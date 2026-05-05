Au antrenat iranieni delfini-kamikaze? Reacția comică a șefului armatei SUA: „Adică, ceva de genul rechinilor cu raze laser?”

1 minut de citit Publicat la 19:16 05 Mai 2026 Modificat la 19:17 05 Mai 2026

Pete Hegseth spune că nu poate confirma și nici infirma dacă SUA au „delfini kamikaze”. În dreapta imaginii: generalul Dan Caine, șeful aramtei americane. Colaj foto: Getty Images

O conferință de presă organizată marți la Pentagon a luat o întorsătură bizară, după ce secretarul Apărării SUA, Pete Hegseth, s-a văzut nevoit să nege o informație conform căreia Iranul a antrenat delfini-kamikaze, pentru a fi folosiți în atacuri împotriva forțelor navale ale SUA și vaselor comerciale aflate în Strâmtoarea Ormuz, informează The Independent.

Pete Hegseth a fost însoțit, la conferința de la Pentagon, de generalul Dan Caine, șeful Statelor Majore întrunite ale armatei SUA. Hegseth a fost întrebat dacă poate confirma „relatările despre delfinii-kamikaze”, după ce Iranul a annțat că ar putea folosi arme „încă neutilizate” în războiul care durează deja de două luni.

Generalul Caine, practic șeful armatei americane, s-a arătat sceptic și a spus: „Nu am auzit nimic despre chestia asta legată de delfini kamikaze”, după care a adoptat un ton glumeț și a adăugat:

„Adică ceva de genul rechinilor care trag cu raze laser?”, a spus Dan Caine, cu referire la un gag din filmul Austin Powers. International Man of Mistery, din 1997, în care personajul interpretat de Mike Meyers - Dr. Evil - se plângea că nu poate să facă rost de „rechini cu arme laser pe cap”.

Conform The Independent, ipoteza folosirii, de către Iran, a delfinilor kamikaze a fost publicată într-un articol Wall Street Journal.

„Nu pot confirma sau nega dacă noi avem delfini kamikaze, dar pot să confirm că ei (iranienii) nu au”, a spus Pete Hegseth. „Așa stau lucrurile”, a adăugat secretarul Apărării SUA.