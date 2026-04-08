Israelul susţine că armistiţiul convenit de americani şi iranieni nu include şi Libanul

La patru ore după anunţul preşedintelui american Donald Trump, biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a emis o declaraţie prin care salută încetarea focului dintre SUA şi Iran, subliniind, în acelaşi timp, că aceasta nu acoperă Libanul, în ciuda afirmaţiilor contrare ale mediatorilor pakistanezi, scrie The Times of Israel.

”Israelul susţine decizia preşedintelui Trump de a suspenda atacurile împotriva Iranului timp de două săptămâni, sub rezerva deschiderii imediate a strâmtorilor de către Iran şi opririi tuturor atacurilor asupra SUA, Israelului şi ţărilor din regiune”, a transmis biroul premierului Benjamin Netanyahu într-o declaraţie emisă doar în limba engleză.

”Israelul susţine, de asemenea, efortul SUA de a se asigura că Iranul nu mai reprezintă o ameninţare nucleară, cu rachete şi teroristă pentru America, Israel, vecinii arabi ai Iranului şi pentru întreaga lume”, continuă declaraţia.

”Statele Unite au transmis Israelului că se angajează să atingă aceste obiective, împărtăşite de SUA, Israel şi aliaţii regionali ai Israelului, în cadrul negocierilor viitoare”, se mai arată în comunicatul citat.

Declaraţia arată, însă, că armistiţiul nu include şi Libanul: ”Armistiţiul de două săptămâni nu include Libanul”.

Anterior, prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a afirmat că armistiţiul convenit de Statele Unite şi Iran include şi Libanul.

”Am plăcerea să anunţ că Republica Islamică Iran şi Statele Unite ale Americii, împreună cu aliaţii lor, au convenit asupra unui armistiţiu imediat peste tot, inclusiv în Liban şi în alte zone, CU EFECT IMEDIAT”, a declarat Sharif într-un comunicat.