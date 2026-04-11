Noi informații despre starea lui Mojtaba Khamenei. La televiziunea de stat, un prezentator l-a descris ca fiind „janbaz”

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, se recuperează încă după răni grave la față și la picioare. FOTO: Getty Images

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, se recuperează încă după răni grave la față și la picioare, scrie The Guardian, care citează Reuters. Cu toate acestea, el este lucid și participă la deciziile importante, inclusiv la negocierile pentru încetarea focului cu Washingtonul.

Khamenei, în vârstă de 56 de ani, nu a mai apărut în public și nu a fost văzut în imagini video sau fotografii de la atacul aerian americano-israelian din primele zile ale războiului. În acel atac a murit tatăl său, fostul lider suprem Ali Khamenei, care condusese Iranul din 1989. Mojtaba a fost ales noul lider suprem la câteva zile după atac.

Trei surse au spus pentru Reuters că Mojtaba Khamenei a fost desfigurat la față și rănit la unul sau la ambele picioare în atacul în care și-au pierdut viața tatăl său și alți membri ai familiei, printre care soția, cumnatul și cumnata. Reuters precizează că nu a putut verifica independent aceste informații.

Iranul nu a anunțat oficial cât de grav a fost rănit. Totuși, la scurt timp după ce a fost numit lider suprem, un prezentator de la televiziunea de stat l-a descris ca fiind „janbaz”, un termen persan folosit pentru persoanele grav rănite în război. În limbajul oficial din Iran, termenul este folosit mai ales pentru veteranii răniți, inclusiv cei cu handicap de război.

Și informațiile din SUA merg în aceeași direcție. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, precum și o sursă care cunoaște evaluările serviciilor de informații, spun că Mojtaba Khamenei a fost „rănit și probabil desfigurat” și că este posibil să fi pierdut un picior. CIA a refuzat să comenteze.

Experții spun că Mojtaba Khamenei este văzut ca un posibil continuator al liniei dure urmate de tatăl său, mai ales din cauza legăturilor sale strânse cu Gardienii Revoluției, una dintre cele mai puternice structuri politice și militare din Iran.