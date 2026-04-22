WSJ: Donald Trump a făcut o criză de nervi și a fost scos din „Situation Room”. „A țipat la consilieri ore întregi”

Președintele SUA, Donlad Trump, în Situation Room. Foto: X/The White House

Donald Trump ar fi făcut o criză de nervi și a „urlat la consilieri ore în șir”, în timpul fazei inițiale a războiului din Iran, imediat după ce iranienii au reușit să doboare un avion de luptă american, relatează WSJ. Consilierii săi militari l-ar fi scos din „Situation Room” și nu l-ar mai fi lăsat să intre în timp ce avea loc misiunea de salvare a piloților, conform informațiilor publicate de publicația americană.

Oficialii americani de rang înalt ai administrației americane spun că volatilitatea președintelui american putea compromite întreaga misiune.

WSJ scrie că era după-amiaza din Vinerea Mare în aripa de vest a Casei Albe – atunci când Trump a aflat că iranienii doborâseră un avion de luptă american, iar cei doi piloți erau dispăruți.

„Europenii nu ne ajută”, ar fi strigat el în mod repetat. Trump ar fi făcut o criză majoră de isterie în timp ce făcea comparația cu Criza Ostaticilor din Iran (1979) în timpul președinției lui Jimmy Carter.

„Uitați-vă ce a pățit Jimmy Carter... cu ostaticii și cu elicopterele și totul i-a făcut să piardă alegerile. Ce harababură...”, ar fi spus Trump în ziua respectivă.

El a cerut imperativ apoi ca armata să intre în Iran și să-i extragă pe piloți imediat. Asta urma să fie o misiune extrem de dificilă pentru că armata SUA nu mai fusese la sol în Iran din 1979, iar executanții aveau obiectivul dificil de a naviga terenul dificil al țării și de a evita armata iraniană în timp ce o făceau.

Consilierii militari l-ar fi dat apoi afară pe Trump din încăpere și nu l-ar mai fi lăsat să intre, dându-i doar actualizări la momente importante, spune o sursă anonimă din interiorul Casei Albe.

Un pilot a fost recuperat rapid, însă celălalt a fost salvat abia în seara zile de sâmbătă, iar ceea ce putea deveni cel mai mare dezastru al președinției Trump 2.0 a fost evitat. După ora 2 noaptea, Trump s-a dus la culcare.

Șase ore mai târziu, președintele SUA înjura pe rețelele sociale spunându-le iranienilor să „deschidă nenorocita de strâmtoare” („Open the fuckin’ strait, you crazy bastards”).

Un oficial de rang înalt din administrație a confirmat că, deși Trump nu a fost prezent la întâlnire, a primit actualizări „în momente relevante” prin telefon. „Consilierii l-au ținut pe președinte în afara încăperii, primind actualizări de la minut la minut, deoarece au considerat că nerăbdarea sa nu ar fi fost de ajutor”, a declarat oficialul pentru publicație.

Secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a adăugat că Trump „a rămas liderul ferm de care țara noastră are nevoie”. „Președintele Trump a făcut campanie cu mândrie pe promisiunea de a împiedica regimul iranian să producă o armă nucleară, iar aceasta este ceea ce această operațiune nobilă realizează”, a continuat ea.

Un președinte care se hrănește cu scandal produce o versiune și mai intensă a abordării sale neobișnuite și maximaliste într-o nouă situație — conducerea unui război. Oscilează între poziții belicoase și conciliatoare și încearcă, în culise, să înțeleagă cât de grav ar putea degenera lucrurile.

În același timp, președintele își pierde uneori concentrarea, amestecând războiul cu detalii legate de planurile pentru sala de bal de la Casa Albă sau cu strângeri de fonduri pentru alegerile intermediare — și le spune consilierilor că vrea să treacă la alte subiecte.

Trump înjură „din abundență” în privat

Trump a făcut campanie pe promisiunea de a pune capăt războaielor „interminabile”, dar a pariat că poate rezolva, prin puterea aeriană și navală americană, o problemă de securitate națională care i-a pus în dificultate pe șapte președinți înaintea sa. Acum, armistițiul este pus sub semnul întrebării, o rută comercială esențială a fost închisă timp de săptămâni, iar regimul din Iran a fost înlocuit de lideri radicali noi — toate acestea amenințând să prelungească o operațiune despre care Trump a afirmat în repetate rânduri că va dura doar șase săptămâni, termen deja depășit de la începutul războiului, pe 28 februarie.

Oficialii de la Casa Albă au declarat că există convingerea că un progres în negocierile cu Iranul ar putea fi atins în zilele următoare, iar noi discuții sunt avute în vedere în Pakistan.

Stilul impulsiv al președintelui nu a mai fost testat până acum într-un conflict militar de durată. Spre deosebire de operațiunea reușită din Venezuela, care i-a consolidat încrederea, Trump se confruntă cu un adversar mai greu de învins în Iran, care, până în prezent, nu este dispus să cedeze cerințelor sale.

