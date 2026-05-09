Surse CNN: Liderul suprem al Iranului este în continuare ascuns, rănit, dar se implică în strategia de război

Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut în public din primele zile ale războiului. Foto: Profimedia Images

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este în continuare ascuns și rănit, dar joacă un rol esențial în conturarea strategiei de război. Aceasta este concluzia serviciilor de informații ale SUA, potrivit mai multor surse familiarizate cu rapoartele, relatează CNN. Deși nu a mai fost văzut în public, Khamenei ar comunica doar prin întâlniri față în față cu lideri ai regimului de la Teheran sau prin mesaje transmise prin curier. În ciuda eforturilor, nu se știe unde este ascuns, cât de grav a fost rănit și nici în ce măsură cei care pretind că au acces la el spun adevărul.

Evaluările serviciilor americane de informații sunt că Mojtaba Khamenei contribuie cel mai probabil la coordonarea modului în care Iranul gestionează negocierile cu SUA pentru încheierea războiului.

Khamenei nu a mai fost văzut în public de când a suferit răni grave în urma unui atac care i-a ucis tatăl și mai mulți lideri militari de top ai țării la începutul războiului, ceea ce a dus la speculații privind starea sa de sănătate și rolul său în structura conducerii iraniene.

Administrația Trump își dorește o soluție diplomatică pentru încheierea conflictului. Armistițiul dintre cele două țări se prelungește de mai bine de o lună, iar serviciile de informații americane estimează că Iranul încă își reface capacitățile după campania de bombardamente a SUA, care a lăsat o mare parte din capacitățile militare iraniene intacte și i-ar permite să reziste încă luni de zile unei blocade americane, potrivit surselor.

SUA nu știu unde se află Mojtaba Khamenei

Khamenei a fost anunțat ca noul lider suprem al Iranului, înlocuindu-și tatăl, la câteva zile după atacul în care acesta a fost rănit, însă comunitatea de informații din SUA nu a reușit până în prezent să îi confirme vizual locația, au spus sursele CNN.

Khamenei nu folosește dispozitive electronice pentru comunicare, ci interacționează doar cu persoanele care îl pot vizita fizic sau prin mesaje transmise prin curier, a adăugat una dintre surse.

Liderul suprem al Iranului rămâne izolat și continuă să primească tratament medical pentru rănile sale, inclusiv arsuri grave pe o parte a corpului care îi afectează fața, brațul, trunchiul și piciorul, au mai spus sursele.

Mazaher Hosseini, șeful protocolului din biroul liderului suprem al Iranului, a declarat vineri că Khamenei se recuperează și „este acum în deplină stare de sănătate”. Hosseini a spus că liderul suprem a suferit răni ușoare la picior și la zona lombară și că „un mic fragment de schijă l-a lovit în spatele urechii”, dar că rănile se vindecă.

„Slavă Domnului, este în stare bună de sănătate”, a declarat Hosseini unei mulțimi din Iran. „Inamicul răspândește tot felul de zvonuri și afirmații false. Vor să îl vadă și să îl găsească, dar oamenii trebuie să aibă răbdare și să nu se grăbească. Vă va vorbi când va fi momentul potrivit.”

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat presei de stat iraniene la începutul acestei săptămâni că a avut o întâlnire de două ore și jumătate cu Khamenei, marcând prima întâlnire raportată față în față între un oficial iranian de rang înalt și noul lider suprem al țării.

Ceea ce știu oficialii americani despre starea lui Khamenei se bazează pe informații obținute de la persoane care comunică cu acesta, au spus sursele. Există însă și îndoieli în rândul analiștilor de informații că unele persoane din structura de putere a Iranului ar putea pretinde că au acces la Khamenei pentru a-i folosi autoritatea în promovarea propriilor agende.

Iran ar putea supraviețui încă 4 luni de blocadă americană

Războiul a degradat capacitățile militare ale Iranului, dar nu le-a distrus, potrivit rapoartelor serviciilor de informații americane. CNN a relatat anterior că aproximativ jumătate dintre lansatoarele de rachete ale Iranului ar fi supraviețuit loviturilor americane. Un raport recent a ridicat această cifră la două treimi, parțial din cauza armistițiului care a oferit Iranului timp să recupereze lansatoare îngropate sau afectate.

Un raport separat al CIA a concluzionat că Iranul ar putea rezista până la încă patru luni de blocadă americană fără destabilizarea completă a economiei sale, potrivit surselor. The Washington Post a relatat prima aceste evaluări CIA.

Forțele militare americane și iraniene au continuat să se confrunte în ultimele zile, în ciuda armistițiului, în timp ce traficul prin Strâmtoarea Ormuz s-a redus aproape complet, ambele părți revendicând controlul asupra zonei.

Întrebat despre evaluarea CIA, un oficial de informații a declarat pentru CNN că „blocada președintelui produce daune reale, cumulative, întrerupând comerțul, zdrobind veniturile și accelerând colapsul economic sistemic. Armata Iranului a fost grav degradată, marina sa distrusă, iar liderii săi sunt ascunși. Ceea ce a mai rămas este apetitul regimului pentru suferință civilă, înfometându-și propriul popor pentru a prelungi un război pe care l-a pierdut deja.”

Oficiul Directorului Comunității Naționale de Informații a direcționat întrebările către Casa Albă.

