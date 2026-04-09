Donald Trump atacă iar NATO și reaprinde disputa privind Groenlanda: „Acea bucată mare de gheață, prost administrată”

A.O.
3 minute de citit Publicat la 08:47 09 Apr 2026 Modificat la 08:47 09 Apr 2026
În ultimele zile, Trump a vizat atât NATO, cât și Groenlanda. Foto: Getty Images

Donald Trump a atacat, din nou, NATO și a reaprins disputa privind Groenlanda, la finalul discuțiilor cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte. Președintele SUA a insistat că aliații nu au fost alături de el când a avut nevoie și nici nu va fi pe viitor. Apoi, Donald Trump a amintit de cazul Groenlandei, teritoriu pe care l-a descris drept „o bucată mare de gheață, prost administrată”, relatează CNBC. 

Președintele SUA pare că și-a îndreptat din nou atenția asupra Groenlandei exprimându-și în același timp frustrarea față de NATO, pe fondul consecințelor diplomatice ale războiului cu Iran, care scot la iveală tensiuni în relațiile Washingtonului cu alianța de securitate.

Într-o postare pe Truth Social, miercuri seara în SUA, Trump a scris:  „NATO nu a fost acolo când am avut nevoie de ei și nu vor fi acolo dacă vom avea nevoie din nou. Amintiți-vă de Groenlanda, acea bucată mare de gheață, prost administrată”

Această ultimă declarație vine după ce Trump a anunțat un armistițiu de două săptămâni, după mai bine de o lună de lupte cu Iranul. Trump a criticat în repetate rânduri membrii NATO pentru că nu s-au alăturat efortului de război împotriva Iranului, spunând că apelul său la acțiune a fost „un mare test”, și amenințând că va retrage SUA din alianță.

În ultimele zile, Trump a vizat atât NATO, cât și Groenlanda. „Totul a început, dacă vreți să știți adevărul, cu Groenlanda”, le-a spus Trump reporterilor la o conferință de presă la Casa Albă, luni. „Noi vrem Groenlanda. Ei nu vor să ne-o dea. Și am spus: «pa, pa».”

Relațiile SUA cu aliații europeni s-au deteriorat după ce Trump a amenințat cu tarife asupra țărilor europene și a sugerat acțiuni militare pentru a obține Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei. În ianuarie, Trump a spus că el și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au ajuns la „cadrul unui viitor acord privind Groenlanda”.

Războiul cu Iranul a adus însă noi tensiuni în relațiile diplomatice, deoarece mai mulți membri NATO au refuzat să susțină campania militară americano-israeliană împotriva Iranului, refuzând să permită aeronavelor militare americane utilizarea spațiului lor aerian și să contribuie cu forțe navale la eforturile de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, vitală pentru transportul de petrol și GNL. 

Declarațiile lui Trump de miercuri au urmat unei întâlniri cu Rutte la Casa Albă în aceeași zi, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt declarând că NATO „a întors spatele poporului american”.

Rutte a recunoscut tensiunile, într-un interviu pentru CNN după întâlnire, spunând că Trump „este clar dezamăgit de mulți aliați NATO” dar și că poate să îi înțeleagă „punctul său de vedere”.

Săptămâna trecută, Trump a numit NATO un „tigru de hârtie” și a spus că „ia absolut în considerare” retragerea din alianța formată din 32 de state, argumentând că membrii europeni s-au bazat pe garanțiile de securitate ale SUA, oferind în schimb un sprijin insuficient atunci când Washingtonul a avut cea mai mare nevoie.

„Trump nu poate ataca alianța la nesfârșit fără a o goli de conținut”, a declarat Michael Feller, strateg-șef la Strategia Geopolitică, în contextul în care Iranul „testa unitatea” oferind Spaniei și Turciei derogări pentru a-și procura petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

În paralel cu declarațiile lui Trump, Pentagonul a programat scurgeri de informații despre noi activități militare în Groenlanda, a spus Feller, referindu-se la un raport al The New York Times de la începutul acestei luni privind planurile Pentagonului de extindere militară în Groenlanda. SUA ar fi în discuții cu Danemarca pentru acces la încă trei baze în Groenlanda, ceea ce ar reprezenta prima extindere americană acolo după decenii, potrivit raportului.

„Acest lucru nu anunță o invazie, dar este probabil o mișcare concepută pentru a intimida”, a spus Feller.

Între timp, la mai puțin de 24 de ore de la intrarea în vigoare a armistițiului cu Iranul, președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că Washingtonul a încălcat termenii acordului de încetare a focului.

Se pare că Israel a lansat cele mai puternice lovituri de până acum asupra Libanului, ucigând sute de persoane. În replică, Iranul a spus că ar fi „nerezonabil” să continue negocierile de pace cu SUA, subliniind fragilitatea acordului de încetare a focului.

