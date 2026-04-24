SUA ar putea să pedepsească Spania prin suspendarea din NATO, dezvăluie un email al Pentagonului. Măsură pentru Marea Britanie

Un e-mail intern al Pentagonului a dezvăluit opțiunile pe care le au la dispoziție Statele Unite pentru a-i pedepsi pe aliații NATO.

Un e-mail intern al Pentagonului a dezvăluit opțiunile pe care le au la dispoziție Statele Unite pentru a-i pedepsi pe aliații NATO pe care îi consideră vinovați pentru lipsa de sprijin acordat operațiunilor americane în războiul cu Iranul, printre care suspendarea Spaniei din alianță și revizuirea poziției SUA cu privire la pretențiile Marii Britanii asupra Insulelor Falkland, a declarat pentru Reuters un oficial american, scrie Times of Israel.

Opțiunile de posibile măsuri sunt detaliate într-o notă care exprimă frustrarea față de reticența sau refuzul al unor aliați de a acorda Statelor Unite drepturi de acces, de staționare și de survol – cunoscute sub numele de ABO – pentru războiul cu Iranul, a spus oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a dezvălui ce conține e-mailul.

În acesta se afirmă că ABO este „baza absolută pentru NATO”, potrivit oficialului, care a adăugat că variantele au circulat la nivel înalt în cadrul Pentagonului.

O opțiune din e-mail prevede suspendarea țărilor „dificile” din poziții importante sau prestigioase în cadrul NATO, a spus oficialul.

Emailul nu sugerează însă că Statele Unite s-ar putea retrage din NATO, precizează Reuters. De asemenea, nu propune închiderea bazelor americane din Europa.

Oficialul a refuzat însă să spună dacă printre opțiuni se numără și o reducere a numărului de militari americani desfășurați în Europa.

Întrebat despre email, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Kingsley Wilson, a răspuns: „Așa cum a spus președintele Trump, în ciuda a tot ceea ce Statele Unite au făcut pentru aliații noștri din NATO, ei nu au fost alături de noi.”

„Departamentul de Război se va asigura că președintele are opțiuni credibile pentru ca aliații noștri să nu mai fie un tigru de hârtie și să își facă, în schimb, partea. Nu avem alte comentarii privind deliberările interne în acest sens”, a spus Wilson.

Casa Albă a elaborat o listă pe care statele NATO sunt împărțite în „aliați buni” și „aliați răi”, iar administrația lui Donald Trump pregătește sancțiuni pentru partenerii care au refuzat să sprijine războiul cu Iranul, scria Politico acum două zile.

Statele Tratatului Nord-Atlantic au fost evaluate pe baza contribuțiilor și etichetate pe niveluri, potrivit celor declarate pentru Politico de trei diplomați europeni și de un oficial american din domeniul Apărării, la curent cu subiectul.

Acesta este semnul cel mai recent că Donald Trump intenționează să își materializeze amenințările la adresa aliaților care nu se aliniază dorințelor sale.

Totodată, demersul accentuează presiunea asupra unei organizații tot mai slăbite de atacurile lui Trump, de la tentativa de anexare a Groenlandei până la amenințarea cu o retragere completă a Statelor Unite din NATO.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a avansat o idee de segregare în NATO încă din decembrie. „Aliații model, care își asumă responsabilități, precum Israel, Coreea de Sud, Polonia, Germania - din ce în ce mai mult, statele baltice și alții vor beneficia de tratament preferențial. Aliații care continuă să nu își îndeplinească rolul în apărarea colectivă vor suporta consecințe”, a declarat el.

Unul dintre diplomații citați de Politico a spus că lista Casei Albe pare să reflecte această abordare.

„Casa Albă are un document de tip 'băieți buni' și 'băieți răi', așa că presupun că logica este similară", a indicat acesta.