Donald Trump a dezvăluit adevăratul motiv al atacurilor sale împotriva NATO. "Noi vrem Groenlanda, ei nu vor să ne-o dea"

Donald Trump, la conferința de presă la Casa Albă din 6 aprilie 2026. Sursa foto: Hepta

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a dezvăluit luni, în cadrul conferinţei de presă de la Casa Albă, adevăratul motiv al atacurilor sale împotriva NATO. "Totul a început cu Groenlanda. Noi vrem Groenlanda, ei nu vor să ne-o dea", a subliniat liderul american, care a caracterizat Alianța Atlantică drept "un tigru de hârtie, un colos cu picioare de lut". Totodată, Donald Trump a menţionat că Vladimir Putin se teme de SUA, nu de NATO.

"NATO este un tigru de hârtie şi şeful NATO vine să mă vadă. Mark Rutte e o persoană minunată, după cum ştiţi. Dacă vreţi să ştiţi adevărul: totul a început cu Groenlanda. Vrem Groenlanda, ei nu vor să ne-o dea şi atunci, am spus: «Bine...»" sunt declaraţiile cu care preşedintele Statelor Unite şi-a încheiat conferinţa de presă de astăzi, de la Casa Albă. Imediat el le-a spus jurnaliştilor prezenţi "Vă mulţumesc tuturor" şi a plecat de la microfon.

În cadrul declaraţiilor vizavi de atacurile lansate către Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Donald Trump a precizat că SUA nu a fost ajutată în războiul din Iran nici de alte state, cum ar fi Japonia, Coreea de Sud şi Australia.

Reporter: Există vreun pericol pentru Statele Unite că nu sunteţi liderul Alianţei şi că alte ţări din NATO pot influenţa lucrurile?

Donald Trump, preşedintele SUA: Eu nu am insistat foarte mult, le-am spus că: «Poate vreţi să ajutaţi». Le-am zis: «Bine, dacă nu vreţi să ajutaţi...», pentru că întotdeauna mi-am dat seama că NATO este un tigru de hârtie, un colos cu picioare de lut. Lui Putin îi este frică de noi, nu de NATO. Am vorbit de multe ori şi am ajuns să-l cunosc bine. NATO – noi suntem! Nu avem nevoie de ei, dar când aveam... pentru că nici nu ne-au ajutat. Dimpotrivă! Au făcut tot ce se putea ca să nu ne ajute, nici măcar accesul la aeroporturi nu ni l-au oferit. Nu este vorba doar de NATO.

Ştiţi cine nu ne-a mai ajutat? Nici Coreea de Sud, nici Australia nu ne-au ajutat. Şi nici Japonia nu ne-a ajutat. Avem 50.000 de soldaţi în Japonia ca să-i protejeze de Coreea de Nord, 45.000 de soldaţi – în Coreea de Sud ca să ne protejeze de Kim Jong Un cu care eu mă înţeleg foarte bine, a spus lucruri foarte frumoase despre mine. Spunea despre Joe Biden că este un întârziat mental, deci, nu-mi spuneţi mie despre lucrurile acestea. A fost foarte drasti faţă de Biden, dar îi place de Trump. Ştiţi cum funcţionează lucrurile?

Avem 45.000 de soldaţi chiar lângă Kim Jong Un care să facă astfel încât să nu se petreacă răul, nu ar fi trebuit să se întâmple aşa ceva. Dacă un anumit preşedinte al cărui nume nu-l spun, pentru că-mi place de el, şi-ar fi făcut treaba, atunci Kim Jong Un nu ar mai fi avut arme nucleare, dar le este frică tuturor să facă ceea ce trebuie.

Vreau să închei: Japonia nu ne-a ajutat, nici Australia, nici Coreea de Sud, nici NATO nu ne-a ajutat. Anumite ţări pe care le-am putea considera ca fiind bune ar fi trebuit să fie mai bine implicate. Arabia Saudită a fost excelentă, la fel Qatarul, Emiratele, Bahrain și Kuweit. (...).