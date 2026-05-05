China vrea să câștige indiferent cum se termină războiul din Iran. Care este miza ascunsă a summitului Trump-Xi

Publicat la 23:45 05 Mai 2026 Modificat la 23:49 05 Mai 2026

China face simultan două lucruri care, la prima vedere, se bat cap în cap. Pe de o parte, și-a trimis diplomații să convingă Iranul să accepte armistițiul cu americanii – și a reușit. Șeful diplomației chineze a avut 26 de convorbiri telefonice cu toate părțile implicate, de la Teheran la Tel Aviv. Pe de altă parte, companii chineze au continuat să livreze Iranului materiale care pot fi folosite în scopuri militare, inclusiv, potrivit serviciilor americane de informații, o tentativă de a trimite rachete portabile antiaeriene. Trump a reacționat cu o nonșalanță surprinzătoare – „n-are nimic, așa e în război” – pentru că nu vrea să pună în pericol summitul cu Xi Jinping, programat pe 14 mai la Beijing. Un summit gândit inițial pentru tarife și comerț, dar pe care războiul din Iran riscă acum să-l domine complet, scrie The New York Times.

În timp ce președintele Trump încearcă să-și stabilească următorii pași în războiul cu Iranul, China acționează pe cont propriu pentru a se asigura că va beneficia indiferent de rezultat.

China îi împinge pe oficialii iranieni să negocieze cu Statele Unite, dar în același timp permite discret companiilor sale să ofere Iranului sprijin comercial care ar putea ajuta armata iraniană dacă Trump revine la un război pe scară largă.

Guvernul chinez nu a adoptat o poziție fermă față de război. Are obiective multiple și acționează cu prudență, motiv pentru care își acoperă toate flancurile, spun oficiali și analiști.

Războiul va fi fără îndoială un subiect important în discuțiile dintre Trump și Xi Jinping, liderul Chinei, când se vor întâlni la Beijing pentru un summit de două zile programat să înceapă pe 14 mai.

Pe de o parte, faptul că Statele Unite sunt împotmolite într-un nou război în Orientul Mijlociu este avantajos pentru China. Armata americană a consumat deja o cantitate enormă de muniție, golind stocuri care ar fi esențiale într-un eventual conflict viitor cu China. Iar războiul deturnează atenția administrației Trump de la Asia.

Pe de altă parte, China vede un avantaj și în a contribui la încheierea războiului, pe care Trump și Israelul l-au declanșat acum mai bine de două luni. La începutul conflictului, armata iraniană a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz pentru majoritatea navelor, permițând trecerea doar vaselor care transportau petrol iranian, inclusiv cele cu destinația China. Dar economia chineză a fost afectată de explozia prețurilor globale la energie, iar țara resimte și impactul blocadei navale americane care împiedică unele nave să plece din porturile iraniene.

„Deși unii observă că Beijingul ar putea favoriza un război prelungit în Iran, discursul politic din Beijing de fapt favorizează dezescaladarea”, a declarat Yun Sun, cercetătoare specializată pe China la Stimson Center, un think-tank de politică externă din Washington.

Atât China, cât și Rusia au cerut Iranului să continue negocierile cu americanii, au declarat doi oficiali iranieni. Miercurea trecută, Trump a vorbit cu președintele rus Vladimir Putin despre război. Iar secretarul de stat Marco Rubio și Wang Yi, omologul său chinez, au discutat despre conflict într-o convorbire telefonică joi, a confirmat Liu Pengyu, purtătorul de cuvânt al Ambasadei Chinei la Washington.

Trump a amânat deja o dată summitul cu Xi din cauza războiului. Vrea să ajungă la Beijing dintr-o poziție de forță, spun oficialii, nu cu un conflict nerezolvat care continuă să agite piețele globale și să consume resursele militare americane.

„Pentru China, este problema blocadei noastre”, a precizat Rush Doshi, cercetător la Universitatea Georgetown și Council on Foreign Relations, care a lucrat pe politica față de China în Casa Albă a lui Biden. „Pentru noi, este problema sprijinului Chinei pentru Iran.”

Arme și materiale cu dublă utilizare

Agențiile americane de informații dețin date potrivit cărora o companie chineză ar fi încercat să trimită o livrare de rachete portabile antiaeriene către Iran. Companii chineze au expediat, de asemenea, materiale cu dublă utilizare – adică materiale care pot servi atât scopuri civile, cât și militare –, spun oficiali americani.

După ce blocada navală americană a început luna trecută, infanteriștii marini au găsit pe o navă sub pavilion iranian materiale despre care Trump a spus că nu erau „foarte drăguțe” și că ar fi putut fi „un cadou din partea Chinei”.

„Am fost puțin surprins, pentru că am o relație foarte bună și credeam că am o înțelegere cu președintele Xi”, a declarat Trump pentru CNBC pe 21 aprilie. „Dar n-are nimic. Așa e în război, nu?”

Declarația a venit la o săptămână după ce Trump spusese la Fox News că i-a trimis o scrisoare lui Xi, cerându-i să nu trimită arme Iranului. Xi i-ar fi răspuns tot printr-o scrisoare, spunând „în esență că nu face asta.”

