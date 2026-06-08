Intelligent Money Academy: Recrutarea viitorului, soluții reale pentru echipe eficiente

Workshopul de HR din cadrul Intelligent Money Academy

Recrutarea corectă și retenția angajaților sunt secretul unei afaceri de succes. Antreprenorii din toate domeniile au avut parte de sfaturi de la cei mai buni specialişti în resurse umane la workshopul de HR, în cadrul Intelligent Money Academy, organizat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România. Evenimentul a adus în prim-plan instrumente concrete pentru cei care îşi doresc echipe mai eficiente și mai stabile.

Într-un context economic tot mai competitiv, găsirea candidatului potrivit devine o provocare majoră pentru companii. Specialiștii spun că totul pornește de la o evaluare corectă a vocației.

Dana Vasilescu, Inițiator și coordonator program "My WaY": „Evaluarea vocațională cred eu că stă la baza găsirii candidatului ideal, ca să spun așa, a te găsi în primul rând pe tine, să fii candidatul ideal pentru un loc într-o profesie pe care tu ți-ai ales-o deja. Și, de asemenea, când vorbim despre HR, cred că e treaba cea mai complicată, pentru că întotdeauna facem un profil și ne gândim că acela este candidatul ideal”.

Instrumentele moderne de evaluare pot ajuta antreprenorii sau managerii să identifice cel mai bun angajat mult mai rapid.

Dana Vasilescu: „Ne poate ghida și pe noi în ideea în care să găsim întrebările pe care să le punem la un interviu la început... Pentru că acolo raportul respectiv cuprinde foarte multe. Sunt pe terenurile vocaționale, este Hexagon, Olan pe care îl întâlniți, care este strict pe partea aceasta de viziune și de modalitate de lucru și atunci găsim persoane care sunt întreprinzătoare, persoane care sunt curioase, persoane care funcționează într-o echipă ca un executant sau ca un lider”.

Workshopul a adus în discuție și importanța alinierii valorilor în cadrul unei echipe, un aspect esențial pentru performanța pe termen lung.

Marcel Ionescu, Managing Partner & Chief Revenue Officer BRAIN-X: „Luăm valorile business-ului, valorile antreprenorului, valorile co-ului în așa fel încât le corelăm cu tot ce înseamnă valorile din echipă. Există posibilitatea ca noi doi să lucrăm foarte bine împreună sau există posibilitatea să nu lucrăm deloc bine împreună, dar rezultatul pe care îl avem să fie foarte bun. Și atunci avem nevoie să găsim ce înseamnă într-o formă extrem de hai să zicem, specială și corporatistă, acea cultură organizațională”.

Specialiştii au venit cu sfaturi şi pentru antreprenorii care lasă moşternire o afacere, astfel încât să fie asigurată continuitatea.

Seria de evenimente Intelligent Money Academy va continua în mai multe orașe din România, oferind antreprenorilor acces direct la informații aplicate, exemple concrete și dialog cu specialiști relevanți din mediul economic și instituțional.