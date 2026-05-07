Ce este planul „Project Freedom” al lui Donald Trump pentru Iran și Strâmtoarea Ormuz

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Donald Trump tocmai a anunțat că-și suspendă pentru momentu planul „Project Freedom”, o inițiativă despre care a spus că este menită să asiste vasele comerciale care vor să traverseze Strâmtoarea Ormuz, dar care se tem de atacurile iranienilor.

Președintele american a susținut că inițiative este un „gest umanitar” menit să „le dea libertate companiilor, oamenilor și țărilor care nu au făcut absolut nimic rău” încercând să treacă prin strâmtoare.

De cealaltă parte, Iranul își menține poziția intransigentă că vasele pot trece prin strâmtoare doar cu autorizație din partea regimului.

Trump a anunțat noua sa inițiativă duminică. De atunci, armata iraniană a susținut că a tras focuri spre vasele americane din zonă, pentru a le opri din a naviga strâmtoarea. De cealaltă parte, americanii au spus că au scufundat bărci mici.

Apoi, marți, la două zile de când fusese anunțată, Trump a spus că inițiativa sa intră pe pauză „pentru o perioadă scurtă” pentru a vedea dacă SUA și Iranul pot să ajungă la un acord general de pace.

Iată ce știm, pentru moment, despre „Project Freedom” și despre îngrijorările cu privire la posibilitatea ca această inițiativă să ducă la o reluare a ostilităților.

Cum era pusă în aplicare operațiunea de către armata SUA?

BBC scrie că Strâmtoarea Ormuz a rămas în mare parte blocată de când SUA și Israelul au început războiul, iar Iranul a răspuns prin blocarea acestei rute esențiale, prin care ar trebui să circule liber aproximativ 20% din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial. SUA spun că 22.500 de marinari aflați pe 1.550 de nave comerciale sunt blocați în Golf.

Există îngrijorări tot mai mari privind epuizarea proviziilor și impactul asupra sănătății fizice și mentale a echipajelor.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat că pentru susținerea operațiunii erau folosite „distrugătoare cu rachete ghidate, peste 100 de aeronave terestre și maritime, platforme fără pilot multi-domeniu și 15.000 de militari”.

Într-o informare din prima zi a operațiunii, comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, a spus că nave din 87 de țări erau blocate în Golf și că SUA au contactat „zeci de nave și companii de transport maritim pentru a încuraja reluarea traficului”.

Nu era clar, la momentul anunțării operațiunii, dacă SUA vor încerca să ofere escortă militară navelor blocate.

Mick Mulroy, fost adjunct al secretarului american al apărării și veteran al Marine Corps, a declarat pentru BBC că armata SUA s-ar concentra mai degrabă pe acoperire aeriană și apărare împotriva atacurilor cu drone sau rachete, decât pe escortarea fizică a navelor.

„Întrebarea este dacă navele vor avea încredere că pot trece fără a fi atacate și, mai important, dacă vor avea încredere companiile de asigurări”, a spus el, înainte ca operațiunea să fie suspendată.

Tim Wilkins, director general al Intertanko, organizație care reprezintă proprietarii și operatorii independenți de petroliere, a declarat pentru BBC că administrația Trump nu a stabilit un mecanism de coordonare pentru operațiune, ceea ce i-a făcut pe membri să fie îngrijorați în privința siguranței tranzitului prin strâmtoare.

Trec nave prin Strâmtoarea Ormuz?

Luni după-amiază, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că distrugătoare americane cu rachete ghidate operează în Golf „după ce au tranzitat Strâmtoarea Ormuz în sprijinul Project Freedom”. A adăugat că forțele americane „sprijină activ eforturile de reluare a tranzitului pentru navele comerciale”, fără a da detalii.

„Ca prim pas, două nave comerciale sub pavilion american au traversat cu succes Strâmtoarea Ormuz și își continuă călătoria în siguranță”, a mai transmis CENTCOM. Nu au fost oferite informații despre identitatea navelor. Compania de transport maritim Maersk a confirmat că una dintre navele sale a reușit să iasă din Golf, fiind însoțită de armata americană.

