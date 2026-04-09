Rutte: "Trump este dezamăgit de mulți din NATO". WSJ: Vrea să închidă baze în Spania sau Germania și să mute forțe inclusiv în România

4 minute de citit Publicat la 05:21 09 Apr 2026 Modificat la 05:44 09 Apr 2026

Mark Rutte într-o discuție precedentă la Casa Albă cu Donald Trump. Întâlnirea de miercuri, 8 aprilie, a avut loc în spatele ușilor închise. Sursă foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, este "în mod evident dezamăgit" de mulți aliați NATO, după ce aceștia au refuzat apelul său de a sprijini războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, a declarat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, miercuri, după întâlnirea cu liderul de la Washington.

Discuția celor doi a avut loc în spatele ușilor închise, la o zi după armistițiul fragil de două săptămâni cu Republica Islamică.

Până la ora acestei actualizări, președintele SUA nu a făcut o declarație legată de întâlnirea cu Rutte, înaintea căreia semnalase că ar putea opta pentru ieșirea țării sale din NATO.

În schimb, Trump a postat pe rețeaua sa, Truth Social, următorul mesaj, în cunoscuta sa manieră, cu majuscule:

"NATO nu a fost acolo atunci când am avut nevoie de ei și nu vor fi acolo dacă vom avea din nou nevoie de ei. Amintiți-vă de Groenlanda, acea mare bucată de gheață, prost administrată!!!"

Rutte refuză să spună dacă Trump a vorbit de ieșirea SUA din NATO

Mark Rute a vorbit la CNN după discuția cu președintele american.

El a descris convorbirea drept "o discuție sinceră între doi buni prieteni".

Menționând că "înțelege" dezamăgirea lui Trump în fața reacției aliaților la cererea de ajutor în războiul cu Iranul, Rutte a spus că i-a reamintit președintelui de "multe națiuni europene care au ajutat în alte moduri".

El a indicat furnizarea de logistică, autorizații de survol și permisiunea ca forțele SUA să le utilizeze bazele militare.

"Așa cum am spus, există dezamăgire, în mod clar, dar, în același timp, el (Trump, n.r.) a ascultat cu atenție argumentele mele despre ceea ce se întâmplă", a declarat șeful NATO.

Rutte a insistat că o mare parte a Europei îl susține pe președinte atunci când vine vorba de eliminarea capacității Iranului de a "exporta haos".

Însă secretarul general a refuzat să răspundă dacă președintele american a afirmat în timpul discuției că va încerca să retragă SUA din alianță.

WSJ: Trump vrea să-i "pedepsească" pe aliații care l-au refuzat. Ar intenționa să redistribuie militari SUA în statele care l-au sprijinit

Donald Trump are în vedere un "plan de pedepsire" a unor membri NATO pe care președintele SUA îi blamează pentru răspunsul lor la solicitările SUA în timpul războiului din Iran, a relatat The Wall Street Journal (WSJ) citând oficiali ai administrației americane.

Planul ar presupune mutarea unor forțe americane din țările NATO pe care liderul de la Washington le consideră "inutile", în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Soldații ar urma să fie relocați în state care au susținut campania militară americană.

WSJ notează că o astfel de "pedeapsă" ar fi mult mai puțin dură, comparativ cu amenințarea de a retrage SUA din NATO, mișcare pe care, de altfel, Trump nu o poate face fără aprobarea Congresului.

Ideea retragerii și relocării de trupe americane în Europa a circulat și a câștigat sprijin, în ultimele săptămâni, în rândul oficialilor de rang înalt ai administrației republicane.

Planul ar fi în stadiu incipient și ar reprezenta doar una din formele de "pedeapsă" avute în vedere de Trump la adresa NATO.

WSJ amintește că, în timpul primului său mandat, în 2020, republicanul a ordonat retragerea a aproximativ 12.000 de soldați din Germania.

Președintele democrat Joe Biden a revocat această decizie după preluarea mandatului său, în 2021.

Ce forțe au Statele Unite în Europa

SUA au aproximativ 84.000 de soldați staționați în toată Europa.

Numărul exact variază, în funcție de exercițiile militare organizate pe continent și de logica rotațională.

Bazele americane din Europa servesc drept centre-cheie pentru operațiunile americane globale și oferă, totodată, un avantaj economic țărilor gazdă prin investițiile făcute de guvernul de la Washington.

Bazele SUA din Europa de Est servesc, în plus, ca factor de descurajare la adresa Rusiei.

Ce țări l-au înfuriat cel mai mult pe Trump în timpul războiului din Iran

Spania - singura țară NATO a refuzat directiva lui Trump de a se angaja să aloce 5% din PIB pentru apărare - a blocat utilizarea spațiului său aerian de către avioanele americane implicate în operațiunile din Iran.

Italia a blocat, la rândul ei, pentru scurt timp utilizarea de către SUA a unei baze aeriene din Sicilia.

Guvernul Franței a fost de acord să le permită americanilor să utilizeze o bază în sudul țării doar după ce i s-a garantat că acolo vor ateriza exclusiv avioane care nu sunt implicate în atacurile din Iran.

Oficialii administrației de la Washington sunt, de asemenea, furioși pe Germania, după ce oficialii de la Berlin au criticat războiul lui Trump.

Asta, în contextul în care țara este esențială pentru armata americană în misiunile derulate în Orientul Mijlociu.

Dincolo de repoziționarea trupelor, planul guvernului american ar putea implica și închiderea de baze americane în cel puțin una dintre țările europene, posibil Spania sau Germania, notează WSJ, care citează doi oficiali ai administrației SUA la curent cu subiectul.

WSJ: România și alte țări ar putea beneficia de pe urma supărării lui Trump pe unii aliați NATO

Țările care ar putea beneficia de pe urma "planului de pedeapsă" sunt cele în legătură cu care administrația americană consideră că s-au dovedit receptive la solicitările de ajutor formulate de SUA.

Printre acestea s-ar numără Polonia, România, Lituania și Grecia, au declarat oficialii citați de WSJ.

Publicația americană notează că țările est-europene din NATO au printre cele mai mari alocări din PIB pentru apărare, la nivelul întregii organizații, și au fost printre primele care au semnalat că vor sprijini o coaliție internațională cu rolul de a monitoriza Strâmtoarea Ormuz.

După izbucnirea războiului, România a aprobat rapid ca bazele sale să fie utilizate de aviația militară a SUA.

Este însă previzibil că plasarea mai multor trupe americane mai aproape de granița NATO cu Rusia va duce, probabil, la creșterea tensiunilor cu Moscova, conchide WSJ.