea, a relatat că ar urma să aibă o întrevedere și cu ministrul Apărării, Guido Crosetto, însă o sursă din ministerul de externe a spus că întâlnirea nu a fost încă programată oficial.