„În timp ce Statele Unite devin mai puternice după succesul extraordinar al Operațiunii Epic Fury, Iranul a devenit mai slab pe zi ce trece datorită efectelor copleșitoare ale Operațiunii Economic Fury, blocadei militare și fragmentării regimului, care a afectat capacitatea Iranului de a prezenta propuneri unificate negociatorilor americani”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, pentru CNN.

„Este mai clar ca niciodată că președintele Trump deține toate cărțile, în timp ce echipa sa de securitate națională lucrează pentru a pune capăt definitiv visurilor nucleare ale Iranului. Nu comentăm chestiuni care țin de informații sensibile”, a mai spus ea.

Deși evaluările serviciilor de informații arată că Khamenei este implicat în strategia de negociere, există indicii că acesta este totuși mai puțin implicat în deciziile zilnice, fiind doar ocazional accesibil.

Ca urmare, oficiali de rang înalt din Corpul Gardienilor Revoluției Islamice conduc practic operațiunile zilnice împreună cu președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a adăugat sursa. „Nu există nicio indicație că el dă efectiv ordine în mod constant, dar nici dovezi că nu ar face-o”, a spus o a doua sursă familiarizată cu evaluările serviciilor de informații americane, referindu-se la Khamenei.

Nu este clar cine are autoritatea să negocieze cu SUA

Întrebările privind sănătatea și poziția lui Khamenei în cadrul unui regim iranian acum fracturat au creat dificultăți administrației Trump, în timp ce oficialii americani continuă să sugereze că nu este clar cine deține acum autoritatea reală de a negocia încheierea conflictului, au spus sursele.

„Sistemul lor este încă foarte fragmentat și, de asemenea, disfuncțional, ceea ce poate reprezenta un impediment”, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio vineri, discutând despre răspunsul anticipat al Iranului la ultima propunere a administrației Trump de a încheia războiul.

Consecințele operațiunilor SUA și Israelului care l-au ucis pe tatăl lui Khamenei și alți oficiali iranieni de rang înalt au fost în mare parte anticipate de evaluările serviciilor de informații americane înainte de decizia președintelui Donald Trump de a începe conflictul.

În aceste evaluări, serviciile de informații au concluzionat că eliminarea liderului suprem anterior ar fi puțin probabil să răstoarne regimul. „Chiar dacă îl elimini pe ayatollah, succesorii săi sunt tot fundamentaliști”, a spus o sursă, reflectând predicția serviciilor de informații americane potrivit căreia guvernul iranian ar rămâne în mare parte controlat de IRGC și de alte figuri aliniate ideologic.

Trump a susținut după uciderea liderului anterior că Iranul a trecut printr-o schimbare de regim și i-a descris pe cei care negociază acum în numele Teheranului drept „rezonabili”. „Discutăm cu oameni diferiți”, a spus el în martie.

Ali Vaez, directorul proiectului Iran la International Crisis Group, a declarat anterior pentru CNN că, indiferent dacă noul lider suprem este sau nu implicat în negocieri, „sistemul îl folosește pentru a obține aprobarea finală pentru decizii importante și generale, nu pentru tacticile negocierilor”.

„Sistemul evidențiază deliberat implicarea lui Mojtaba deoarece oferă un scut de protecție împotriva criticilor interne… spre deosebire de tatăl său, care apărea frecvent și comenta negocierile”, a adăugat el. „Mojtaba este absent, deci atribuirea de opinii lui este o acoperire bună pentru negociatorii iranieni, care vor să se protejeze pe ei înșiși de critici.”

Una dintre sursele familiarizate cu evaluările recente ale serviciilor de informații americane a descris incertitudinea din jurul statutului lui Khamenei drept „o combinație între ‘Vrăjitorul din Oz’ și ‘Weekend at Bernie’s’.”

Chiar și așa, încercarea administrației Trump de a obține o soluție negociată a fost îngreunată de ceea ce mai multe surse au descris drept o înțelegere fundamental greșită a modului în care gândesc și reacționează iranienii la amenințări. Indiferent cine se află la conducere.

Negocieri eșuate la Islamabad

Înainte de prima rundă de negocieri de la Islamabad de luna trecută, vicepreședintele JD Vance a solicitat informații de la parteneri din Golf despre cine dintre liderii politici și militari iranieni rămași are autoritatea de a negocia cu SUA și cum ar trebui abordat procesul, potrivit unei surse.

La acel moment, oficiali din cel puțin o țară din Golf i-au spus lui Vance că Ghalibaf era considerat persoana cu cea mai mare autoritate în acest sens. Ghalibaf a condus prima rundă de negocieri cu SUA la Islamabad și este acum considerat unul dintre principalii reprezentanți ai Republicii Islamice.

Fostul comandant al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, implicat în reprimarea protestelor studențești reformiste, a devenit una dintre puținele figuri politice iraniene capabile să interacționeze atât cu diplomați, cât și cu militari. Totuși, Vance a plecat din acea rundă de negocieri fără un acord, iar o a doua rundă planificată în Pakistan nu s-a mai materializat. Trump a atribuit eșecul faptului că guvernul iranian este „serios fragmentat” și a extins armistițiul pentru a permite liderilor iranieni să formuleze o „propunere unificată”. În săptămânile următoare, administrația Trump a susținut că armistițiul dintre cele două țări continuă să fie respectat, Trump prelungindu-l pe termen nedeterminat, în timp ce Iranul analiza o nouă propunere americană la momentul de vineri.