„Asistăm la succese militare uimitoare care nu se traduc într-o victorie, iar responsabilitatea aparține în mod clar președintelui și modului în care a ales să își exercite funcția — lipsa de atenție la detalii și lipsa de planificare”, a declarat Kori Schake, cercetătoare la think tank-ul conservator American Enterprise Institute, care a făcut parte din Consiliul de Securitate Națională al fostului președinte George W. Bush.

La scurt timp după postarea lui Trump de sărbători, consilierii săi au primit apeluri de la senatori republicani și lideri creștini. Aceștia au întrebat de ce ar spune „Slavă lui Allah” în dimineața de Paște și de ce ar înjura. Trump înjură „din abundență ”în privat, dar de obicei își temperează limbajul în public și pe rețelele sociale.

Când un consilier l-a întrebat ulterior despre acest lucru, Trump a spus că ideea cu „Allah” i-a aparținut. A afirmat că a vrut să pară cât mai imprevizibil și jignitor posibil, considerând că acest lucru i-ar putea aduce pe iranieni la masa negocierilor, au declarat oficiali de rang înalt din administrație. A spus că este un limbaj pe care iranienii îl vor înțelege. Totuși, era preocupat și de reacțiile generate. „Cum este văzut mesajul?” i-a întrebat pe consilieri.

În marțea de după Paște, Trump a transmis cel mai dramatic ultimatum din mandatul său, afirmând că, dacă Iranul nu ajunge la un acord în 12 ore, „o întreagă civilizație va muri”.

Din nou, postarea a fost improvizată și nu a făcut parte dintr-un plan de securitate națională, au precizat oficialii administrației.

Oameni din Statele Unite și din întreaga lume au fost cuprinși de teamă și confuzie cu privire la ceea ce intenționa să facă președintele. În culise, consilierii de top au văzut această mișcare drept o modalitate de a impulsiona negocierile într-un război pe care președintele era nerăbdător să îl încheie. Secretarul de stat, Marco Rubio, le-a spus altora, în privat, că este un tip de limbaj care ar putea, de fapt, să îi aducă pe iranieni la masa negocierilor. Ceea ce își dorea cu adevărat Trump, au spus consilierii, era să îi sperie pe iranieni și să pună capăt conflictului. Cu mai puțin de 90 de minute înainte de termenul-limită impus, Trump a anunțat un armistițiu fragil de două săptămâni. Strâmtoarea Ormuz, sursă interminabilă de iritare pentru Trump Strâmtoarea a fost o sursă interminabilă de frustrări, pentru Trump. Înainte ca Statele Unite să intre în război, Trump le-a spus colaboratorilor săi că guvernul iranian va capitula, cel mai probabil, înainte de a închide strâmtoarea și că, chiar dacă regimul ar încerca, armata americană ar putea gestiona situația. Unii dintre consilierii președintelui au fost luați prin surprindere de faptul că traficul de petroliere s-a oprit aproape complet atât de rapid după începerea bombardamentelor. De atunci, Trump s-a arătat uimit de ușurința cu care strâmtoarea a fost închisă. „Un tip cu o dronă o poate bloca”, le-a spus el unor apropiați, exprimând o iritare tardivă că această rută maritimă esențială este atât de vulnerabilă. În mod public, a oscilat între a cere sprijin din partea aliaților pentru redeschiderea acesteia și a susține că Statele Unite nu au nevoie și nici nu își doresc asistență militară. La sfârșitul lunii martie — cu aproximativ o săptămână înainte ca iranienii să doboare avionul — Trump i-a cerut echipei sale de negociere să găsească o modalitate de a începe discuțiile, potrivit unei persoane familiarizate cu aceste consultări. La începutul lunii aprilie, prețul benzinei crescuse cu peste un dolar pe galon, iar liderii din industrie erau îngrijorați că piața nu evaluase încă în mod corespunzător riscurile pe care războiul le reprezenta pentru aprovizionarea cu petrol. Aceeași sursă a adăugat că li s-a transmis că Trump este dispus să suporte costul politic al unor prețuri mai ridicate pentru o perioadă scurtă de timp. Impulsurile contradictorii ale președintelui, reflectate în postări matinale, i-au îngrijorat pe consilierii săi, tot mai temători că războiul devine o „piatră de moară ”politică. El a răspuns în mod repetat apelurilor jurnaliștilor, declarând pentru Axios că „nu prea mai există nimic de lovit” în Iran și plângându-se, într-un interviu acordat unui ziar italian, de fosta sa aliată, prim-ministra guvernului Italiei, Giorgia Meloni. Într-un interviu de Paște pentru Wall Street Journal, a afirmat că ar putea lovi „fiecare centrală electrică” din Iran — un atac asupra infrastructurii civile care ar putea încălca dreptul internațional privind crimele de război. Principalii consilieri ai lui Trump i-au spus, pe rând, că ar trebui să limiteze interviurile improvizate, deoarece acestea nu făceau decât să convingă publicul că transmite mesaje contradictorii.