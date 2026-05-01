Războiul din Iran a ajuns să coste Statele Unite o sumă uriașă. Un aspect neluat în calcul dublează cheltuielile

Publicat la 17:42 01 Mai 2026 Modificat la 17:43 01 Mai 2026

Avion de supraveghere radar AWACS E-3 distrus la baza aeriană SUA Prince Sultan din Arabia Saudită. Foto: Profimedia Images

Estimarea oficială a Pentagonului, comunicată Congresului SUA, arată că, până în prezent, costul războiului din Iran pentru Statele Unite a ajuns la circa 25 de miliarde de dolari.

Însă această valoare "modestă" nu include costul daunelor extinse suferite de bazele americane din regiunea Golfului Persic, au declarat pentru CNN trei surse familiarizate cu situația.

Una dintre sursele citate a precizat că estimarea costurilor reale este mai aproape de 40-50 de miliarde de dolari, dacă se ia în considerare reconstrucția instalațiilor militare americane și înlocuirea activelor distruse.

Iranienii au lovit și avariat 9 situri militare americane din Orientul Mijlociu pe parcursul a două zile

Atacurile iraniene din Golf, în primele zile ale războiului, au avariat semnificativ cel puțin nouă situri militare americane în doar 48 de ore.

Au fost lovite instalații din Bahrain, Kuweit, Irak, Emiratele Arabe Unite și Qatar, potrivit CNN.

Mai multe sisteme critice radar sale SUA și alte echipamente din Orientul Mijlociu au fost, de asemenea, distruse de atacurile iraniene.

Bilanțul daunelor include sistemul radar pentru sistemul THAAD de rachete din Iordania și construcții care adăpostesc sisteme radar similare în două locații din Emiratele Arabe Unite.

Un avion E-3 Sentry al Forțelor Aeriene SUA a fost, de asemenea, distrus într-un atac iranian asupra unei baze aeriene din Arabia Saudită.

Jules „Jay” Hurst III, oficialul care are calitatea de controlor al Departamentului, a declarat Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților că „cea mai mare parte” din cele 25 de miliarde de dolari - menționată de el drept cost al conflictului - a fost cheltuită pe muniții.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a refuzat să spună dacă suma avansată include repararea daunelor suferite de bazele americane.

CNN a solicitat comentarii Pentagonului pe această temă.

Pentagonul: Războiul din Iran a costat 11 miliarde doar în primele șase zile

Congresmanul democrat Ro Khanna s-a arătat sceptic cu privire la estimarea de 25 de miliarde de dolari a oficialului de la Pentagon, numind-o „total greșită”.

Reprezentanții Departamentului condus de Hegseth declaraseră anterior în Congres că războiul a costat aproximativ 11 miliarde de dolari doar în primele șase zile.

Pentagonul a cerut Casei Albe, luna trecută, să aprobe o cerere - adresată Congresului - privind o finanțare suplimentară de 200 de miliarde de dolari pentru conflictul în curs.

Pentagonul nu „are o cifră finală pentru daunele aduse instalațiilor americane de peste mări” iar o astfel de sumă depinde „de cum sau dacă SUA decid să le reconstruiască”, a recunoscut în fața jurnaliștilor Jules „Jay” Hurst III.

Hurst a adăugat că necesarul financiar pentru repararea acestor instalații „nu este reflectat” în bugetul solicitat de Pentagon, de 1,5 trilioane de dolari pentru anul fiscal 2027.

Pentagonul „încă evaluează ce vrem să construim în viitor”, a explicat el, adăugând că partenerii SUA „ar putea, de asemenea, să contribuie cu o parte din cheltuielile de reconstrucție.

Bugetul solicitat de Pentagon pentru 2027 implică deja, o creștere cu 42%, notează CNN.