În schimb, Gardienii Revoluției din Iran au negat că ar fi trecut vreo navă prin strâmtoare. Deocamdată, în condițiile în care operațiunea de ghidare a navelor este suspendată, nu este clar dacă alte nave vor putea tranzita zona.

La câteva ore după lansarea operațiunii americane, luni, armata iraniană a spus că a deschis focul asupra „distrugătoarelor inamice americane și sioniste”, susținând că americanii au „ignorat” acțiunea.

CENTCOM a respins rapid afirmațiile că o navă de război ar fi fost lovită de două rachete. A confirmat însă că Iranul a lansat rachete de croazieră atât asupra navelor militare americane, cât și asupra unor nave comerciale sub pavilion american, iar drone și ambarcațiuni mici au fost folosite împotriva navelor comerciale.

Emiratele Arabe Unite, aliat al SUA în Golf și țară frecvent vizată de Iran în timpul războiului, au spus că un petrolier afiliat companiei de stat Adnoc a fost vizat de două drone în timp ce traversa Strâmtoarea Ormuz.

Nicio persoană nu a fost rănită, a transmis ministerul de externe al țării. Au fost raportate și cel puțin trei interceptări de rachete. Un posibil atac a lovit o navă cargo sud-coreeană ancorată în strâmtoare, în apropiere de EAU.

Comandantul CENTCOM, amiralul Cooper, a spus că unele elicoptere de atac americane implicate în misiune au fost folosite pentru a scufunda șase ambarcațiuni iraniene mici care vizau nave civile. Iranul a negat.

Iranul a insistat că va lua „măsuri decisive” împotriva navelor care nu folosesc ruta aprobată de regim prin strâmtoare.

Principalul negociator iranian a acuzat SUA că pun în pericol securitatea transportului maritim prin propria blocadă a porturilor iraniene, afirmând că „menținerea situației actuale este intolerabilă pentru America”.

Trump a spus, marți, că SUA suspendă operațiunea la solicitarea Pakistanului, intermediar în negocierile dintre SUA și Iran, alături de alte state.

Se reia războiul cu Iranul?

Când a anunțat suspendarea inițiativei pe rețelele sociale, marți, Trump a spus că s-au făcut „progrese importante” către „un acord complet și final” cu Iranul. El a precizat că strâmtoarea va rămâne blocată pe durata suspendării.

Administrația a mai spus pentru BBC că nu are nimic de adăugat față de mesajul președintelui. Presa de stat iraniană a spus că suspendarea arată că Trump „a dat înapoi” după „eșecuri repetate” în încercarea de a redeschide ruta vitală pentru comerțul global.

Grant Rumley, expert în Orientul Mijlociu și fost consilier în administrațiile Biden și Trump, a spus că planul de a asigura tranzitul navelor în Golf ar fi „foarte, foarte dificil”. Înainte de suspendare, el a spus că o astfel de operațiune ar necesita probabil o opțiune militară mai dură, mai „directă”.

„Cred că există un consens general că reluarea ostilităților este o chestiune de timp”, a spus el. „Nu dacă, ci când”.

Nitya Labh, expertă în cadrul programului de securitate internațională de la Chatham House, a spus că operațiunea SUA este „extrem de riscantă” și „puternic escaladatoare”.

Ea a adăugat că, chiar dacă „Project Freedom” ar reuși să scoată unele nave din strâmtoare, „ar fi, în cel mai bun caz, un răgaz temporar” — fiind nevoie de un efort susținut pentru a redeschide complet ruta.

La o informare de presă de marți, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a fost întrebat dacă operațiunile SUA în strâmtoare înseamnă sfârșitul armistițiului. „Nu, armistițiul nu s-a încheiat”, a spus el. „Este un proiect separat și distinct.”

Generalul Dan Caine, șeful militar al armatei SUA, a spus că, deși Iranul a tras de nouă ori asupra navelor comerciale, a capturat două nave container și a atacat de 10 ori forțele americane de la acordul de încetare a focului din 8 aprilie, aceste acțiuni nu depășesc pragul reluării operațiunilor de luptă majore „în acest moment”.