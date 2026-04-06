Un video fake în care apare un Mojtaba Khamenei generat cu AI este răspândit pe internet. Ayatollahul nu a fost văzut public niciodată

1 minut de citit Publicat la 15:39 06 Apr 2026 Modificat la 15:47 06 Apr 2026

Foto: Capturi video rețele sociale

Pe rețelele sociale a fost publicat, luni, un nou clip video fake, generat cu Inteligența Artificială în care apare Mojtaba Khamenei, liderul suprem actual al Iranului.

Khamenei este văzut în clipul video intrând într-un centru de comandă al armatei iraniene, iar regimul susține că acesta „coordonează operațiuni” împotriva unui sit nuclear israelian. Într-o imagine din clipul video apare și reactorul Dimona din Israel.

Filmulețul a fost analizat și confirmat ca fiind neautentic și produs cu ajutorul AI.

Iran International English scrie că regimul iranian răspândește astfel de imagini generate cu Inteligența Artificială. Totuși, clipul nu a fost distribuit pe canalele oficiale de presă ale regimului iranian.

An AI-generated video released Monday shows Mojtaba Khamenei entering a command center said to be directing operations against an Israeli nuclear site. The clip is part of a series of AI videos circulated by the Islamic Republic amid US and Israeli strikes on Iran. pic.twitter.com/UU9d0GaI4z — Iran International English (@IranIntl_En) April 6, 2026

Până în prezent, Mojtaba Khamenei nu a fost văzut public și nici nu există vreo înregistrare în care să-i fie auzită vocea.

În primele zile ale războiului, au existat inclusiv teorii conform cărora Khamenei a fost rănit critic în timpul raidului care l-a ucis pe tatăl său, iar Gardienii Revoluției îl folosesc ca lider suprem fictiv, deși acesta ar fi în comă.

Nicio informație de acest fel nu poate fi verificată independent.

În ciuda faptului că nu a apărut public, mai multe mesaje despre care Iranul spune că au fost transmise de Mojtaba Khamenei, au fost publicate și distribuite de presa de stat de la Teheran.