Au antrenat iranieni delfini-kamikaze? Reacția comică a șefului armatei SUA: „Adică, ceva de genul rechinilor cu raze laser?”

O conferință de presă organizată marți la Pentagon a luat o întorsătură bizară, după ce secretarul Apărării SUA, Pete Hegseth, s-a văzut nevoit să nege o informație conform căreia Iranul a antrenat delfini-kamikaze, pentru a fi folosiți în atacuri împotriva forțelor navale ale SUA și vaselor comerciale aflate în Strâmtoarea Ormuz, informează The Independent.
Pete Hegseth a fost însoțit, la conferința de la Pentagon, de generalul Dan Caine, șeful Statelor Majore întrunite ale armatei SUA. Hegseth a fost întrebat dacă poate confirma „relatările despre delfinii-kamikaze”, după ce Iranul a annțat că ar putea folosi arme „încă neutilizate” în războiul care durează deja de două luni.
Generalul Caine, practic șeful armatei americane, s-a arătat sceptic și a spus: „Nu am auzit nimic despre chestia asta legată de delfini kamikaze”, după care a adoptat un ton glumeț și a adăugat:
„Adică ceva de genul rechinilor care trag cu raze laser?”, a spus Dan Caine, cu referire la un gag din filmul Austin Powers. International Man of Mistery, din 1997, în care personajul interpretat de Mike Meyers - Dr. Evil - se plângea că nu poate să facă rost de „rechini cu arme laser pe cap”.
Conform The Independent, ipoteza folosirii, de către Iran, a delfinilor kamikaze a fost publicată într-un articol Wall Street Journal.
„Nu pot confirma sau nega dacă noi avem delfini kamikaze, dar pot să confirm că ei (iranienii) nu au”, a spus Pete Hegseth. „Așa stau lucrurile”, a adăugat secretarul Apărării SUA.