O dronă a explodat lângă o localitate din Republica Moldova. Anunţul făcut de Ministerul Apărării

Ministerul Apărării: o dronă a traversat frontiera Moldovei din direcția Mihailovca-Lopatna. Sursa foto: Getty Images

A fost alertă în Republica Moldova, după ce o dronă a explodat la marginea unei localităţi din raionul Orhei în noaptea de duminică spre luni. Incidentul a fost semnalat de un localnic, iar în urma apelului său, autoritățile au izolat perimetrul și au monitorizat zona conform procedurilor, relatează newsmaker.md. Deocamdată, proveniența dronei nu a fost stabilită, însă, momentul exploziei a fost surprins de o cameră de supraveghere. Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei au transmis că s-a reuşit neutralizarea a 124 de drone rusești din 155 lansate în cadrul unui atac aerian nocturn.

Ministerul Apărării al Republicii Moldova a anunțat luni dimineaţa că o dronă a traversat frontiera noaptea trecută, în jurul orei 00:20, şi a venit potrivit din direcția Mihailovca-Lopatna, potrivit sursei citate. Ulterior, au fost identificate fragmente ale aparatului de zbor fără pilot pe un teren agricol din apropierea localității Lopatna, din raionul Orhei, iar urmele descoperite la fața locului indică producerea unei explozii.

Precizările vin după ce poliția a informat în această dimineață, că în cursul nopții fusese sesizată explozia unei posibile drone în raionul Orhei.

Conform Ministerului Apărării al Moldovei, drona a fost fixată de sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale și cele de cooperare transfrontalieră.

"În urma intervenției structurilor specializate ale Ministerului de Interne a fost confirmat depistarea unor fragmente provenite de la un aparat de zbor fără pilot, pe un teren agricol din apropierea localității Lopatna.

Urmele atestate la fața locului indică producerea anterioară a unei explozii. Fragmentele depistate sunt examinate pentru stabilirea provenienței aparatului de zbor și a circumstanțelor producerii incidentului", a declarat Ministerul Apărării al Republicii Moldova într-un comunicat.

Oficialii moldoveni au mai menţionat că în noaptea de duminică spre luni a avut loc un atac rusesc masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Luni, Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei au anunţat într-o postare pe Facebook că 124 de drone ruseşti din 155 au fost distruse.

"Instituțiile responsabile continuă documentarea cazului și monitorizarea situației", a mai adăugat Ministerul Apărării.