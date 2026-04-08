Axios: Culisele negocierilor intense pentru obţinerea armistiţiului în Iran. Ce rol ar fi avut liderul suprem Mojtaba Khamenei

FOTO: Profimedia Images

Oficiali din SUA și Israel au aflat luni despre o evoluție importantă, chiar înainte de expirarea ultimatumului dat de președintele Donald Trump: liderul suprem Mojtaba Khamenei le-a cerut negociatorilor iranieni, pentru prima dată de la începutul războiului, să încline spre un acord, potrivit unui oficial israelian, unui oficial regional și unei a treia surse informate, scrie Axios.

În timp ce Trump amenința public cu distrugerea totală, în spatele ușilor închise apăreau semne că diplomația începea să se miște. Chiar și oameni apropiați de președintele american nu știau însă până în ultimul moment dacă se va ajunge la un acord de încetare a focului.

În ultimele ore înainte de anunț, forțele americane din Orientul Mijlociu, dar și oficialii de la Pentagon, se pregăteau pentru o posibilă campanie masivă de bombardamente asupra infrastructurii iraniene și încercau să înțeleagă în ce direcție se îndreaptă Trump. Un oficial din domeniul apărării a descris situația ca fiind complet imprevizibilă și haotică.

În același timp, aliații din regiune se pregăteau pentru o reacție iraniană de proporții. În interiorul Iranului, o parte dintre civili își părăseau locuințele, încercând să se ferească de eventuale atacuri.

Această relatare despre eforturile diplomatice care au reușit, cel puțin pentru moment, să oprească escaladarea conflictului se bazează pe discuții cu unsprezece surse care cunosc detalii despre negocieri.

Luni dimineață, în timp ce Trump vorbea în fața participanților la o sărbătoare de Paște organizată la Casa Albă, emisarul american Steve Witkoff răspundea nervos la telefoane. Potrivit unei surse cu informații directe, Witkoff le-a transmis mediatorilor că propunerea în 10 puncte primită din partea Iranului era „un dezastru” și „o catastrofă”.

De aici a început o zi descrisă de surse drept „haotică”, în care au fost schimbate și rescrise mai multe variante de acord. Mediatorii pakistanezi au făcut legătura între Witkoff și ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, iar miniștrii de Externe ai Egiptului și Turciei au încercat la rândul lor să reducă diferențele de opinie dintre cele două părți.

Până luni seara, mediatorii obținuseră aprobarea SUA pentru o propunere actualizată: un armistițiu de două săptămâni. Din acel moment, decizia finală a ajuns la Khamenei, despre care sursele spun că s-a implicat direct în discuții atât luni, cât și marți.

Implicarea noului lider suprem a fost, însă, dificilă și discretă. În condițiile în care se confrunta cu o amenințare reală de asasinat din partea Israelului, Khamenei a comunicat mai ales prin intermediul unor mesageri.

Două surse au descris acordul dat de Khamenei negociatorilor săi pentru a încheia o înțelegere drept o „descoperire majoră” în procesul diplomatic. Potrivit sursei regionale, Abbas Araghchi a avut și el un rol esențial, atât în negocieri, cât și în convingerea comandanților Gărzilor Revoluționare să accepte ideea unui acord.

China a sfătuit, de asemenea, Iranul să caute o cale de ieșire din conflict. Totuși, potrivit aceleiași surse regionale, toate deciziile importante din zilele de luni și marți au trecut pe la Khamenei. Fără aprobarea lui, nu s-ar fi ajuns la nicio înțelegere, a spus o sursă.

Marți dimineață devenise clar că existau progrese, însă acest lucru nu l-a împiedicat pe Trump să lanseze una dintre cele mai dure amenințări publice ale sale, spunând că „o întreagă civilizație va muri în seara asta”.

Unele instituții media din SUA au relatat că Iranul a suspendat discuțiile ca reacție la aceste declarații. Surse implicate direct în negocieri au spus însă pentru Axios că acest lucru nu este adevărat și că, dimpotrivă, exista un anumit impuls spre acord.

Vicepreședintele JD Vance lucra în paralel de la telefon, din Ungaria, și se ocupa în principal de contactele cu partea pakistaneză. În același timp, premierul israelian Benjamin Netanyahu era în contact frecvent cu Trump și cu echipa sa, deși oficialii israelieni deveneau tot mai îngrijorați că pierd controlul asupra evoluției negocierilor.

Marți, în jurul prânzului, ora Coastei de Est a SUA, exista deja o înțelegere generală că părțile se apropie de un armistițiu valabil două săptămâni.

La aproximativ trei ore după acest moment, premierul pakistanez Shehbaz Sharif a publicat pe platforma X termenii acordului și a cerut ambelor părți să îi accepte.

Imediat după aceea, Trump a început să primească apeluri și mesaje de la aliați și persoane influente din cercul său, care îl îndemnau să respingă propunerea.

Confuzia era atât de mare în jurul deciziei lui Trump, încât chiar și unele persoane care vorbiseră cu el cu una sau două ore mai devreme erau convinse că va refuza armistițiul, până în momentul în care acesta l-a acceptat.

Cu puțin timp înainte de a-și publica poziția, Trump a vorbit cu Netanyahu și i-a cerut să respecte încetarea focului. Apoi a discutat cu mareșalul pakistanez Asim Munir pentru a finaliza înțelegerea.

La 15 minute după mesajul public al lui Trump, forțele americane au primit ordinul de retragere. La rândul său, Abbas Araghchi a anunțat că Iranul va respecta armistițiul și va redeschide Strâmtoarea Ormuz pentru navele care operează „în coordonare cu forțele armate iraniene”. Nu e clar încă în ce măsură Iranul va permite reluarea normală a transportului maritim și cât de ferm va rămâne Netanyahu în respectarea armistițiului.

Un oficial israelian de rang înalt a declarat pentru Axios că Netanyahu a primit asigurări din partea SUA că, în cadrul negocierilor de pace, Washingtonul va insista ca Iranul să renunțe la materialele sale nucleare, să oprească îmbogățirea uraniului și să abandoneze amenințarea reprezentată de rachetele balistice.

Potrivit surselor, JD Vance ar urma să conducă delegația americană la discuțiile planificate vineri în Pakistan, o misiune care s-ar putea dovedi cea mai importantă din cariera sa politică de până acum.

Cu toate acestea, între pozițiile SUA și Iranului rămân diferențe majore, ceea ce înseamnă că reluarea războiului rămâne o posibilitate reală.

Miercuri, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, urmează să susțină conferințe de presă. Cei doi vor susține că tocmai aceste amenințări au făcut posibilă ajungerea la o înțelegere. De cealaltă parte, regimul iranian, care susține exact contrariul, ar putea continua să se întrebe dacă amenințările lui Trump s-au încheiat cu adevărat.