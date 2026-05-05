Preţul petrolului scade, după ce a fost anunţat planul american de „restabilire a libertății de navigație” în Strâmtoarea Ormuz

2 minute de citit Publicat la 08:36 05 Mai 2026 Modificat la 08:36 05 Mai 2026

Marina SUA contribuie la relaxarea blocadei impuse de Iran asupra Strâmtorii Ormuz. Foto: Getty Images

Preţul petrolului a scăzut, marţi, până la 113 dolari pentru un baril, după anunţul că Marina SUA contribuie la relaxarea blocadei impuse de Iran asupra Strâmtorii Ormuz. "Project Freedom" este prezentat drept un efort de „restabilire a libertății de navigație” în Strâmtoarea Ormuz și va implica peste 100 de aeronave terestre și navale, precum și 15.000 de militari. Armistiţiul fragil SUA - Iran părea aproape de a se destrama luni, după ce Emiratele Arabe Unite au fost lovite de drone și rachete iraniene, în timp ce Washingtonul a declarat că a scufundat nave iraniene în Ormuz, notează CNBC.

Luni, oficialii americani au anunțat că două nave ale SUA au fost ghidate cu succes în afara strâmtorii.

Prețurile petrolului au scăzut, marţi, după ce au închis în creștere bruscă luni, în timp ce traderii continuă să evalueze riscul unor întreruperi imediate ale aprovizionării pe fondul tensiunilor reînnoite dintre Statele Unite și Iran.

Contractele futures pentru țițeiul de referință internațional Brent cu livrare în iulie au scăzut marți cu 1,26%, ajungând la 113 dolari pe baril, în timp ce contractele futures pentru țițeiul american West Texas Intermediate au pierdut 2,12%, ajungând la 104,16 dolari pe baril. Brent și WTI au încheiat luni cu 6%, respectiv 4% mai mult.

Într-o declarație pentru Fox News, președintele american Donald Trump a avertizat că Iranul va fi „ras de pe fața pământului” dacă ar viza navele americane care protejează traficul comercial prin strâmtoare.

Într-o postare separată pe Truth Social, Trump a declarat că o navă de marfă sud-coreeană a fost atacată pe calea navigabilă, adăugând: „Poate că este timpul ca Coreea de Sud să vină și să se alăture misiunii!”.

Stocurile globale de petrol scad de la o zi la alta

Stocurile globale de petrol nu sunt încă la niveluri extrem de scăzute, dar ritmul scăderilor și distribuția inegală între regiuni ridică îngrijorări cu privire la penuriile localizate, a scris Goldman Sachs.

Banca a declarat că rezervele ușor accesibile de produse rafinate se epuizează rapid, în special în ceea ce privește materiile prime petrochimice, cum ar fi nafta și GPL, precum și combustibilul pentru avioane.

Directorul general al Chevron, Mike Wirth, a avertizat luni că deficitul de combustibil reprezintă o preocupare tot mai mare în unele regiuni ale lumii, deoarece strâmtoarea rămâne închisă.

„Cred că, pe măsură ce oamenii analizează realitățile aprovizionării foarte limitate, nu este vorba doar de preț”, a declarat Wirth pentru David Faber de la CNBC la Conferința Globală a Institutului Milken. „De fapt, este vorba despre - putem obține combustibilul? Cred că în următoarele săptămâni, vom vedea cum aceste efecte încep să se miște în întregul sistem.”

Stocurile totale de petrol la nivel mondial, inclusiv țițeiul și produsele rafinate deținute atât pe uscat, cât și pe mare, sunt estimate la aproximativ 101 zile de cerere în prezent și ar putea scădea la 98 de zile până la sfârșitul lunii mai, a declarat Goldman.

Deși această cifră rămâne peste pragurile de urgență, cifrele maschează penurii mai accentuate în anumite regiuni și produse, în special acolo unde restricțiile la export limitează fluxurile de aprovizionare.