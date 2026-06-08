Peter Magyar vrea să scadă cu 40% salariile primarilor, după tăierile anunțate deja pentru parlamentari și miniștri

În Ungaria, salariul lunar al primarilor este calculat pe baza salariului mediu național. FOTO: Getty Images

Prim-ministrul ungar Peter Magyar a anunțat că va reduce radical salariile primarilor, pe lângă cele ale miniștrilor și directorilor generali ai companiilor de stat. Declarațiile sale vin în condițiile în care, parlamentul de la Budapesta a început deja să discute o reducere cu 40% a salariilor parlamentarilor, potrivit Blikk.

Unii lideri ai administrației locale din Ungaria au criticat aspru ideea și au solicitat consultări.

Printre alții, fostul candidat al opoziției la funcția de prim-ministru, Péter Márki-Zay, s-a pronunțat vehement împotriva planurilor . Primarul orașului Algyő, Áron Molnár, a amenințat chiar că va demisiona și va căuta un nou loc de muncă dacă salariul său ar fi redus semnificativ.

Există localități unde activitatea primarilor este recompensată în prezent cu bani suplimentari la salarii. Primarul orașului Törökbálint, de exemplu, a primit o recompensă de 6 milioane de forinți.

În presa maghiară se arată că politicienii locali ajung frecvent la consens atunci când vine vorba de propriile remunerații, chiar dacă rămân divizați în privința altor subiecte. În acest sens, se sugerează că „prețul păcii politice” este adesea reprezentat de salarii stabilite la nivelul maxim permis.

Potrivit unei recente decizii a consiliului local din Győr, noul viceprimar ar urma să primească un salariu lunar de peste 3 milioane de forinți, în timp ce indemnizația celuilalt viceprimar, numit anterior, a fost de asemenea majorată până la plafonul maxim.

Deși ambii viceprimari au fost aleși în adunarea generală din Győr ca reprezentanți ai unor organizații civice, majoritatea de aproape două treimi deținută de grupul Fidesz–KDNP ar fi susținut în unanimitate acordarea acestor niveluri salariale.

În unele localități chiar și asigurarea funcționării de bază reprezintă o provocare, în altele conducătorii administrațiilor locale beneficiază de bonusuri echivalente cu trei până la șase luni de salariu. Primarul din Érd a atras atenția că este la curent cu practica acordării unor prime consistente în anumite orașe, însă a precizat că nu ar susține niciodată o astfel de propunere. În opinia sa, acest lucru „nu ar fi posibil”, având în vedere situația financiară fragilă a bugetului local. În locul unor bonusuri, acesta a ales de mai mulți ani să renunțe voluntar la o parte din salariu, împreună cu viceprimarii.

Cum sunt stabilite salariile primarilor

Legea privind remunerarea și decontarea cheltuielilor primarilor a fost modificată ultima dată în 2024. Conform acesteia, salariul lunar al primarilor este calculat pe baza salariului mediu național, la care se aplică un coeficient stabilit în funcție de populația localității și de statutul administrativ al acesteia.

Astfel, primarii localităților cu mai puțin de 500 de locuitori primesc de 1,5 ori salariul mediu, cei din localități cu 501–1.500 de locuitori primesc de 1,75 ori salariul mediu, iar în cazul localităților cu 1.501–2.000 de locuitori, coeficientul este de 2. Pentru localitățile cu 2.001–5.000 de locuitori acesta este de 2,25, pentru 5.001–10.000 de locuitori de 2,5, pentru 10.000–30.000 de locuitori de 3, iar pentru peste 30.000 de locuitori de 3,5 ori salariul mediu.

Primarii orașelor cu statut de județ și ai sectoarelor din Budapesta primesc de 4,5 ori salariul mediu, iar primarul general al Budapestei de șase ori salariul mediu.

În plus, primarii beneficiază de o indemnizație de cheltuieli echivalentă cu 15% din salariul lunar, iar primarul general are dreptul și la alte beneficii prevăzute de lege pentru miniștri.