Imagini cu avionul-radar SUA distrus de Iran în baza din Arabia Saudită. Zelenski: Baza a fost fotografiată de trei ori de Rusia

2 minute de citit Publicat la 09:54 30 Mar 2026 Modificat la 10:49 30 Mar 2026

Avion de supraveghere radar AWACS E-3 distrus la baza aeriană SUA Prince Sultan din Arabia Saudită. Foto: Profimedia Images

Cel puțin un avion-spion AWACS de supraveghere radar a fost distrus zilele trecute la baza aeriană americană Prince Sultan din Arabia Saudită, conform unor imagini postate de agențiile foto internaționale și confirmate de BBC.

Imaginile arată un avion E-3 de avertizare radar timpurie efectiv rupt în două de o explozie provocată de o dronă-kamikaze de tip Shahed.

Baza aeriană Prince Sultan a armatei americane din Arabia Saudită se află la 100 de kilometri distanță sud-est de capitala Riad.

Comandamentul armatei SUA nu a făcut până acum un anunț public cu referire la acest subiect.

În dimineața zilei de sâmbătă, 28 martie, agențiile internaționale AFP și Reuters au anunțat că cel puțin 12 militari americani au fost răniți, dintre care doi grav, în urma unui atac iranian asupra bazei militare aeriene Prince Sultan de la Al-Kharj, la sud-est de Riad. În atac au fost folosite cel puțin o rachetă și mai multe drone, conform New York Times și Wall Street Journal.

Presa americană a relatat, cu acea ocazie, că mai multe avioane de realimentare în zbor au fost avariate.

Duminică, 29 martie, agenița iraniană Fars a precizat că o dronă Shahed a lovit avionul AWACS E-3.

În urma analizei de imagini satelitare, BBC a confirmat că un avion E-3 se afla la această bază pe 11 martie.

Numărul de înmatriculare al avionului E-3 distrus, care apare în imaginile difuzate de agenții, corespunde cu cel al unui avion E-3 care se afla deasupra bazei pe data de 18 martie.

Imagini furnizate de sateliții NASA și consultate inclusiv de Antena 3 CNN confirmă existența unui incendiu vineri, pe data de 27 februarie, în apropierea bazei Prince Sultan.

Imagine suprinsă de sateliții NASA cu un incendiu (marcat cu roșu) produs în apropierea bazei Prince Sultan pe 27 februarie 2026. Foto: NASA Firms

Zelenski: Rușii au fotografiat din satelit de 3 ori baza Prince Sultan înaintea atacului iranian

Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a realizat imagini satelitare ale bazei Prince Sultan de trei ori în zilele dinainte ca Iranul să atace locația și să rănească militari americani. Președintele ucrainean a adăugat că este „sută la sută” convins că Moscova a pasat informațiile colectate Teheranului.

Într-un interviu acordat sâmbătă în Qatar, Zelenski a spus că este convins că Rusia transmite astfel de informații Iranului pentru a ajuta la țintirea forțelor americane din Orientul Mijlociu.

„Cred că este în interesul Rusiei să îi ajute pe iranieni. Și nu cred, știu că împărtășesc informații. Îi ajută pe iranieni? Desigur. În ce proporție? Sută la sută”, a spus el.

Imagine din satelit a bazei aeriene a SUA „Prince Sultan”, din Arabia Saudită. Foto: NASA Firms

Zelenski a prezentat un rezumat al briefingului prezidențial zilnic pe care îl primește de la serviciile de informații ucrainene. Raportul arată că sateliții ruși au fotografiat baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită pe 20, 23 și 25 martie.

Pe 26 martie, Iranul a atacat baza, care găzduiește atât forțe americane, cât și trupe saudite. Lovitura a rănit mai mulți militari americani, au declarat vineri doi oficiali SUA.

„Știm că dacă fac imagini o dată, se pregătesc. Dacă fac imagini a doua oară, este ca o simulare. A treia oară înseamnă că în una sau două zile vor ataca”, a spus el. Briefingul nu a inclus dovezi ale imaginilor satelitare rusești și nici nu a precizat cum a aflat Ucraina despre acestea, iar NBC News nu a putut verifica informațiile.