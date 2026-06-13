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Viktor Orban a fost reales la conducerea Fidesz cu o majoritate covârșitoare. A fost singurul candidat

A.O.
1 minut de citit Publicat la 17:55 13 Iun 2026 Modificat la 17:55 13 Iun 2026
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viktor orban
Orban a spus că Fidesz a fost un „partid de guvernare fantastic” timp de 16 ani. Foto: Getty Images

Ultranaționalistul Viktor Orban a fost reales la conducerea Fidesz cu o majoritate covârșitoare, în primul congres organizat de partid după înfrângerea zdrobitoare suferită la alegerile legislative din aprilie în faţa partidului conservator Tisza, relatează Reuters. Fostul premier ungar a fost singurul candidat și le-a promis delegaților că nu se dă bătut niciodată, iar Fidesz se va reface. 

Viktor Orban, în vârstă de 63 de ani, a afirmat în faţa delegaţilor partidului reuniţi la Budapesta că „niciodată” nu se va da bătut, relatează Agerpres. 

„Nu renunț, nu, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată nu renunț”, a declarat Orban în fața Congresului într-un discurs înainte de vot, reiterând că își asumă întreaga responsabilitate pentru înfrângerea electorală a partidului.

Orban a spus că Fidesz a fost un „partid de guvernare fantastic” timp de 16 ani, dar că trebuie să treacă prin schimbări pentru a deveni un partid de opoziție funcțional, pregătit să revină la guvernare.

Deşi la congresul Fidesz s-au auzit câteva voci critice, singurul candidat la conducerea partidului a fost Viktor Orban, care la final a primit sprijinul a 729 din cei 737 de delegaţi, a informat televiziunea HirTv. 

În alegerile din aprilie, partidul Tisza al prim-ministrului Peter Magyar a obținut o majoritate parlamentară de două treimi, suficientă pentru a inversa modificările constituționale ale lui Orban.

Fidesz și-a pierdut sprijinul de la alegeri, potrivit sondajelor de opinie. Un sondaj din mai realizat de Institutul Publicus arăta că Tisza avea 55% susținere, în creștere față de 53% cât obținuse la alegeri, în timp ce sprijinul pentru Fidesz a scăzut la 17%, de la 39%.

 
 
 
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Etichete: Viktor Orban Fidesz alegeri Ungaria

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