CNN: Trump are un nou plan pentru Strâmtoarea Ormuz. Trei motive pentru care piețele rămân însă sceptice

5 minute de citit Publicat la 08:18 05 Mai 2026 Modificat la 08:18 05 Mai 2026

Criza transporturilor petroliere din Strâmtoarea Ormuz continuă, iar presiunea asupra pieței energiei rămâne ridicată.FOTO: Getty Images

Criza transporturilor petroliere din Strâmtoarea Ormuz continuă, iar presiunea asupra pieței energiei rămâne ridicată. Administrația Trump încearcă să găsească o soluție. Luni, oficialii americani au anunțat că două nave ale SUA au fost ghidate cu succes în afara strâmtorii. Totuși, planul numit „Project Freedom” nu pare să fie, cel puțin deocamdată, soluția decisivă pentru încheierea acestei crize energetice. Acesta este și semnalul transmis de piețe.

Prețurile la energie nu au scăzut după ce președintele Donald Trump a anunțat noul efort american de a „ghida” navele prin Strâmtoarea Ormuz.

Contractele futures pentru petrol au urcat peste 100 de dolari pe baril și au continuat să crească luni, după ce nave și instalații energetice importante din Orientul Mijlociu au fost vizate de atacuri. Evoluția a ridicat noi semne de întrebare privind stabilitatea armistițiului.

Au crescut și contractele futures pentru benzină, ceea ce sugerează că prețurile de la pompă ar putea urca în continuare înainte să înceapă să scadă.

În acest moment, investitorii par să creadă că Project Freedom nu va reuși să deblocheze rapid cantitățile mari de energie blocate în Orientul Mijlociu.

Scepticismul pieței are mai multe explicații.

În primul rând, nu este vorba despre o misiune de escortă. Project Freedom este prezentat drept un efort de „restabilire a libertății de navigație” în Strâmtoarea Ormuz și va implica peste 100 de aeronave terestre și navale, precum și 15.000 de militari, potrivit Comandamentului Central al SUA. Anunțul lui Trump arată că Washingtonul se concentrează pe redeschiderea strâmtorii, dar nu înseamnă că armata americană va însoți fiecare navă care încearcă să traverseze zona. Un oficial american a declarat pentru CNN că aceasta nu va fi o misiune de escortă.

În al doilea rând, Iranul susține că planul încalcă armistițiul. Oficialii iranieni au reacționat rapid la anunțul privind Project Freedom și au spus că acesta contravine înțelegerii fragile cu Statele Unite. Mai mult, Iranul pare să fi răspuns prin reluarea atacurilor în regiune.

În al treilea rând, încrederea industriei maritime a fost serios afectată. Minarea Strâmtorii Hormuz de către Iran și atacurile asupra navelor care încearcă să treacă prin zonă au creat temeri majore. Companiile de transport maritim privesc deja cu prudență Project Freedom, iar proprietarii de petroliere ar putea ezita să își asume riscul traversării strâmtorii.

Ce așteaptă piața

Project Freedom este departe de o redeschidere completă a Strâmtorii Ormuz. Analiștii petrolieri spun că va fi nevoie de un proces mai amplu și mai lung pentru ca fluxurile de petrol din Orientul Mijlociu să revină la un nivel care să ducă la scăderea semnificativă a prețurilor. Eurasia Group a avertizat că planul va eșua dacă nu există acceptul Iranului sau o desfășurare navală majoră în regiune.

„Planul SUA nu va crește semnificativ volumul transporturilor prin strâmtoare pe termen scurt”, a transmis firma de consultanță Eurasia Group într-un raport publicat luni.

O opinie similară a exprimat și Bjørn Højgaard, directorul general al Anglo-Eastern, companie de management naval. „Este nevoie de ambele părți pentru deblocare, nu doar de una”, a spus Højgaard. „Oricare dintre părți poate transmite că este dispusă să lase anumite nave să treacă, dar dacă cealaltă parte nu acceptă acest lucru în practică, situația de pe mare nu se schimbă cu adevărat.”

