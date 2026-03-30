Distrugerea avionului-radar american în Arabia Saudită ar putea afecta capacitatea SUA de a detecta amenințările iraniene

5 minute de citit Publicat la 14:20 30 Mar 2026 Modificat la 14:20 30 Mar 2026

Avion de supraveghere radar AWACS E-3 distrus la baza aeriană SUA Prince Sultan din Arabia Saudită. Foto: Profimedia Images

Distrugerea avionului-radar E-3 Sentry al Forțelor Aeriene ale SUA, în urma unui atac iranian asupra unei baze aeriene din Arabia Saudită, ar putea afecta capacitatea SUA de a identifica de la distanță amenințările venite din partea Iranului, afirmă analiștii.

Imagini dramatice cu aeronava distrusă, geolocalizate de CNN, arată coada acesteia ruptă și cupola radar rotativă distinctivă – o componentă esențială a sistemului de avertizare și control aeropurtat (AWACS) – aflată la sol, la baza aeriană Prince Sultan Air Base.

Pierderea AWACS reprezintă „o lovitură serioasă pentru capacitățile de supraveghere (ale SUA)”, a declarat analistul militar CNN Cedric Leighton, fost colonel al Forțelor Aeriene americane care a zburat la bordul acestor aeronave.

„Poate afecta capacitatea (SUA) de a controla aeronavele de luptă și de a le direcționa către ținte sau de a le proteja de angajamente cu aeronave și sisteme de rachete ostile”, a spus acesta.

CNN a solicitat un punct de vedere din partea US Central Command privind distrugerea aeronavei.

AWACS a fost o componentă vitală a forțelor americane timp de decenii

AWACS permite monitorizarea aeriană a unui spațiu de luptă de până la 120.000 de mile pătrate, de la sol până în stratosferă, și a fost o componentă vitală a forțelor americane timp de decenii. Flota de 17 aeronave E-3 și experiența acumulată în utilizarea lor sunt considerate de analiști un avantaj major al Washingtonului.

Imagini cu aeronava distrusă au început să apară pe rețelele sociale în weekend. CNN le-a geolocalizat la baza aeriană din centrul Arabiei Saudite, comparându-le cu o imagine satelitară din 11 martie, care arăta un E-3 în același loc.

CNN relatase anterior că atacul asupra bazei a rănit cel puțin 10 militari americani. Nu au fost raportate decese. O aeronavă-cisternă a Forțelor Aeriene americane a fost, de asemenea, avariată, potrivit surselor.

Avinul E-3 poate urmări aproximativ 600 de ținte simultan

Aeronava E-3 este, în sine, un puternic post de comandă aeropurtat, dar și o platformă de supraveghere.

Aceasta poate urmări aproximativ 600 de ținte simultan – de la alte aeronave, la rachete, drone mari și chiar tancuri pe câmpul de luptă.

Personalul de la bordul E-3 poate transmite aceste informații în timp real către comandanții din teatru, către navele de pe mare sau înapoi la Pentagon.

În același timp, controlorii de la bordul AWACS pot direcționa avioane de vânătoare interceptoare către amenințările care se apropie sau pot trimite aeronave de atac pentru a sprijini trupele terestre aflate sub foc.

Un raport publicat luna aceasta de Center for a New American Security numește AWACS „quarterback-ul” câmpului de luptă, „oferind agil conștientizare situațională critică și coordonare în timp real care transformă misiunile individuale într-o forță dominantă”.

Peter Layton, fost ofițer al Forțelor Aeriene Regale Australiene, spune că radarele aeropurtate cresc exponențial timpul de detectare a amenințărilor.

În conflictul actual, un E-3 ar putea detecta o dronă iraniană Shahed lansată de la 200 de mile distanță cu aproximativ 85 de minute mai devreme decât radarele de la sol, a explicat Layton.

Datorită mobilității lor, aeronavele AWACS pot fi mutate rapid în zone de criză și sunt ținte mai greu de lovit decât radarele fixe de la sol.

O aeronavă surprinsă vulnerabilă

Analiștii au pus luni sub semnul întrebării modul în care SUA au permis ca un E-3 să devină vulnerabil la un atac iranian.

„De obicei, sunt luate măsuri extraordinare pentru a o proteja de focul inamic în timpul zborului. Uneori primește escortă de avioane de vânătoare și nu i se permite să survoleze teritorii ostile pentru a rămâne în siguranță”, a spus Leighton.

El a numit pierderea aeronavei la sol „o breșă serioasă în eforturile noastre de protecție a forțelor”.

Leighton a mai spus că atacul ar putea indica faptul că Iranul primește ajutor pentru a viza activele-cheie ale SUA.

„Cel mai probabil, Rusia a furnizat coordonate geografice și imagini satelitare care au oferit locația exactă”, a afirmat el.

Atacul arată cum Iranul își selectează ținte de mare valoare, dar limitate, cu resursele de care dispune, a scris Kelly Griecope platforma X.

Ea a indicat atacuri asupra infrastructurii radar și de comunicații prin satelit de la alte baze americane din regiune de la începutul războiului.

„Iranul vizează radarele care detectează amenințările, aeronavele-cisternă care mențin avioanele în aer și AWACS care dirijează lupta. Aceasta este o campanie contra-aeriană, adaptată la ceea ce poate face Iranul. Iar pagubele sunt reale”, a scris Grieco.

Un sistem îmbătrânit

Analiștii au remarcat, de asemenea, dimensiunea și vechimea flotei americane de E-3, precum și presiunea exercitată asupra acesteia de operațiunile din Orientul Mijlociu.

E-3 este disponibil în număr limitat în flota SUA – doar 17 unități la începutul anului, potrivit FlightGlobal. Este un număr mai mic decât cel al bombardierelor B-2 (20).

În plus, aeronavele sunt vechi. Primele au intrat în serviciu în 1978, iar flota americană a scăzut de la 32 de aparate în 2015.

Avioanele cu patru motoare, bazate pe platforma comercială Boeing 707, au un echipaj de patru persoane, plus între 13 și 19 specialiști de misiune, în funcție de sarcină.

Costul unei astfel de aeronave era de aproximativ 270 de milioane de dolari în 1998, echivalentul a circa 540 de milioane de dolari în prezent.

Pe lângă SUA, Arabia Saudită, Franța și Chile operează E-3, iar NATO are propria flotă comună de 14 aeronave.

Forțele Aeriene americane analizează de mai mult timp înlocuirea flotei îmbătrânite, însă Pentagonul nu a decis încă o platformă, deși există prototipuri în dezvoltare.

Marina SUA operează un avion similar, dar mult mai mic, E-2 Hawkeye, care poate decola de pe portavioane și este folosit pentru monitorizarea spațiului de luptă al grupurilor de lovire navale.

Totuși, Hawkeye nu este un înlocuitor facil pentru Sentry. Fiind mai mic, are un echipaj redus pentru monitorizare și, fiind un avion cu elice, nu poate atinge altitudini la fel de mari, ceea ce limitează aria acoperită de radar.