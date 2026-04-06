Spaniolii îl consideră pe Trump cea mai mare amenințare, înaintea lui Putin. Jumătate dintre ei se așteaptă la un nou război mondial

1 minut de citit Publicat la 16:44 06 Apr 2026 Modificat la 17:08 06 Apr 2026

Donald Trump, Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu sunt considerați de spanioli cele mai mari amenințări la adresa păcii mondiale. Sursă foto: Getty Images

Un sondaj realizat pentru publicația El Pais arată că cetățenii din Spania îl percep pe Donald Trump drept cea mai mare amenințare la adresa păcii mondiale, înaintea lui Vladimir Putin, președintele Rusiei, și a premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Întrebați care lideri pun cel mai mult în pericol pacea globală, 81% dintre respondenți l-au nominalizat pe Donald Trump.

79,3% au optat pentru pe Putin, iar 71,2% pentru Netanyahu.

Celelalte figuri politice internaționale proeminente plasate de sondaj în categoria "amenințări" sunt noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei (62,9%), liderul nord-coreean Kim Jong-un (62,25%) și președintele Chinei, Xi Jinping (49,3%).

50% dintre spanioli consideră că este posibil un nou război mondial

Situația internațională tensionată a făcut ca sentimentul de fatalism să devină aproape generalizat în Spania.

Aproape 70% dintre cei care au răspuns sondajului se declară pesimiști în privința viitorului, iar aproximativ jumătate anticipează o perioadă marcat de violență, autoritarism și inegalitate.

Sub 10% cred într-o evoluție pozitivă.

Posibilitatea unei regresii democratice în SUA și UE este considerată plauzibilă de 59%, respectiv 54% dintre respondenți.

De asemenea, aproximativ două treimi estimează că SUA ar putea iniția noi intervenții militare, inclusiv în Groenlanda și Cuba, și că războiul din Orientul Mijlociu ar urma să declanșeze o criză economică globală.

Jumătate dintre respondenți consideră posibil un război mondial.

39% se tem că Rusia ar putea invada un stat din Uniunea Europeană.

Mai mult de jumătate dintre spanioli susțin crearea unei armate europene

În schimb, ideea ca Spania să ofere sprijin militar SUA într-o eventuală campanie împotriva Iranului și să dea prioritate relației cu Washingtonul este respinsă de peste 50%.

Aproape două treimi dintre spanioli susțin rămânerea țării în NATO.