Noi atacuri în Orientul Mijlociu

Situația este complicată și de noile atacuri din regiune. Armata americană și cea iraniană au făcut schimb de focuri luni. Statele Unite au distrus mici ambarcațiuni iraniene, ca răspuns la atacuri asupra unor obiective americane.

O explozie a afectat o navă sud-coreană în Strâmtoarea Ormuz. Cauza nu era clară, dar incidentul accentuează temerile privind siguranța navelor care ar putea încerca să traverseze zona.

Ulterior, un incendiu puternic a izbucnit la o instalație petrolieră importantă din Emiratele Arabe Unite, în urma unui atac pe care autoritățile locale l-au atribuit dronelor iraniene.

Atacul a avariat Zona Industrială Petrolieră Fujairah, punctul final al unei conducte folosite pentru a transporta petrol evitând Strâmtoarea Hormuz.

Riscul ca benzina să ajungă la 5 dolari pe galon

Contractele futures pentru petrolul american au scăzut inițial duminică seară, după anunțul privind Project Freedom, dar apoi au revenit pe creștere. West Texas Intermediate, referința americană, a urcat luni până la 107,46 dolari pe baril, iar în cele mai recente tranzacții era în creștere cu 3,5%, la 105 dolari pe baril. Brent, referința globală și un indicator important pentru prețurile la benzină, a crescut cu 5%, până la 114 dolari pe baril.

Și contractele futures pentru benzină din SUA au crescut luni, cu încă 4%, echivalentul a 15 cenți pe galon.

Prețurile la pompă au crescut puternic săptămâna trecută și au atins luni un nou maxim al crizei: 4,46 dolari pe galon, cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani.

Andy Lipow, președintele Lipow Oil Associates, a declarat pentru CNN că benzina ar putea ajunge la 5 dolari pe galon dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă încă o lună.

170 de milioane de barili de produse petroliere sunt blocați

Piețele vor urmări atent, în următoarele zile, dacă traficul prin Strâmtoarea Ormuz începe să se intensifice.

Speranța este ca măcar o parte dintre navele blocate în Golf, care transportă resurse esențiale pentru restul lumii, să poată ieși din zonă. Însă Project Freedom, cel puțin în această etapă, nu pare să poată elimina rapid blocajul major din strâmtoare.

Aproximativ 170 de milioane de barili de țiței, combustibil pentru avioane, motorină și alte produse rafinate sunt blocați în Orientul Mijlociu, la bordul a 166 de petroliere, potrivit estimărilor Kpler.

„Ar putea fi un proces foarte dificil să scoți petrolierele încărcate din Golful Orientului Mijlociu și să le introduci pe cele goale, având în vedere că rutele maritime obișnuite nu sunt folosite din cauza temerilor legate de mine”, a spus Matt Smith, principalul analist petrolier al Kpler.

Kpler estimează că procesul ar putea dura până la trei luni după redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz.

„Ajutorul este pe drum”

Oficialii americani au încercat să liniștească populația, într-un moment în care creșterea prețurilor la benzină provoacă nemulțumire.

„Ajutorul este pe drum începând de astăzi”, a declarat luni secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, la Fox News.

Bessent a spus că unele dintre petrolierele mari blocate în strâmtoare transportă aproximativ 2 milioane de barili fiecare. El speră ca Project Freedom să permită aducerea rapidă a acestui petrol pe piață. „Cred că piața va fi bine aprovizionată. Sunt încrezător că, după ce vom depăși această situație, lumea va avea petrol din abundență”, a spus Bessent.

El a amintit și că OPEC a promis recent să majoreze producția. Însă această promisiune are mai degrabă o valoare simbolică, atât timp cât strâmtoarea rămâne închisă.

În orice caz, sutele de mii de barili promise de OPEC sunt mult sub pierderea estimată la aproximativ 14 milioane de barili pe zi provocată de război.

Iar cele 170 de milioane de barili blocați în strâmtoare reprezintă doar o parte din problema mai amplă: analiștii estimează că aproximativ 900 de milioane de barili de petrol au fost scoși din circuit din cauza conflictului, iar această cantitate crește cu fiecare zi în care Strâmtoarea Hormuz rămâne închisă.