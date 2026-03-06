Maia Sandu respinge speculaţiile despre o candidatură la Președinția României: România are deja un președinte bun

Nicuşor Dan, preşedintele României şi Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova, pe 31 august 2025. Sursa foto: Agerpres

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins într-un interviu oferit joi speculaţiile potrivit cărora ar putea candida, în viitor, la funcţia de preşedinte al României. "De ce să candidez în România? România are un preşedinte, un preşedinte bun", a precizat aceasta. În timpul declaraţiilor, lidera de la Chişinău a mai menţionat că va respecta prevederile Constituţiei şi nu va candida pentru un nou mandat.

Articolul 80 din Constituţia Republicii Moldova prevede că "nicio persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova decât pentru cel mult două mandate consecutive". nsă, recent, pe reţelele de socializare au apărut unele discuţii în care se specula că Maia Sandu şi-ar dori să mai rămână la conducerea ţării, potrivit NewsMaker.md.

Întrebată joi, la Jurnal TV, dacă intenţionează să candideze pentru un nou mandat de şef al statului, Maia Sandu a respins speculaţiile.

"Nu candidez şi respect Constituţia. Vreau să-i rog pe oamenii care scriu asemenea lucruri că fac rău societăţii noastre şi încrederii în Constituţie. Este foarte bine că e limitat în Constituţie termenul pentru preşedinte şi sper să rămânem în continuare o democraţie. Vă rog să nu mai scrieţi asta nici cei bine intenţionaţi, nici cei prost intenţionaţi", a declarat Maia Sandu, conform sursei citate.

Preşedinta Republicii Moldova a respins şi ipoteza potrivit căreia ar putea candida la funcţia de preşedinte al României.

"De ce să candidez în România? România are un preşedinte, un preşedinte bun. Noi avem aici încă multe lucruri şi eu pot să contribui la dezvoltarea acestei ţări şi din alte funcţii sau locuri de muncă, ca să zic aşa", a subliniat Maia Sandu în timpul declaraţiilor de la Jurnal TV.

Maia Sandu a exercitat deja două mandate consecutive: primul – în perioada 2020 - 2024, iar al doilea – a început după realegerea din 2024. Astfel, ea nu mai poate candida la următoarele alegeri prezidenţiale, care ar urma să aibă loc, cel mai probabil, în 2028.

Preşedinta Republicii Moldova ar putea însă reveni în cursa prezidenţială doar după o pauză de cel puţin un mandat exercitat de o altă persoană, au mai scris jurnaliştii de la NewsMaker.md.

Maia Sandu este primul preşedinte ales prin vot direct care obţine două mandate consecutive în istoria recentă a Republicii Moldova. Vladimir Voronin a avut, la rândul său, două mandate de preşedinte, însă a fost ales de Parlament.

De curând, lidera de la Chișinău a declarat că viitorul preşedinte al Republicii Moldova ar trebui să fie un lider capabil să construiască relaţii solide cu partenerii externi şi să menţină ţara pe agenda internaţională. Alegerea acestuia, a subliniat Maia Sandu, aparţine în totalitate cetăţenilor.