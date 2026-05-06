„O întâlnire profund strategică”. China l-a invitat pe ministrul Araghchi la Beijing, cu doar câteva zile înainte de vizita lui Trump

3 minute de citit Publicat la 09:43 06 Mai 2026 Modificat la 09:44 06 Mai 2026

China își dorește stabilitate în Golful Persic pentru a proteja fluxurile comerciale și energetice. Foto: Profimedia Images

Cu doar o săptămână înainte de summitul Donald Trump–Xi Jinping, China l-a invitat la Beijing pe ministrul de externe al Iranului. Abbas Araghchi s-a întâlnit miercuri dimineață cu șeful diplomației chineze, Wang Yi, potrivit agenției de stat Xinhua. Analiștii citați de CNBC au spus că a fost vorba despre „o întâlnire profund strategică”, iar momentul ales nu a fost deloc întâmplător. China vrea să-i transmită lui Trump că este un stat responsabil, în timp ce Iranul vrea să arate Statelor Unite că are „prieteni și opțiuni”.

Este pentru prima dată când ministrul de Externe de la Teheran este invitat în China de la izbucnirea războiului SUA-Israel împotriva Iranului. Presa chineză a anunțat că vizita va avea loc marți seara, citând un comunicat al Ministerului de Externe care menționa că invitația a fost inițiată de Beijing. Totuși, în declarația oficială nu a fost dezvăluită agenda discuțiilor.

Ministerul de Externe al Iranului a transmis ulterior că discuțiile de miercuri dimineața vor acoperi relațiile bilaterale, precum și probleme regionale și internaționale.

„Această întâlnire este profund strategică. Teheranul și Beijingul își aliniază interesele înaintea summitului lui Trump cu președintele chinez Xi Jinping, iar momentul (înaintea vizitei președintelui american n.red) a fost ales deliberat”, a declarat Amir Handjani, membru în consiliul de administrație al Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Beijingul vrea ca Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă

Cu toate acestea, China își dorește stabilitate în Golful Persic pentru a proteja fluxurile comerciale și energetice, a subliniat Handjani.

„Conducerea chineză vrea ca petrolierele să circule și comerțul să curgă din Golful Persic către piețele asiatice”, a spus el.

„Nu au niciun interes pentru șocul inflaționist și posibila recesiune pe care o blocadă prelungită le-ar declanșa în regiune”, a adăugat analistul.

Wang și Araghchi au avut cel puțin trei convorbiri telefonice de la izbucnirea războiului din Iran, pe 28 februarie. Beijingul a cerut în mod repetat o încetare imediată a focului și libera circulație a navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz. La sfârșitul lunii aprilie, președintele chinez Xi Jinping a cerut „tranzit normal” prin această rută maritimă esențială.

Înainte de război, aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii treceau prin strâmtoare. Însă traficul comercial a încetinit puternic în ultimele săptămâni.

China, cel mai mare cumpărător de petrol și gaze din Golf la nivel mondial, a absorbit șocul din Ormuz, deși stocurile interne și un mix energetic diversificat au oferit un anumit tampon.

În perioada premergătoare vizitei foarte așteptate a lui Trump în China, din 14–15 mai, consilierii președintelui american au îndemnat Beijingul să exercite presiuni asupra Iranului pentru a restabili transportul comercial.

Un director al unui think tank afiliat Beijingului a declarat anterior pentru CNBC că China nu are nici capacitatea, nici dorința de a forța una dintre părți să intre în negocieri, în ciuda faptului că a facilitat o încetare temporară a focului luna trecută.

Pentru Teheran, vizita în China este o modalitate de a arăta Statelor Unite că „nu este izolat și că are prieteni și opțiuni”, a spus Danny Russel, expert al Asia Society Policy Institute, în contextul în care conducerea iraniană încearcă să-și consolideze poziția de negociere în confruntarea cu Washingtonul și să descurajeze eventuale noi atacuri americane.

Teheranul este de așteptat să ceară asigurări din partea Beijingului privind fluxurile de petrol, canalele financiare și sprijinul diplomatic împotriva unei eventuale acțiuni militare americane reînnoite, a adăugat Russel.

În schimb, el se așteaptă ca Beijingul să facă presiuni asupra Iranului pentru a înceta amenințările la adresa infrastructurii din Golf și a transportului comercial și să facă pași spre redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Pentru Xi, vizita ar putea reprezenta o oportunitate de a poziționa China drept o putere responsabilă înaintea vizitei lui Trump, limitând în același timp propriile riscuri, a spus Russel.

Mizele summitului Trump-Xi

Vizita are loc și în contextul în care ambele părți au făcut schimb de măsuri dure înaintea summitului. Într-un gest fără precedent de sfidare, China a reacționat la sancțiunile Washingtonului împotriva rafinăriilor chineze care cumpără petrol iranian, invocând pentru prima dată o „regulă de blocare”, prin care companiile sunt instruite să nu respecte sancțiunile americane.

Aceste măsuri contrare ar putea, la nivel general, „plasa companiile americane în situația de a alege între respectarea reglementărilor SUA sau ale Chinei”, a declarat Han Shen Lin, director pentru China al The Asia Group.

Summitul lui Trump de la Beijing, amânat cu mai bine de o lună din cauza războiului din Iran, ar putea oferi o oportunitate crucială pentru președintele american de a reduce tensiunile și de a obține angajamente din partea Chinei pentru achiziția de produse agricole, bunuri industriale și energie din SUA înaintea alegerilor intermediare din noiembrie.

O confruntare legată de Iran riscă însă să deraieze acest plan, au avertizat analiștii. „Chiar dacă Trump consideră că chinezii oferă doar acoperire diplomatică, menținând în același timp Iranul pe linia de plutire economică, el nu se află într-o poziție avantajoasă. Are nevoie ca Beijingul să tempereze Teheranul, nu să-l încurajeze”, a spus Russel.