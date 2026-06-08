O dronă care a intrat în spațiul aerian al Letoniei a fost doborâtă de avioane NATO franceze

1 minut de citit Publicat la 11:07 08 Iun 2026 Modificat la 11:07 08 Iun 2026

Drona a fost interceptată în estul țării, în apropierea satului Rogovka. Foto: Getty Images

O dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei a fost doborâtă luni dimineață de avioane ale forțelor aeriene franceze, parte a misiunii NATO din regiune. Incidentul a avut loc în jurul orei locale 10:30, moment în care autoritățile au confirmat că amenințarea aeriană a fost neutralizată, potrivit Radiodifuziunii publice din Letonia.

Drona a fost interceptată în estul țării, în apropierea satului Rogovka. Martori oculari au relatat că aparatul a fost doborât în acea zonă.

Forțele Armate Naționale letone (NBS) au anunțat că avioanele de vânătoare aliate din Franța au doborât cu succes drona.

Latvijas gaisa telpā sabiedroto iznīcinātaji sekmīgi notriec gaisa telpā ielidojošo dronu! ?????? — NBS (@Latvijas_armija) June 8, 2026

Anterior, autoritățile militare au emis o alertă privind o posibilă amenințare aeriană pentru regiunile Ludza, Balvi și Alūksne, în jurul orei 9:20, iar populația a fost avertizată prin sistemul de tip „cell broadcast”.

Forțele armate letone utilizează un sistem de alertare în două trepte:

Alertă galbenă – mesaj informativ privind o posibilă amenințare, fără necesitatea unor acțiuni imediate;

Alertă portocalie – avertizare privind o amenințare confirmată, care necesită reacție imediată conform instrucțiunilor autorităților.

Autoritățile au transmis recomandări privind comportamentul în astfel de situații, inclusiv adăpostirea în interior, evitarea zonelor expuse și abținerea de la publicarea imaginilor sau informațiilor neconfirmate, pentru a preveni dezinformarea și expunerea unor posibile poziții de apărare.

De asemenea, persoanele din afara zonelor afectate au fost îndemnate să respecte instrucțiunile oficiale și să ia legătura cu rudele sau cunoscuții aflați în regiunea vizată.

Șeful Armatei Letoniei, generalul Kaspars Pudāns, a avertizat că Rusia a câștigat un avantaj în războiul dronelor față de țările NATO și ar putea putea încerca să exploateze o „fereastră de oportunitate” până la sfârșitul anului 2028 pentru a invada statele baltice.

Amintim că o aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliţie Aeriană Întărită în spaţiul aerian baltic, a doborât în 19 mai o dronă în spaţiul aerian estonian. Era vorba de o dronă ucraineană, care ar fi fost deturnată de bruiajul Rusiei.