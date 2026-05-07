Răzgândirea bruscă a lui Trump cu „Project Freedom” s-a făcut la presiunea saudiților. Cum le-a forțat MBS mâna americanilor

Schimbarea bruscă de poziție a lui Trump privind planul de redeschidere a Strâmtorii Ormuz a venit după reacții negative din partea aliaților. Arabia Saudită, un aliat-cheie al SUA în Golf, a suspendat accesul armatei americane la bazele și spațiul său aerian pentru desfășurarea operațiunii, potrivit unor surse citate de NBC.

Trump și-a surprins aliații din Golf când a anunțat „Project Freedom” pe rețelele sociale, duminică după-amiază, au spus oficialii, ceea ce a provocat nemulțumire la conducerea Arabiei Saudite. Ca reacție, saudiții i-au informat pe americani că nu vor permite armatei americane să folosească baza aeriană Prince Sultan, la sud-est de Riad, și nici să survoleze spațiul aerian saudit pentru susținerea operațiunii.

O convorbire între Trump și prințul moștenitor Mohammed bin Salman nu a rezolvat disputa, ceea ce l-a forțat pe președintele american să suspende Project Freedom pentru a restabili accesul militar american la acest spațiu aerian strategic. Și alți aliați apropiați din Golf au fost luați prin surprindere; Trump a discutat cu liderii Qatarului după ce operațiunea începuse deja.

O sursă saudită a declarat pentru NBC News că Trump și prințul moștenitor „au fost în contact constant”. Oficialii saudiți au discutat și cu vicepreședintele JD Vance, Comandamentul Central al SUA și secretarul de stat Marco Rubio.

Întrebată dacă anunțul privind Project Freedom a surprins conducerea saudită, sursa a răspuns: „Problema cu această premisă este că lucrurile evoluează foarte rapid, în timp real”. Arabia Saudită susține „foarte mult eforturile diplomatice” ale Pakistanului pentru medierea unui acord între Iran și SUA.

„Aliații regionali au fost informați în avans”, susține Casa Albă

Un diplomat din Orientul Mijlociu a spus că SUA nu au coordonat operațiunea cu Omanul decât după anunțul făcut de Trump. „SUA au făcut anunțul și abia apoi au discutat cu noi”, a spus diplomatul, adăugând că Omanul nu a fost „supărat sau furios”.

Trump anunțase operațiunea în weekend ca modalitate de a sparge blocada iraniană din Strâmtoarea Ormuz. Liderii săi din domeniul securității au promovat intens inițiativa marți, în briefinguri la Pentagon și Casa Albă, înainte ca președintele să o suspende brusc, la aproximativ 36 de ore după lansare.

Armata americană pregătea deja alte nave pentru traversarea strâmtorii în momentul suspendării operațiunii, a spus un oficial american. CENTCOM anunțase anterior că două nave comerciale sub pavilion american reușiseră deja să treacă prin strâmtoare în cadrul Project Freedom.

În mesajul său, Trump a spus că Project Freedom va fi „suspendat pentru o perioadă scurtă de timp pentru a vedea dacă” un acord privind încheierea războiului „poate fi finalizat și semnat”.

Armata SUA menține avioane de luptă, avioane-cisternă și sisteme de apărare antiaeriană la baza Prince Sultan. Arabia Saudită permisese anterior SUA să folosească baza pentru războiul cu Iranul și să survoleze spațiul aerian saudit.

„Din cauza geografiei, ai nevoie de cooperarea partenerilor regionali pentru a utiliza spațiul lor aerian”, a spus un oficial american. Avioanele militare erau esențiale pentru protejarea navelor în cadrul Project Freedom, oferind practic un scut defensiv.

Armata SUA folosește termenul ABO — access, basing and overflight — pentru permisiunea de a utiliza teritoriul unei alte țări. Arabia Saudită și Iordania sunt esențiale pentru bazarea aeronavelor, Kuweitul pentru survol, iar Omanul pentru survol și logistică navală.

Trump l-a sunat pe emirul Qatarului după începerea operațiunii. Potrivit unui oficial qatarez, cei doi au discutat despre armistițiu și „implicațiile asupra securității maritime și lanțurilor globale de aprovizionare”. Emirul a insistat asupra necesității dezescaladării.

Armata americană își menține prezența în Golf și are acum o amprentă mai mare în regiune decât la începutul războiului, pe 28 februarie. SUA au două grupuri de atac cu portavioane în zonă și au suplimentat logistica și stocurile.

Trump ar vrea să scape repede de războiul din Iran

Project Freedom a oferit temporar supraveghere militară, protecție și personal american la bordul navelor pentru a le permite să iasă în siguranță din Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Iranul continua să amenințe și să atace nave comerciale. Oficialii Pentagonului au insistat că operațiunea este separată de campania de bombardamente începută pe 28 februarie, denumită „Epic Fury”.

Administrația Trump încearcă în paralel să obțină un acord negociat pentru încheierea conflictului. Iranul analizează o nouă propunere de pace, a spus purtătorul de cuvânt al ministerului de externe iranian, Esmail Baghaei. După evaluare, Iranul o va discuta cu Pakistanul, care acționează ca mediator. Axios a relatat primul detaliile propunerii.

Într-o postare făcută miercuri dimineață, Trump nu a dat detalii, dar a spus că războiul se poate încheia dacă „Iranul acceptă ceea ce a fost convenit”.

„Vor să încheie un acord”, a spus Trump miercuri, din Biroul Oval. El a afirmat că au avut loc „discuții foarte bune în ultimele 24 de ore”.

Presiunea politică asupra lui Trump crește înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, când republicanii încearcă să își păstreze majoritățile fragile din Congres. Într-un interviu pentru PBS, președintele a spus că este posibil ca negociatorii americani să ajungă la un acord cu Iranul înaintea vizitei sale la Beijing, săptămâna viitoare, pentru întâlnirea cu Xi Jinping.

„Cred că există șanse foarte mari să se termine, iar dacă nu se termină, va trebui să ne întoarcem și să-i bombardăm masiv”, a spus Trump.

Mai mulți apropiați ai lui Trump l-au încurajat să „termine treaba” în Iran prin distrugerea completă a capacităților militare convenționale ale regimului, susținând chiar că operațiunea ar putea fi încheiată înaintea vizitei în China, potrivit unor foști oficiali americani.

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, s-a întâlnit miercuri cu lideri iranieni și a spus că războiul trebuie să se încheie cât mai repede.

„Credem că este urgent nevoie de o încetare completă a focului, că reluarea ostilităților este inacceptabilă și că este esențial să rămânem dedicați dialogului și negocierilor”, a spus Wang.

Într-o postare pe rețelele sociale, un oficial iranian de rang înalt a descris noua propunere drept „o listă de dorințe până când devine realitate”.

„Americanii nu vor obține printr-un război eșuat ceea ce nu au reușit să obțină în negocieri directe”, a scris Ebrahim Rezaei pe Twitter. „Iranul are degetul pe trăgaci și este pregătit; dacă nu cedează și nu oferă concesiile necesare, sau dacă ei ori aliații lor servili încearcă să provoace probleme, vom răspunde dur și într-un mod pe care îl vor regreta”.

Totuși, un oficial iordanian a declarat pentru NBC News că eforturile diplomatice sunt serioase.

„Iranienii nu au resursele economice pentru a continua acest conflict”, a spus oficialul. „Economia lor se prăbușește, nu mai pot plăti salariile”.