Imagini din satelit: Iranul a distrus radarele sistemelor antirachetă americane din Iordania și Emiratele Arabe Unite

06 Mar 2026

O imagine din satelit, realizată pe 2 martie 2026, arată avarii în zona unui radar THAAD la baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania. Sursă foto: CNN via Airbus

Sistemul radar al unei baterii de rachete americane THAAD localizate în Iordania a fost lovit și aparent distrus în primele zile ale războiului declanșat de atacurile americano-israeliene asupra Iranului, arată imagini din satelit surprinse săptămâna aceasta, relatează CNN.

Clădiri care adăpostesc sisteme radar similare au fost, de asemenea, lovite în două locații din Emiratele Arabe Unite, adaugă sursa citată.

În acest ultim caz nu este clar dacă echipamentul a fost deteriorat.

Radarul este un element critic pentru sistemul de interceptare a rachetelor inamice.

SUA operează opt baterii THAAD în zonă. Emiratele Arabe Unite operează două astfel de instalații, iar Arabia Saudită, una.

Fotografia din satelit înfățișează locația bateriei de la baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania, la peste 800 de kilometri de Iran.

Radarul care deservește bateria THAAD este un sistem transportabil AN/TPY-2, fabricat de Raytheon.

Conform datelor bugetare din 2025 ale Agenției de Apărare Antirachetă, costul dispozitivului este aproape o jumătate de miliard de dolari.

Ce se vede în imaginile din satelit publicate de CNN

Imaginile din satelit analizate de CNN arată o pereche de cratere de 4 metri în nisip, lângă radar, ceea ce sugerează că ar fi avut loc mai multe tentative de a lovi sistemul.

Acesta este distribuit în cinci remorci de 12 metri.

Conform imaginii publicate, toate aceste remorci păreau a fi distruse sau grav avariate.

Radarul și bateria THAAD se aflau în Muwaffaq Salti cel puțin de la mijlocul lunii februarie.

Loviturile asupra lor par să fi fost executate pe 1 sau 2 martie.

Baza a din Iordania a fost intens utilizată de SUA.

În fotografii din satelit realizate înainte de declanșarea războiului, puteau fi văzute pe pista bazei peste 50 de avioane de vânătoare, alături de drone și aeronave de transport.

Zeci de buncăre pentru aeronave adăposteau aici, probabil, mai multe avioane, ascunse monitorizării prin satelit.

CNN: Radarul THAAD din Iordania nu ar fi singurul lovit de iranieni

Este posibil ca instalația radar a bateriei THAAD din Iordania să nu fie singura lovită în primele zile ale războiului cu Iranul.

Alte cel puțin trei clădiri dintr-o instalație militară din apropierea orașului Ruwais și patru ale unei instalații din Sader, ambele în Emiratele Arabe Unite, au fost avariate între 28 februarie și 1 martie.

Printre clădirile afectate se numără și depozitele folosite pentru găzduirea vehiculelor cu sisteme radar ale bateriilor THAAD din ambele locații.

Pe baza unei analize a imaginilor din satelit, CNN a stabilit că în bazele din cele două orașe din Emirate se află baterii și radare THAAD încă din 2016 (în Sader), respectiv 2018 (în Ruwais).

Imaginile analizate au relevat componente ale sistemelor radar, inclusiv în afara depozitelor de vehicule.

CNN nu a putut determina imediat dacă locațiile cu sisteme antirachetă au fost folosite pentru a găzdui baterii THAAD ale SUA sau dacă e vorba de instalații vândute Emiratelor Arabe Unite.

Imaginile cu loviturile de la Ruwais au fost distribuite de X și de influencerul Mario Nawfal, cunoscut pentru interviurile sale cu persoane din administrația lui Donald Trump.

???? New satellite imagery reportedly backs the IRGC’s claim that a U.S. AN/TPY-2 radar tied to THAAD was taken out in Al Ruwais, UAE.

fotrosresistancee

If accurate, it may ease constraints on Iran’s missile operations.



Source: fotrosresistancee https://t.co/urKMtQTViv pic.twitter.com/GMOZwQQknh — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 3, 2026

"Dacă se confirmă, (distrugerile la instalațiile americane) ar putea reduce constrângerile asupra operațiunilor cu rachete ale Iranului", a comentat el.

Ce se întâmplă dacă radarul unei baterii THAAD este lovit

Scoaterea din funcțiune a radarului nu face ca sistemul THAAD să fie complet inoperabil, spun experții.

Bateria dispune și de alte active și configurații, însă, cu siguranță, inactivarea radarului îi degradează capacitatea și flexibilitatea.

N.R. Jenzen-Jones, specialist în muniții și director al companiei de cercetare Armament Research Services (ARES), a declarat pentru CNN că radarul bateriei THAAD nu poate fi înlocuit cu ușurință.

„Radarul AN-TPY/2 este, în esență, inima bateriei THAAD, permițând lansarea de rachete interceptoare și contribuind la crearea unei imagini a apărării antiaeriane în rețea. De asemenea, este o piesă incredibil de scumpă. Chiar și pierderea unui singur radar de acest tip ar fi un eveniment semnificativ din punct de vedere operațional. Este probabil ca o unitate de înlocuire să fie redistribuită din altă parte, însă asta necesită timp și efort”, a explicat el.

Potrivit acestui expert, sistemele THAAD au o zonă de angajare largă, astfel încât pot fi folosite pentru a proteja o zonă extinsă.

„Cu toate acestea, THAAD trebuie să fie combinat și cu alte sisteme de apărare (antirachetă) și antiaeriană, cum ar fi bateriile Patriot, pentru a asigura o bună acoperire împotriva diferitelor tipuri de amenințări și pentru a oferi o oarecare protecție și bateriei în sine”, a conchis Jenzen-Jones.

CNN a relatat anterior că atacurile iraniene asupra bazelor și instalațiilor militare americane din Peninsula Arabică au vizat și au deteriorat echipamentele de comunicații, radar și informații.

„Din cauza securității operațiunilor, nu vom comenta starea capabilităților specifice din regiune”, a spus un purtător de cuvânt al Pentagonului pentru CNN.

Rețeaua TV a contactat autoritățile iordaniene și din Emiratele Arabe Unite pentru comentarii.

Autoritățile din Emirate anunță o reducere a atacurilor iraniene cu rachete

Emiratele Arabe Unite au raportat o reducere semnificativă a numărului de rachete lansate de Iran pe teritoriul său de la începutul războiului.

Astfel, joi au fost raportate șapte rachete, față de 137 sâmbătă, în prima zi a conflictului.

Atacurile cu drone, însă, au continuat masiv și reprezintă acum majoritatea lansărilor inamice împotriva Emiratelor Arabe Unite.

Această țară, care găzduiește trupe americane la Dhafra, a fost printre cele mai vizate țări din Golf de la declanșarea ostilităților, fiind raportate 1.072 de atacuri cu drone și 196 cu rachete balistice.