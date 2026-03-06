CNN: Primele imagini filmate în Iran, de la începutul războiului. Fum peste ruine, o Dacia Logan albă în trafic și străzi pustii

2 minute de citit Publicat la 11:09 06 Mar 2026 Modificat la 11:27 06 Mar 2026

Imagini din Teheran filmate de CNN vineri, 6 martie 2026. Sursă foto: CNN

CNN a filmat și difuzat primele imagini din Teheran de la începutul războiului.

Corespondentul Frederik Pleitgen și echipa lui au trecut granița în Republica Islamică și au ajuns în capitala țării.

Este prima echipă a unei televiziuni americane căreia i se permite accesul în țară de la începutul conflictului declanșat sâmbăta trecută prin loviturile lansate de SUA și Israel, în urma cărora a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei.

Teheran în vreme de război: Fum peste clădiri, străzi pustii, o Dacie Logan albă în trafic

În imaginile care ilustrează o relatare făcută vineri dimineață de Fred Pleitgen din capitala Iranului se vede o rută de intrare în Teheran, cu puțin trafic rutier și clădiri cu panotaje, unele aparent avariate, posibil în urma bombardamentelor.

› Vezi galeria foto ‹

Una dintre mașinile surprinse în imagini este o Dacia Logan albă.

Filmarea este făcută pe timp de zi.

Lumina soarelui este parțial filtrată de ceea ce pare a fi o coloană masivă de fum.

Este remarcabil că trotuarele și spațiile din jurul clădirilor - atât cât se poate vedea din filmare - sunt pustii.

Corespondent CNN: O dimineață agitată, vineri, în Teheran. Au fost atacuri aeriene masive

"A fost, cu siguranță, o dimineață destul de agitată în capitala Iranului, Teheran.

Cu puțin înainte de răsărit, am auzit avioane zburând în această zonă, pentru o perioadă lungă de timp.

Am văzut un fum negru, gros, dintr-o locație care părea a fi în centru sau poate în partea central-sudică a orașului, în timp ce conduceam.

Atacul a continuat pentru o perioadă lungă de timp.

A fost un raid foarte mare, care a trimis un nor de fum deasupra întregului oraș. Asta se întâmplă în timp ce Statele Unite și Israelul își continuă campania aeriană, nu doar aici, la Teheran, ci și în diverse locații din țară.

Cele două țări spun că vor continua să încerce să distrugă infrastructura militară iraniană și apoi să elimine și lideri-cheie.

Corespondent CNN: Iranienii spun că au încă destule rachete

În același timp, guvernul iranian promite să nu dea înapoi, să nu negocieze cu Statele Unite, iar armata iraniană declară că va continua să vizeze nu doar activele americane din această regiune - cum ar fi bazele militare din statele din Golf - ci și Israelul.

Iranienii susțin că arsenalele lor de rachete sunt încă foarte pline și că rachetele lor sunt, de asemenea, foarte eficiente", a relatat corespondentul CNN.