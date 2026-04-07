Times: Mojtaba Khamenei, „în stare critică și inconștient”. Raportul care dezvăluie că noul lider iranian nu poate conduce țara

Mojtaba Khamenei. Foto: Profimedia Images

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este inconștient și primește îngrijiri medicale în orașul sfânt Qom, potrivit unei analize a serviciilor de informații care sugerează că acesta nu este apt să conducă țara, scrie The Times.

O notă diplomatică, despre care se crede că are la bază informații furnizate de serviciile secrete americane și israeliene și care a fost transmisă aliaților din Golf, indică faptul că Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider Ali Khamenei, ucis recent, este inconștient și tratat pentru o afecțiune medicală „severă”.

Documentul, consultat de publicația The Times, dezvăluie pentru prima dată locația liderului suprem. Orașul Qom, situat la aproximativ 140 de kilometri sud de Teheran, este considerat un loc sacru în islamul șiit.

„Mojtaba Khamenei este tratat la Qom, starea sa fiind una severă; acesta nu poate fi implicat în niciun proces decizional al regimului”, se arată în textul notei.

Potrivit aceluiași document, trupul tatălui său, Ali Khamenei, este pregătit pentru înhumare tot în Qom, centrul puterii clericale șiite, cunoscut drept capitala religioasă a țării.

Nota precizează că serviciile de informații au identificat pregătiri pentru „amenajarea terenului necesar construcției unui mausoleu impunător în Qom”, prevăzut cu „mai mult de un mormânt”. Acest detaliu sugerează că și alți membri ai familiei - posibil chiar Mojtaba - ar putea fi înmormântați alături de fostul lider suprem.

Se crede că agențiile de spionaj din SUA și Israel cunoșteau de ceva timp locația fiului lui Khamenei, însă informația nu a fost făcută publică până acum.

Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA), responsabilă cu procesarea informațiilor externe, a fost contactată pentru comentarii privind această notă diplomatică, la fel și reprezentanța Iranului la Washington (care funcționează în cadrul ambasadei Pakistanului).

Mojtaba Khamenei nu a fost văzut sau auzit de la începutul războiului

Iranul a confirmat oficial că noul lider suprem a fost rănit în același atac aerian în care au fost uciși tatăl său, mama sa, soția sa, Zahra Haddad-Adel, și unul dintre fiii săi, în prima zi a războiului care a incendiat întreaga regiune.

Deși a fost ales să-i urmeze tatălui său la începutul lunii martie, noul lider nu a mai fost văzut sau auzit de la începutul conflictului.

De atunci, două declarații atribuite lui Khamenei, în vârstă de 56 de ani, au fost citite la televiziunea de stat iraniană. Luni, postul a difuzat un videoclip generat de inteligența artificială, care îl înfățișa pe lider intrând într-o cameră de comandă și analizând o hartă a centralei nucleare israeliene de la Dimona. Lipsa oricărei înregistrări reale cu vocea sa dă greutate rapoartelor neconfirmate conform cărora acesta s-ar afla în stare critică.

În timp ce oficialii de la Teheran insistă că noul lider suprem „se află la cârmă”, rapoarte anterioare au făcut aluzie la starea sa de sănătate. Grupările de opoziție au susținut că acesta este tratat în spital, fiind în comă, în timp ce alte surse au sugerat că ar avea un picior rupt și răni faciale grave.

Incapacitatea sa raportată pune sub semnul întrebării statutul lui Khamenei într-o țară în care liderul suprem reprezintă autoritatea politică și religioasă absolută. Situația ar putea alimenta speculațiile conform cărora Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) deține controlul de facto, în timp ce Khamenei este doar o figură decorativă sau o „marionetă tăcută”.

Președintele Trump a afirmat că negociază cu alți oficiali iranieni, dar a precizat explicit că nu are discuții cu liderul suprem.

Inițial, agențiile de presă de stat din Iran raportaseră că Ali Khamenei (care avea 86 de ani) va fi înmormântat într-un altar șiit din orașul său natal, Mashhad, în nord-estul țării, un important loc de pelerinaj. De asemenea, se anunțase o ceremonie publică de doliu în Teheran, însă fără a se stabili o dată exactă.

Deși guvernul iranian a explicat amânarea funeraliilor de stat prin „anticiparea unei prezențe record a populației”, întârzierea a ridicat semne de întrebare, având în vedere tradiția șiită de a îngropa morții imediat după deces. Miercuri se vor împlini 40 de zile de la moartea lui Khamenei (28 februarie), dată ce marchează sfârșitul perioadei tradiționale de doliu în islamul șiit.

Nu este clar dacă orașul Qom va fi doar un loc de odihnă temporar, având în vedere temerile regimului că Israelul sau SUA ar putea viza o ceremonie publică de amploare sau funeraliile de stat.

În orice caz, funeraliile lui Ali Khamenei vor fi, cel mai probabil, în contrast puternic cu cele ale predecesorului său și liderului revoluției, ayatollahul Ruhollah Khomeini. Aproximativ 10 milioane de oameni s-au adunat la înmormântarea lui Khomeini în 1989, într-un complex uriaș din sudul Teheranului. Atunci, mulțimea agitată a sfâșiat giulgiul liderului, iar trupul acestuia a căzut în timp ce sicriul era transportat cu elicopterul printre oameni.

Nota diplomatică menționează că oficialii iranieni vor încerca să evite un dezastru similar la înmormântarea tatălui lui Mojtaba, existând temeri că civilii ar putea încerca să tulbure ceremonia sau să vandalizeze mormintele.

Chiar înainte de izbucnirea războiului, Gărzile Revoluționare s-au ciocnit cu luptătorii din gruparea Mojahedin-e-Khalq, după ce aceștia din urmă au încercat să preia prin forță Complexul Motahari, unde se aflau cartierul general al lui Khamenei și alte instituții cheie ale regimului, inclusiv Consiliul Gardienilor, Adunarea Experților și biroul și reședința lui Mojtaba.