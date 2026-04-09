Donald Trump atacă iar NATO și reaprinde disputa privind Groenlanda: „Acea bucată mare de gheață, prost administrată”

Donald Trump a atacat, din nou, NATO și a reaprins disputa privind Groenlanda, la finalul discuțiilor cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte. Președintele SUA a insistat că aliații nu au fost alături de el când a avut nevoie și nici nu va fi pe viitor. Apoi, Donald Trump a amintit de cazul Groenlandei, teritoriu pe care l-a descris drept „o bucată mare de gheață, prost administrată”, relatează CNBC.

Președintele SUA pare că și-a îndreptat din nou atenția asupra Groenlandei exprimându-și în același timp frustrarea față de NATO, pe fondul consecințelor diplomatice ale războiului cu Iran, care scot la iveală tensiuni în relațiile Washingtonului cu alianța de securitate.

Într-o postare pe Truth Social, miercuri seara în SUA, Trump a scris: „NATO nu a fost acolo când am avut nevoie de ei și nu vor fi acolo dacă vom avea nevoie din nou. Amintiți-vă de Groenlanda, acea bucată mare de gheață, prost administrată”

Această ultimă declarație vine după ce Trump a anunțat un armistițiu de două săptămâni, după mai bine de o lună de lupte cu Iranul. Trump a criticat în repetate rânduri membrii NATO pentru că nu s-au alăturat efortului de război împotriva Iranului, spunând că apelul său la acțiune a fost „un mare test”, și amenințând că va retrage SUA din alianță.

În ultimele zile, Trump a vizat atât NATO, cât și Groenlanda. „Totul a început, dacă vreți să știți adevărul, cu Groenlanda”, le-a spus Trump reporterilor la o conferință de presă la Casa Albă, luni. „Noi vrem Groenlanda. Ei nu vor să ne-o dea. Și am spus: «pa, pa».”

Relațiile SUA cu aliații europeni s-au deteriorat după ce Trump a amenințat cu tarife asupra țărilor europene și a sugerat acțiuni militare pentru a obține Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei. În ianuarie, Trump a spus că el și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au ajuns la „cadrul unui viitor acord privind Groenlanda”.