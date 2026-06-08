Cu cât sunt plătiți profesorii la Bac și la Evaluarea Națională 2026

1 minut de citit Publicat la 10:24 08 Iun 2026 Modificat la 10:24 08 Iun 2026

Profesor și elevi într-o sală de clasă în timpul unui examen. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cu cât sunt plătiți profesorii la Bacalaureat și la Evaluarea Națională în 2026? Potrivit unui proiect de ordin al Ministerului Educației analizat în iunie 2026, cadrele didactice implicate în organizarea, supravegherea și evaluarea examenelor naționale vor primi aceleași indemnizații stabilite în 2024. Astfel, profesorii asistenți, membrii comisiilor și evaluatorii vor fi remunerați după grila aflată în vigoare în ultimii doi ani.

Cu cât sunt plătiți profesorii care asistă la examenele naționale în 2026

Profesorii care supraveghează candidații în centrele de examen primesc o indemnizație calculată pe zi de activitate.

La examenul de Bacalaureat 2026, remunerația este:

210 lei pe zi pentru profesorul asistent;

250 lei pe zi pentru asistentul cu competențe digitale care are atribuții de scanare și încărcare a lucrărilor pe platforma de evaluare digitalizată.

Pentru membrii comisiilor de examen, sumele sunt mai mari. De exemplu:

președintele unei comisii dintr-un centru de examen cu până la 100 de candidați primește 1.900 lei;

președintele unui centru cu peste 100 de candidați primește 2.030 lei;

vicepreședinții, secretarii și membrii comisiilor primesc 1.300 lei;

secretarii sau membrii cu atribuții privind platforma informatică de evaluare sunt remunerați cu 1.800 lei.

În 2026, Ministerul Educației menține aceste valori fără modificări față de nivelul stabilit în 2024.

Câți bani primesc profesorii corectori la Bac și la Evaluarea Națională în 2026

Profesorii evaluatori sunt plătiți în funcție de numărul lucrărilor corectate.

La Bacalaureat, plata pentru evaluarea unei lucrări este de 25 de lei pentru fiecare lucrare corectată, tarif introdus în 2024 și păstrat pentru sesiunea din 2026.

La Evaluarea Națională, profesorii corectori primesc 18 lei pentru fiecare lucrare evaluată, sumă care rămâne neschimbată și în acest an.

Sistemul de evaluare digitalizată continuă să fie utilizat și în 2026, iar profesorii implicați în procesul de scanare, încărcare și gestionare a lucrărilor beneficiază de indemnizațiile speciale prevăzute pentru aceste activități.

Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2026 a început pe 8 iunie, cu probele de evaluare a competențelor, la care sunt așteptați peste 130.000 de candidați, conform datelor oficiale publicate de Ministerul Educației.