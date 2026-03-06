Oana Gheorghiu: România nu este încă un lider digital. Cloudul guvernamental va înlocui sistemele IT fragmentate

Oana Gheorghiu, vicepremierul României. Sursa foto: Agerpres

România nu este încă un lider digital, iar autorităţile încearcă să apese "butonul de restart" prin dezvoltarea cloudului guvernamental, care ar urma să înlocuiască sistemele IT fragmentate cu platforme integrate şi sigure, a declarat vineri viceprim-ministrul Oana Gheorghiu, la o conferinţă de specialitate.

"Voi începe cu o observaţie sinceră: România nu este un lider digital. Nu încă. Avem sisteme moştenite, instituţii fragmentate, decenii de procese construite în jurul convenienţei statului, mai degrabă decât a cetăţenilor. Şi spun asta nu ca un critic al trecutului, ci ca un punct de plecare pentru ceea ce facem acum.

Pentru că nu mai avem luxul timpului, lumea se mişcă rapid. Decalajul dintre ceea ce experimentează cetăţenii în viaţa lor digitală privată şi experienţa pe care o au cu statul, cu interacţiunea cu statul devine imposibil de justificat. Şi acel decalaj devine, de asemenea, un dezavantaj competitiv pentru fiecare afacere care operează în România. Aşa că apăsăm butonul de restart, iar fundaţia acelui restart este infrastructura.

Un cloud guvernamental care înlocuieşte sistemele IT fragmentate cu platforme integrate şi sigure, asigurând că datele se mişcă între instituţii, nu între ghişee. În prezent, lucrăm printre blocajele din proces direct cu instituţiile şi cu contractorii, deoarece construirea pe modul silenţios trebuie să înceteze", a spus Gheorghiu.

Potrivit reprezentantei Guvernului, va fi demarat un program naţional de instruire a funcţionarilor publici în privinţa utilizării şi înţelegerii Inteligenţei Artificiale (AI).

"Pe lângă infrastructură, construim ceva şi mai important, şi anume o cultură a serviciului public digital. În viitorul apropiat, foarte curând, un program naţional de instruire implementat de Asociaţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru înţelegerea Inteligenţei Artificiale, cu limitele sale, cu beneficiile sale, cu riscurile sale atunci când este aplicată pentru decizii foarte sensibile pentru cetăţeni.

Trebuie să stabilim reguli înainte de a scala utilizarea AI. Dar tehnologia singură nu este suficientă. Trebuie să vorbim cu oamenii, trebuie să avem informaţii pentru oameni direct şi pentru asta am lansat, acum patru zile, platforma fara-hartie.gov.ro, unde oamenii pot raporta toate blocajele birocratice pe care le experimentează în relaţia cu statul.

În primele 25 de ore am primit mai mult de 1.000 de raportări. Asta nu este o poveste de succes, ci este un diagnostic şi ne spune că avem multă muncă de făcut în lunile următoare şi ne oferă o hartă. Viziunea este clară: trebuie să construim o administraţie modernă, centrată pe cetăţean, aliniată cu cadrul deceniului digital al UE, susţinută de investiţiile din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă", a subliniat vicepremierul.

Oana Gheorghiu a adăugat că scopul autorităţilor este ca, în relaţia cu cetăţeanul, să se aplice principiul "o singură dată", în sensul în care să nu mai fie nevoie de furnizarea datelor personale de două ori la instituţii diferite.

"Vrem să atingem principiul "o singură dată" pentru cetăţeni, astfel încât niciun cetăţean să nu fie nevoit să furnizeze date de două ori către instituţii diferite. De asemenea, facem progrese în compatibilitatea transfrontalieră, implementarea EU-ID (n.r.: Identitatea Digitală Europeană) avansează. Asta va ajuta la stabilirea unui punct unic de contact pentru cetăţeni şi afaceri şi va accelera interoperabilitatea peste graniţe. România vrea să fie un hub digital pe scena europeană, dar pentru asta avem nevoie de un parteneriat real între sectorul privat şi cel public, să construim împreună", a afirmat Oana Gheorghiu.

AmCham Romania, AmCham Moldova şi AmCham Ucraina, alături de organizaţiile reprezentative ale industriei IT - Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS), Asociaţia Companiilor din IT&C Moldova (ATIC) şi IT - Ukraine Association, organizează, vineri, cea de-a 3-a ediţie a evenimentului AI & Big Data Conference - Regional AI Valley.