MAE: Patru români sunt sechestrați de iranineni pe o navă care încerca să treacă prin Strâmtoarea Ormuz

Iraninenii au capturat nave în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia Images

Patru cetățeni români au fost sechestrați de iranieni la bordul unei nave cormeciale care trecea prin Strâmtoarea Ormuz. Potrivit MAE, aceștia se află la bordul navei MSC Francesca, care este în prezent sechestrată de către autoritățile iraniene.

„Ambasada României în Republica Islamică Iran are în atenție situația a patru cetățeni români, aflați la bordul navei MSC Francesca, care este în prezent sechestrată de către autoritățile iraniene. Ambasada a întreprins demersuri pe lângă autoritățile competente locale care au transmis că cei patru cetățeni se află în siguranță și în stare bună de sănătate”, se arată într-un comunicat al MAE.

„Reprezentanții Ambasadei României la Teheran continuă să monitorizeze situaţia şi sunt în contact cu autoritățile iraniene, cu omologii europeni, precum și cu partenerii din Muntenegru, fiind pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor. Totodată, precizăm că la Ambasadă nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară cu privire la acest caz”, se mai arată în comunicat.

Iranienii au publicat și imagini din momentul în care au capturat nava MSC Francesca.

JUST IN: Iran has released footage of seizing the 'MSC FRANCESCA' and 'EPAMINONDAS' container ships — Iran Observer (@IranObserver0) April 22, 2026

Două nave container confiscate de Iran în apropierea strâmtorii Ormuz, cu aproximativ 40 de membri ai echipajului la bord, au fost duse spre portul Bandar Abbas, săptămâna trecută, potrivit Reuters.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a confiscat navele miercuri, una operată de MSC, cel mai mare grup de transport containere din lume.

„Aproximativ 20 de iranieni înarmați până în dinți au luat cu asalt nava. Marinarii sunt sub controlul iranienilor, mișcările lor pe navă sunt limitate, dar iranienii îi tratează bine”, a declarat pentru Reuters o rudă a unuia dintre marinarii implicați.

„Nava este ancorată la nouă mile marine de coasta iraniană. Negocierile dintre MSC și Iran sunt în desfășurare, marinarii noștri sunt bine”, a declarat ministrul afacerilor maritime din Muntenegru, Filip Radulovic, pentru postul de televiziune de stat RTCG.

Patru marinari de pe MSC Francesca, inclusiv căpitanul, sunt din Muntenegru, a spus el. Doi croați se află și la bord, a confirmat ministerul croat de externe.

Detalii complete despre echipajul navei cu pavilion panamez nu au fost puse la dispoziție, dar navele mari de transport containere necesită în mod normal minimum 20 de persoane. MSC a refuzat să comenteze.

Nava Epaminondas, care arborează pavilion liberian, are un echipaj format din 21 de membri, ucraineni și filipinezi, potrivit gărzii de coastă grecești. Nava se îndrepta spre India.

Ambele echipaje au fost raportate ca fiind în siguranță, dar autoritățile din țările lor de origine au declarat că solicită informații despre starea de bine a navigatorilor și lucrează la eliberarea lor.

Nu au fost publicate informații despre ce marfă transportau navele, dacă există vreuna.

Ambele nave aveau sistemele de transponder de urmărire dezactivate, dar surse din domeniul securității maritime au declarat că datele privind navigația sugerează că se află în apropiere de Bandar Abbas.