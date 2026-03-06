Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța tăierilor la stat adoptată de Guvernul Ilie Bolojan

Au fost atacate la CCR prevederile din mai multe articole din ordonanța tăierilor. Foto: Agerpres

Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat la CCR ordonanța tăierilor din administrație adoptată de Guvernul Ilie Bolojan, invocând excepția de neconstituționalitate pentru mai multe articole care vizează disponibilizări și reorganizarea administrativă.

Mai exact, au fost atacate la CCR prevederile art. I pct. 32, art. VI pct. 3 și pct. 4, art. VIII pct. 2 și pct. 5, art. VIII pct. 7, art. XII, art. XIII, art. XVII și art. XLIV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale.

Potrivit Avocatului Poporului, Ordonanța încalcă principiul încrederii legitime în sistemul legislativ și afectează demnitatea umană, ca valoare constituțională supremă.

Ordonanța modifică un număr de 34 de acte normative din diverse domenii de reglementare. Astfel, actul normativ analizat de Avocatul Poporului nu are un obiect de reglementare clar, unic și bine definit pentru că aceasta nu modifică un singur act normativ, ci modifică mai multe dispoziții din diverse acte normative, eterogene ca obiect de reglementare.

"Modificările și completările operate prin actul normativ criticat nu permite nici stabilirea obiectului său unic de reglementare și, implicit, nici determinarea relației de conexitate cu celelalte materii normative", susține Avocatul Poporului.