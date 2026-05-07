Președintele Iranului anunță că s-a întâlnit cu Mojtaba Khamenei. Liderul suprem iranian încă nu s-a arătat în public de la numirea sa

Mojtaba Khamenei nu a apărut deloc public de când a fost numit în funcția supremă la Teheran.

Preşedintele iranian, Masoud Pezeshkian, a anunţat joi că s-a întâlnit, la o dată neprecizată, cu liderul suprem Mojtaba Khamenei, care nu a fost văzut în public de la desemnarea sa la începutul lunii martie, în plin război al ţării sale contra Israelului şi Statelor Unite, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Ceea ce m-a marcat cel mai mult în timpul acestei întâlniri sunt viziunea şi abordarea umilă şi sinceră ale liderului suprem al revoluţiei islamice”, a declarat Masoud Pezeshkian într-un mesaj video difuzat de postul public de televiziune din Iran.

De la desemnarea sa, Mojtaba Khamenei, rănit în timpul loviturilor din 28 februarie, prima zi a războiului, care au dus la uciderea tatălui său, Ali Khamenei, predecesorul său în funcţia de lider suprem, s-a exprimat până acum exclusiv prin intermediul comunicatelor și mesajelor citite la televiziunea publică iraniană.

Potrivit The New York Times, liderul suprem iranian nu primeşte vizite din motive de securitate, dar primeşte mesaje scrise de mână, „introduse în plicuri sigilate, iar apoi transmise prin curieri care utilizează autostrăzi şi drumuri secundare, în maşină sau cu motocicleta, până când ajung la ascunzătoarea sa”.

Conform publicaţiei citate, Gardienii Revoluţiei ar considera războiul cu SUA şi Israelul drept o „ameninţare pentru supravieţuirea regimului”, ameninţare despre care spun că este „sub control”.