Aparenta nonșalanță a lui Trump era încă un semn al dorinței sale de a menține summitul cu Xi pe linia de plutire. Cu luni în urmă, Trump și consilierii săi apropiați intenționau ca discuțiile cu Xi să se concentreze pe tarife și un posibil acord comercial, dar acum războiul din Iran ar putea umbri totul.

Oficialii de la Beijing „amână exercitarea unei presiuni serioase asupra Iranului până când vine o cerere directă de la președintele Trump”, a precizat cercetătoarea Yun Sun, care a făcut recent interviuri în capitala chineză. Deoarece oficialii vor să „amplifice relațiile pozitive” cu Statele Unite, ar putea lua în serios orice cerere a lui Trump privind Iranul, a adăugat ea.

Diplomație de culise

Liu Pengyu, purtătorul de cuvânt al Ambasadei Chinei, a declarat într-un comunicat că „menținerea zonei în siguranță și stabilitate și asigurarea trecerii libere servesc interesul comun al comunității internaționale.” A criticat blocada navală americană, numind-o „o mișcare periculoasă și iresponsabilă.” Nu a menționat atacurile armatei iraniene asupra navelor cărora Iranul nu le acordase liberă trecere.

Liu a adăugat că „prioritatea urgentă este de a preveni prin toate mijloacele o reluare a luptelor.” El a subliniat că Wang Yi, șeful diplomației chineze, a avut 26 de convorbiri telefonice cu oficiali din Iran, Israel, Rusia, statele arabe din Golf și alte țări, înainte ca Statele Unite și Iranul să ajungă la un armistițiu fragil la începutul lunii aprilie.

Două dintre aceste convorbiri au fost cu Abbas Araghchi, ministrul iranian de externe. Trimisul special al Chinei pentru Orientul Mijlociu a călătorit, de asemenea, în regiune.

China a jucat un rol esențial în culise pentru a obține acceptarea de către Iran a termenilor armistițiului, au declarat mai mulți oficiali străini, adăugând că diplomați din unele țări implicate în conflict încurajează China să rămână implicată. Ca și alți oficiali intervievați pentru acest articol, au vorbit sub condiția anonimatului, invocând sensibilitatea diplomatică a subiectului.

Cât despre livrările chineze către Iran, Liu a spus că „gestionăm exportul de produse militare cu prudență și responsabilitate și controlăm strict exportul de articole cu dublă utilizare.”

Iranul se uită spre China pentru viitor

În Iran, oficialii din Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) discută despre posibilitatea de a-și extinde legăturile cu China după război, pentru a obține tipul de ajutor militar pe care oficialii chinezi l-au oferit Pakistanului de-a lungul anilor, a spus Ali Vaez, directorul proiectului pentru Iran la International Crisis Group.

„Văd din ce în ce mai multe voci afiliate IRGC, care este acum adevărata putere în Iran, spunând deschis că eșecul Iranului a fost că a fost prea timid în a se alinia Chinei și Rusiei și a încercat în schimb să-și păstreze independența”, a declarat el. „Spun că trebuie să ipotecheze o parte din țară către China ca să ajungă unde este Pakistanul.”

De cealaltă parte a Golfului Persic, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite încearcă să determine China să joace un rol diplomatic mai mare. Pe 20 aprilie, prințul moștenitor Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite l-a sunat pe Xi pentru a discuta despre război. În timpul conflictului, Arabia Saudită i-a cerut Chinei să preseze Iranul să se abțină de la a ataca regatul, a declarat un oficial saudit.

În 2023, China a contribuit la finalizarea unei deschideri diplomatice între Iran și Arabia Saudită, după ce cele două țări discutaseră de ani buni despre apropierea relațiilor. China este văzută la Riad ca o parte cu interese directe în relația dintre Arabia Saudită și Iran, a spus oficialul saudit.

Pakistanul, care a găzduit o rundă de discuții de pace americano-iraniene, se bazează și el pe China pentru a impulsiona negocierile. Pe 31 martie, China și Pakistanul au emis o declarație în cinci puncte prin care cereau un armistițiu imediat, negocieri de pace, protejarea obiectivelor civile, deschiderea Strâmtorii Ormuz și respectarea Cartei ONU.

Pe 8 aprilie, premierul pakistanez Shehbaz Sharif a mulțumit pe rețelele sociale celor cinci țări care au contribuit la armistițiu. China era prima pe listă.

În aceeași săptămână, China a oferit un gest public de susținere a Iranului, alăturându-se Rusiei în vetarea unei rezoluții ONU care ar fi permis o acțiune militară multinațională pentru a forța Iranul să deschidă strâmtoarea. În culise, însă, China i-a transmis Iranului că ar trebui să dea dovadă de flexibilitate și să accepte un armistițiu, au declarat oficiali iranieni.

Limite ale apetitului diplomatic

Unii analiști susțin totuși că apetitul Chinei de a-și extinde rolul diplomatic în Orientul Mijlociu este probabil limitat.

„Prioritățile Beijingului sunt mai degrabă practice”, precizează Ryan Hass, fost diplomat de carieră și oficial al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, în prezent la Brookings Institution. „Vor acces sigur la resurse energetice și piețe sigure pentru exporturile lor. Nu vor să preia provocările de securitate ale altei regiuni ca pe propriile lor probleme.”